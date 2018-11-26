توفير فرص عمل للشباب.. تعرف على شروط الحصول على قرض من جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة

“نيفين جامع”، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، كان تصريحها من التصريحات المهمة، و البوادر الرائعة، حيثُ أكدت، و وجهت رسالة للشباب، مؤكده ” أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، هو جهاز قد أنشأته الدولة لمساعدة الشباب، و تنمية أفكارهم”، فهو جهاز يعمل على خلق فرص للشباب للعمل، و أن من قادر على إعطاء أي فكرة، سوف نقوم بالعمل عليها، و تطويرها، فأهلاً و سهلاً به”، و قد أضافت أيضاً، في إحدى مقابلتها، مع المذيع ” عمر أديب”، أنه يتم متابعة جميع الشباب الذين تم تمويلهم، بعد المشروع، حتى يستطيعوا معاً، مواجهة أي مشاكل، و أخطاء قد تواجههم، وكانت من أجرأ تصريحاتها، أنها أكدت و قالت ” أهلاً بهم بدون وسطة و لا غيره”، و تابعت حديثها مع “عمر أديب” ، أن كل شاب جاد، يأتي لكي يتقدم، و أن جهاز التنمية للمشروعات، سوف يقدم له كل ما يحتاج.
صرح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأنه سوف يتم توفير فرص للشباب لما يقارب 4 و نصف مليون شاب، وهذا بدعم “44 مليار جنية”، لمساندة ما يقارب 3 ملايين من المشروعات.
و كانت تلك الشروط ما أكد عليه الجهاز:
- أن يكون قادر على القراءة و الكتابة.
- حسن السير و السلوك (خالي من أي سابقه جنائية).
- أن لا يقل عمر المتأهل عن 21 عام.
- ليس لديه ما يشغله عن إدارة مشروعه، وتفرغه الكامل له.
- أن يتم عمل المشروع في المحافظة التي يسكن بها الشباب، أو المجاورة لهم.
- على الشباب و خصوصاً، الرجال، أن يقدم إعفاء أو تأجيل خلال مدة تسديد قرض المشروع.
و قد قام بنك مصر بتوفير بعض القروض اللازمة، لتمويل تلك المشروعات، و سوف يكون التمويل من خلال قروض متوسطة، و قصيرة الأجل، حيث أن قيمة القرض المتوسط يتراوح من 100,000 إلى 2 مليون، بسعر عائد 5%، أما بالنسبة لحديثي التأسيس، سوف يكون وفقاً لهذا السجل التجاري:
من 50,000 إلى خمسة ملايين، تحت بند المشروعات الصناعية.
من 50,000 إلى ثلاثة ملايين، للمشاريع الغير صناعية.
و ها هنا عزيزي القارئ المستندات المطلوبة لطلب القرض:
- صورة من عقد تأسيس المكان أو المنشأة.
- صورة من البطاقة الضريبية، و استخراج مستخرج حديث من السجل التجاري.
- حالته من الموقف التأميني، أو الضريبي.
- صورة من عقد الملكية التابع للمكان، أو عقد الإيجار.
- ثلاثة ميزانيات للشركة القائمة، منذ بداية مزاولة النشاط.
و سوف تكون نسبة التمويل بنسبة 100% “لرأس المال العامل”، و 80% “للألآت و المعدات”، و لو حتى السيارات.
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