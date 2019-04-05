جدول مواعيد نوَات الإسكندرية والبحر المتوسط سنوياً والتي يُصاحبها طقس سئ في مصر

اقترب فصل الشتاء في أن يطل علينا بطقسه البارد والذي يصاحبه كثيرا أمطار وعواصف ورياح شديدة في مُختلف الأنحاء حيث لايتبقى أمامنا إلا أقل من 13 يوماً حتى يبدأ فصل الشتاء بموعده الفلكي المُتعارف عليه في مصر حيث يبدأ جغرافيا وفلكيا في 21 ديسمبر من كل عام لكن هذا لاينفي أن برودة الجو بدأ الجميع أن يشعر بها في هذه الأوقات قبل انتهاء فصل الخريف للعام 2018 وهذا مادفعنا على موقع نجوم مصرية أن نستعرض سوياً في هذا المقال أن نوفر لكم موعد نوات الإسكندرية وهي المعروفة بـ “نوات البحر المتوسط“ وهي أكثر أوقات تتعرض فيها البلاد وكذلك كافة بلدان البحر المتوسط وشمال إفريقيا لدرجات حرارة منخفضة وتقلبات جوية.

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جدول مواعيد نوات البحر المتوسط والإسكندرية من كل عام ووصف الأمطار

تشهد مصر ومحافظة الإسكندرية حدوث 18 نوة مُختلفة طوال العام وهي التي نستعرض وقتها فيما يلي وتتميز تلك النوات أحيانا بوجود أمطار غزيرة وأخرى تصاحبها رياح شديدة دون سقوط أمطار على أيا من السواحل الشمالية للبلاد هذا وتعتبر أول تلك النوات هي نوة “المكنسة” التي تأتي سنوياً في شهر نوفمبر من كل عام وهي التي تستمر نحو الـ4 أيام وهي أول النوات بعد انتهاء فصل الشتاء ثم تتابع النوات في أوقات مختلفة.

جدول مواعيد نوات الإسكندرية سنويا و نوع الرياح المصاحبة

هذا ولا تقتصر نوات الإسكندرية على الأوقات البارزة لكنه أحيانا كانت بعض تلك النوات في فصل الصيف وتحديدا في يونيو وسبتمبر لكن تتمركز تلك النوات في شهر الشتاء كما سنتناول فيما يلي.

اسم النوة موعد بداية النوة مُدة النوة (أيام) اتجاه الرياح الأمطار والرياح نوة رأس السنة 2 يناير 4 غربية مُمطرة نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير 6 جنوبية غربية شديدة الأمطار نوة الغطاس 19 يناير 3 غربية ممطرة نوة الكرم 28 يناير 7 غربية أمطار غزيرة نوة الشمس الصغيرة 18 فبراير 3 غربية أمطار غزيرة نوة السلوم 2 مارس 2 جنوبية غربية ممطرة نوة الحسوم 9 مارس 7 جنوبية غربية أمطار غالباً نوة الشمس الكبيرة 18 مارس 2 شرقية – نوة عوة وبرد العجوزة 24 مارس 6 شرقية – نوة رياح الخماسين إلى شم النسيم 23 ابريل 2 شرقية ساخنة نوة رياح النقطة 18 يونيو 2 شرقية ساخنة نوة رياح الصليب 30 سبتمبر 3 غربية – نوة رياح الصليبة 20 أكتوبر 3 غربية غالباً بدون أمطار نوة المكنسة 16 نوفمبر 4 شمالية غربية شديدة الأمطار نوة باقي المكنسة 22 نوفمبر 4 جنوبية غربية ممطرة نوة قاسم 4 ديسمبر 5 جنوبية غربية عواصف شديدة نوة الفيضة الصغيرة 19 ديسمبر 5 شمالية غربية تصاحبها أمطار نوة أعياد الميلاد 28 ديسمبر 2 غربية شديدة الأمطار

هذا كان كل ما يتعلق بكامل مواعيد نوات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط من كل عام ووصف كامل ومُبسط عن موعد نوات الإسكندرية ومدة كل نوة والرياح المصاحبة لها بالإضافة لنبذة عن حالة الأمطار في كل نوة.

