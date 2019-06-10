جوجل يفاجئ عشاقه ويحتفل بذكرى ميلاده انه الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق ونجله يشكر جوجل

ذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق : من المتعارف عليه منذ فترة أن جوجل يقوم بتحويل صفحته الرئيسية من اجل الاعجاب بشخص له علامة لكل بلد واحتل ترند في فترة من الفترات ، حتى من السابقين كأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغيرهم ، الا انه فاجأ الجميع بإعلانه على صفحته الرسمية صورة للراحل منذ فترة قليلة الكاتب المبدع أحمد خالد توفيق رحمه الله ، والذي تواه الله اثر أزمة قلبية مفاجئة في أبريل من عام 2018 الماضي ، وأحدث موته صدمة كبيرة لعشاقه وعشاق كتابته ، وجائت شهرته حيث بدأ مع بداية الالفية الجديدة بمؤلفاته المشهورة ما وراء الطبيعة التي احتلت في قلوب عشاقة الكثير من الشباب وأنا شخصياً منهم ، غير محرك البحث الشهير جوجل شعاره صباح الأثنين ، ليحتفي بذكرى مولد أحمد خالد توفيق ويعتبره من الشخصيات التي أثرت في الشباب وله جمهور غفير.

تعليق نجل الدكتور احمد خالد توفيق على خبر احتفال جوجل بذكرى ميلاد والده

كتب الدكتور ” محمد أحمد خالد توفيق ” ابن الدكتور الراحل والكاتب تعليقاً على خبر احتفال جوجل بذركى ميلاد والده :

“جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع”.

لمن لا يعرف أحمد خالد توفيق العراب اليكم معلومات عنه:

أحمد خالد توفيق هو طبيب وأستشاري أمراض الباطنة ، جاء الينا في 10 يونيو 1962م ، تألق في مجال الأدب والكتب المصورة للشباب اكتسب من خلالها جمهور غفير على مدار تاريخه، اشتهر بمؤلفات الرعب : مثل “:فانتازيا” و ” سفاري ” و ما وراء الطبيعة ، له رواية تحدث فيها عن مواقع سيحدث لمجتماعتنا العربية في رواية “يوتوبيا” والتي اشتهرت بعد وفاته شهرة عظيمة وبعد حدوث ما تنبئ به داخل الرواية ، وتم ترجمتها الى عدة لغا، عمل ايضاً في مجال الترجمة واشتهر بمؤلفات التي تتسم بالطابع المرعب ، واستمر نشاطه الأدبي متوازياً مع نشاطة لمهنة الطب واصبح عضو في هيئة التدريس بكلية طب جامعة طنطا.

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