حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يونيو: وإرتفاع كبير فى درجة الحرارة في 7 محافظات وتتجاوز 40 درجة و نصائح الخبراء للمواطنين

فى متابعة مستمرة لحالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة الحالية ومع متابعة كافة التغيرات والتقلبات الجوية والتى يتم متابعة خبراء هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤات الطقس والتى ترصد كافة التغيرات ويتم ابلاغ بها كافة الجهات المعنية، ومع تلك التغيرات أعتاد عدد كبير من المواطنين متابعة حالة الطقس من خلال تصريحات الخبراء من خلال الموقع الرسمي على شبكة الانترنت وأيضا من خلال الصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير وأيضا من خلال المتحدث الرسمي والنصائح التي يدلي بها للمواطنين .

ومع أقبل فصل الصيف وشعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة جاءت المراقبة كافة التصريحات، التي تأتي بها هيئة الأرصاد بصورة يومية، وجاءت تصريحات خبراء الطقس اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يونيو الجاري ، أنه يسود الطقس معتدل على عدد من السواحل الشمالية ويكون حار على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على الجنوب

ووفقا لتصريحات وحيد سعودي حول استمرار ارتفاع درجات الحرارة والذي يستمر حتى 23 يونيو الجاري حيث يعتبر هذا الطقس صورة طبيعية خلال الوقت من العام وخصوصا ونحن على ابواب فصل الصيف ، وقد لوحظ ارتفاع في درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر..

وجاءت تصريحات خبراء الأرصاد حول عدد من النصائح للمواطنين لعدم التعرض لضربة شمس وتجنب الارتفاع الذى تشهده البلاد خلال الفترة الحالية وهي

1_ عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

2_ عدم جلوس مرضى القلب وحساسية الصدر في الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

3_ عدم إغلاق زجاج السيارات بالكامل.

4_ الاطمئنان الدائم عن دورة تبريد السيارات قبل القيادة.

5_ ارتداء الملابس القطنية.

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