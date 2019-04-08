.حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 أبريل والأرصاد تعلن طقس 48 ساعة أمطار خفيفة وانخفاض 5 درجات

سادت حالة من الترقب الكبير من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية وذلك عقب تصريحات خبراء هيئة الارصاد الجوية عن عودة الطقس الغير مستقرة مرة أخري، ومع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد فى فصل الربيع وحالة عدم الاستقرار، أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن انخفاض جديد فى درجات الحرارة ومع توقع من سقوط أمطار، وجاءت فى بيان عبر الموقع الرسمي على شبكة الانترنت عن درجات الحراراة ابتداء من الغد الثلاثاء على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على مواصلة حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر من خلال الموقع الرسمي لهيئة الارصاد وأيضا من خلال تصريحات المتحدث الرسمي على شبكة التوصل الاجتماعى الفيس بوك، وجاء على الموقع ان الطقس ينخفض خلال الساعات القادمة بواقع خمس درجات ليسود شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية الافقية فى الشبورة المائية صباحا ،

كما استكمال البيان ان ابتداء من الخد تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والتى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق على جنوب البلاد والتي تنشط بشكل كبير للرياح

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحرين الاحمر والبحر المتوسط حيث جاءت التصريحات ان تكون هناك الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة وتنشط بشكل كبير ويكون فيه ارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف الى مترين والرياج سطحية شمالية غربية

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: القاهرة 18 27 شبين الكوم 17 27 طنطا 16 26 دمنهور 13 20 الإسكندرية 15 20 بلطيم 14 20 شرم الشيخ 22 29 الغردقة 21 29 مرسى علم 22 28 الفيوم 17 29 بنى سويف 17 29 المنيا 18 29 أسيوط 15 29 سوهاج 19 31

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