تحديث 5 أبريل 2019: هذا وقد انتهت معظم النوات الباردة لهذا الشتاء وبدأ فصل الربيع وانتهت نوة عوة وبرد العجوزة والآن نحن ننتظر نوة شهر ابريل 2019 وهي نوة رياح الخماسين إلى شم النسيم تلك النوة التي تأتي في 23 ابريل 2019 وتستمر تلك النوة يومين تصاحبها رياح شرقية ساخنة على معظم الأنحاء خاصة الإسكندرية ومحافظات البحر المتوسط وتمتد لداخل البلاد.

تحديث 16 مارس 2019: هذا وتبدأ خلال اليومين القادمين وتحديداً في الـ 18 من مارس 2019 نوة الشمس الكبيرة وهي النوة التي تستمر نحو يومين وهل إحدى النوات الجافة التي تعم البلاد وتمتاز تلك النوة بكون رياحها هي رياح شرقية. هذا وبعد نوة الشمس الكبيرة ننتظر جميعنا نوة عوة وبرد العجوزة والتي تأتي في 24 مارس 2019.

تحديث 22 فبراير 2019: هذا وقد انتهت كافة النوات التي يشهدها شهر فبراير 2019 وننتظر الآن أولى نوات شهر مارس وهي نوة السلوم والمُقرر لها 2 مارس 2019 وهي النوة التي تستمر لمُدة يومين أي حتى 4 مارس 2019 وهي النوة التي تشهد رياح جنوبية غربية كما أنها نوة تتصف بكونها مُمطرة.

تحديث 16 فبراير 2019: هذا وينتظر الجميع خلال يومين من الآن بدء نوة الشمس الصغيرة وهي النوة المُقرر لها البدء في 18 فبراير 2019 القادم وهي تلك النوة التي تستمر لمُدة 3 أيام تشهد فيهم البلاد عدم استقرار في الطقس ودرجات الحرارة حيث يُصاحب نوة الشمس الصغيرة رياح غربية مع هطول أمطار غزيرة على مختلف نواحي البلاد وهو ماسنشهده جميعا طبقا لحالة الطقس في الأيام القليلة القادمة.

تحديث 23 يناير 2019: هذا ويترقب الجميع خلال أيام قليلة بدء نوة الكرم والتي من المُقرر لها أن تبدأ في 28 يناير القادم وتستمر لمُدة 7 أيام وتتسم تلك النوة بأنها نوة غزيرة الأمطار ويصاحبها رياح غربية في مُعظم أيامها نوة الكرم تبدأ من 28 يناير 2019 وحتى 3 فبراير 2019.

تحديث 19 يناير 2019: هذا وتشهد البلاد حالة من الإستقرار منذ أول أمس الخميس لكن لن يستمر هذا الأمر طويلاً حيث تبدأ اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 نوة جديدة حيث هو موعد نوة الغطاس 2019 والتي من المقرر لها أن تستمر نحو 3 أيام وهو يماثل ما أعلنه خبراء الأرصاد بأن الطقس بدء من الغد الأحد يشهد حالة جديدة من عدم الاستقرار هذا ويصاحب نوة الغطاس رياح غربية وتتسم هذه النوة بأنها مُمطرة.

تحديث 12 يناير 2019: هذا وتبدأ اليوم نوة الفيضة الكبيرة والتي من المُقرر لها يوم 12 يناير 2019 وهي التي من المتوقع أن تستمر لمُدة 6 أيام متواصلة وتتسم نوة الفيضة الكبيرة بأنه يصاحبها رياح جنوبية غربية مع وجود أمطار شديدة هذا وتوافق وجود النوة اعلان خبراء هيئة الأرصاد عن بدء موجة جديدة من الطقس السئ تبدأ من يوم غداً الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

تحديث 7 يناير 2019: هذا وتشهد تلك الأيام أول نوات العام الميلادي الجديد 2019 وهي نوة شديدة البرودة هي نوة رأس السنة والتي بدأت يوم 2 يناير الماضي 2019 والتي مقرر لها أن تستمر لمدة 4 أيام أي حتى يوم أمس 6 يناير وبناء عليه فمن المتوقع أن تتحسن درجات الحرارة تدريجيا بدءا من اليوم وهي النوة التي يُصاحبها رياح غربية وتتسم بكونها نوة مُمطرة. هذا ومن المقرر أن تبدأ نوة أخرى وهي نوة الفيضة الكبيرة والمقرر لها 12 يناير 2019.

