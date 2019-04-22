لينك موقع دعم مصر .. تقديم تظلم بطاقة التموين بالصور خطوة بخطوة للمستبعدين

لينك موقع دعم مصر وطريقة تقديم تظلم بطاقة التموين بالصور خطوة بخطوة للمستبعدين، نقدمها لكم حتى تستطيعون إجراء التظلم على بطاقة التموين 2019 بكل سهولة، لاسيما بعدما أعلنت وزارة التموين عن وقف صرف الدعم التموينى لقرابة 4 مليون بطاقة تموينية بسبب تسجيل بياناتهم الخاطئة، أو أنه لم يتم تحديث بطاقة التموين في الفترة الماضية التى أتاحتها الوزارة على موقع دعم مصر مع إضافة المواليد الجدد إلكترونيًا، لذلك نعرض لينك موقع دعم مصر وخطوات تقديم تظلم بطاقة التموين بالصور خطوة بخطوة للمستبعدين في السطور التالية.

لينك موقع دعم مصر

تستطيعون تسجيل الدخول على لينك موقع دعم مصر من أجل تقديم تظلم بطاقة التموين أو تحديث بطاقات التموين 2019 من هنا

شروط التموين الجديدة

أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحى عن شروط التموين الجديدة واستبعاد غير المستحقين من الدعم التموين في النقاط التالية:

من يستهلك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر

من يستهلك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر

من يمتلك سيارة حديثة موديل 2014 حتى 2019

من يحتل منصب عالي

من مصاريف مدارس أبنائه 30 ألف جنيه / سنويا فأكثر للطالب الواحد بالأسرة.

تقديم تظلم بطاقة التموين بالصور خطوة بخطوة

إليكم خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين بالصور خطوة بخطوة للمستبعدين على النحو التالي:

الدخول على لينك موقع دعم مصر

اكتب رقم البطاقة التموينية – الرقم القومى – المحافظة

بعد الضغط على عرض يفتح لك شاشة عليها استمارة طلب التظلم.

ملء البيانات المطلوبة في الشاشة.

تحميل صور الأوراق الرسمية المطلوبة وهما

صورة البطاقة التموينية

الرقم السري

صورة الرقم القومي

صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة

صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة

إيصال كهرباء حديث يحمل اسم صاحب البطاقة المتظلم

الجدير بالذكر أن تظلم بطاقة التموين 2019 على لينك موقع دعم مصر بداية من أول مارس الجاري وحتى منتصف الشهر، وبعدها تبدأ عملية فحص التظلم والرد أما بالقبول وإعادة استخدام البطاقات التموينية أو الرفض وقفها نهائيًا من أول أبريل 2019

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