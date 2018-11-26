توفير فرص عمل للشباب.. تعرف على شروط الحصول على قرض من جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة

“نيفين جامع”، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، كان تصريحها من التصريحات المهمة، و البوادر الرائعة، حيثُ أكدت، و وجهت رسالة للشباب، مؤكده ” أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، هو جهاز قد أنشأته الدولة لمساعدة الشباب، و تنمية أفكارهم”، فهو جهاز يعمل على خلق فرص للشباب للعمل، و أن من قادر على إعطاء أي فكرة، سوف نقوم بالعمل عليها، و تطويرها، فأهلاً و سهلاً به”، و قد أضافت أيضاً، في إحدى مقابلتها، مع المذيع ” عمر أديب”، أنه يتم متابعة جميع الشباب الذين تم تمويلهم، بعد المشروع، حتى يستطيعوا معاً، مواجهة أي مشاكل، و أخطاء قد تواجههم، وكانت من أجرأ تصريحاتها، أنها أكدت و قالت ” أهلاً بهم بدون وسطة و لا غيره”، و تابعت حديثها مع “عمر أديب” ، أن كل شاب جاد، يأتي لكي يتقدم، و أن جهاز التنمية للمشروعات، سوف يقدم له كل ما يحتاج.

صرح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأنه سوف يتم توفير فرص للشباب لما يقارب 4 و نصف مليون شاب، وهذا بدعم “44 مليار جنية”، لمساندة ما يقارب 3 ملايين من المشروعات.

و كانت تلك الشروط ما أكد عليه الجهاز:

أن يكون قادر على القراءة و الكتابة. حسن السير و السلوك (خالي من أي سابقه جنائية). أن لا يقل عمر المتأهل عن 21 عام. ليس لديه ما يشغله عن إدارة مشروعه، وتفرغه الكامل له. أن يتم عمل المشروع في المحافظة التي يسكن بها الشباب، أو المجاورة لهم. على الشباب و خصوصاً، الرجال، أن يقدم إعفاء أو تأجيل خلال مدة تسديد قرض المشروع.

و قد قام بنك مصر بتوفير بعض القروض اللازمة، لتمويل تلك المشروعات، و سوف يكون التمويل من خلال قروض متوسطة، و قصيرة الأجل، حيث أن قيمة القرض المتوسط يتراوح من 100,000 إلى 2 مليون، بسعر عائد 5%، أما بالنسبة لحديثي التأسيس، سوف يكون وفقاً لهذا السجل التجاري:



من 50,000 إلى خمسة ملايين، تحت بند المشروعات الصناعية.

من 50,000 إلى ثلاثة ملايين، للمشاريع الغير صناعية.

و ها هنا عزيزي القارئ المستندات المطلوبة لطلب القرض:

صورة من عقد تأسيس المكان أو المنشأة. صورة من البطاقة الضريبية، و استخراج مستخرج حديث من السجل التجاري. حالته من الموقف التأميني، أو الضريبي. صورة من عقد الملكية التابع للمكان، أو عقد الإيجار. ثلاثة ميزانيات للشركة القائمة، منذ بداية مزاولة النشاط.

و سوف تكون نسبة التمويل بنسبة 100% “لرأس المال العامل”، و 80% “للألآت و المعدات”، و لو حتى السيارات.