تحديث 26 ديسمبر 2018: هذا ويترقب الجميع خلال اليومين القادمين بدء “نوة أعياد الميلاد” حيث أن موعد نوة أعياد الميلاد هو يوم 28 ديسمبر 2018 أي بعد يومين من الآن وتستمر تلك النوة لمدة يومين ويصاحبها رياح غربية بالإضافة إلى أمطار غزيرة. ليس هذا فقط بل أن خبراء الأرصاد في مصر توقعوا أن تسوء حالة الطقس بدء من اليوم ولمدة الثلاث أيام القادمة هذا ونوافيكم بتفاصيل أكثر فيما بعد.

تحديث 8 ديسمبر 2018: هذا وتنتهي اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 نوة قاسم التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 4 ديسمبر وهي النوة التي صاحبها تقلبات جوية شديدة مع أمطار غزيرة على العديد من المناطق في مختلف نواحي الجمهورية. هذا وتجدر الإشارة أن نوة قاسم هي أول نوات شهر ديسمبر 2018 والتي يتبعها نوة الفيضة الصغيرة التي تبدأ بعد 11 يوم من الآن حيث أن موعد نوة الفيضة الصغيرة كما يطلق عليها هو الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 وهي نوة يصاحبها رياح شمالية غربية وتستمر لمدة 5 أيام أي أنها تمتد حتى الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 يصاحبها سقوط أمطار على مختلف الأنحاء.

تحديث 4 ديسمبر 2018: هذا وتبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر نوة قاسم وهي النوة الأولى في شهر ديسمبر من ضمن 3 نوات وهي النوة التي تتسم بوجود عواصف شديدة مع رياح جنوبية غربية ستؤثر بقوة على الأحوال الجوية في الإسكندرية ومعظم محافظات مصر مما دفع هيئة الأرصاد إلى الإعلان عن تأثر حالة الطقس بدءا من غدا الأربعاء ولمدة 72 ساعة. تجدر الإشارة أن نوة قاسم التي تبدأ اليوم الثلاثاء ستستمر لمدة 5 أيام قادمة أي من المتوقع طبقا لما تم الإعلان عنه نهايتها مع نهاية موجة الطقس السئ يوم السبت القادم الموافق 8 ديسمبر 2018.

تحديث 24 نوفمبر 2018: هذا وكما أكدنا بأن نهاية نوة باقي المكنسة هو يوم غدا الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 فقد أعلن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد المصرية اليوم بأن الموجة التي تعم البلاد “الطقس السيئ” من المقرر لها أن تنتهي يوم غدا الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 على أن تبدأ الأجواء في التحسن بدءا من بعد الغد الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 هذا وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمواعيد نوات الإسكندرية والبحر المتوسط فإن أول نوة ستأتي على البلاد هي نوة قاسم وهي النوة الأولى في شهر ديسمبر والمقرر لها 4 ديسمبر 2018.

تحديث 23 نوفمبر 2018: هذا وقد بدأت يوم أمس الخميس الموافق 22 نوفمبر نوة باقي المكنسة هذا وقد شهدت البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 انخفاض كبير في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تستمر تلك الموجة لمدة 4 أيام قادمة أي حتى الأحد 25 نوفمبر 2018 كما شهدت محافظات الجمهورية هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تتسم نوة باقي المكنسة بكونها نوة ممطرة يصاحبها رياح جنوبية غربية.

تحديث 22 نوفمبر 2018: هذا وقد بدأت اليوم نوة باقي المكنسة الخميس الموافق 22 نوفمبر وعليه فمن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا لمدة 4 أيام قادمة أي حتى الأحد 25 نوفمبر 2018 هذا وتتسم نوة باقي المكنسة بأنها نوة ممطرة يصاحبها رياح جنوبية غربية وهي آخر نوة خلال شهر نوفمبر قبل بدء نوة قاسم والتي تبدأ في 4 ديسمبر القادم.

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