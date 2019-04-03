طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت- اعرف خطوات إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر

ينشر موقع نجوم مصرية طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 وخطوات إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر، ليتمكن المواطنين من تقديم التظلمات على إيقاف البطاقات التموينية قبل حذفها بشكل نهائي بداية أبريل القادم، ويأتي هذه المرحلة في إطار خطه وزارة التموين لإعادة توزيع الدعم على الفئات المستحقة، عقب الانتهاء من تحديث البيانات بطاقة التموين وحذف الوفيات والأسماء المكررة.

تظلمات بطاقة التموين 2019

بدأت وزارة التموين تنفيذ المرحلة الثانية من حذف المواطنين الغير مستحقي الدعم التمويني بداية من الشهر الحالي.

سيتم إيقاف الدعم التمويني عن المواطن الذي يظهر له عبارة “وقف مؤقت غير ساري”.

تمنح وزارة التموين مهلة 15 يوم تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت .

. تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 عبر موقع دعم مصر وليس من خلال مكاتب التموين.

عبر موقع دعم مصر وليس من خلال مكاتب التموين. تظهر نتيجة تقديم تظلمات البطاقات التموينية خلال نهاية الشهر الحالي.

إذا أرسلت وزارة التموين رسالة للموطن المقدم التظلم فبذلك سيتم إعادة تشغيل بطاقة التموين.

إذا لم يتم إرسال رسالة فهذا يعني أنه سيتم إيقاف البطاقة بشكل نهائي.

لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد ( من هنا)

خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية ( من هنا)

طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت

في حالة ظهور جملة “وقف مؤقت غير ساري” على بون الخبز أو التموين الخاص بك، يجب تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت من خلال موقع دعم مصر، ليتمكن من خلالها إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع دعم مصر

تسجيل البيانات الخاصة بك من رقم البطاقة التموينية وبطاقة الرقم القومي والمحافظة.

والضغط عرض

تظهر استمارة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019.

أخر موعد تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 يوم 15 مارس .

إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين أنه الاستبعاد لا يستهدف الطبقة المتوسطة، وأنه تم تحديد عدد من المعايير التي يتم على أساسها إيقاف بطاقة التموين، مشيرة إلى أنه يتم ذكر سبب إيقاف بطاقة التموين على بون الخبز أو التموين ليعرف المواطن السبب، مؤكده أنه سيتم مراجعة جميع طلبات تظلمات بطاقة التموين 2019.

وفيما يتعلق بالفئات التي تم حذفها خلال المرحلة الحالية :

المواطن الذي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات للكهرباء.

أو المواطن الذي يتجاوز فاتورة الهاتف المحمول 1000 جنية.

أو من يمتلك سيارة من موديل 2015 أو بعدها.

أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

أو من تتجاوز مصاريف الدراسة للابن 30 ألف جنية.

متوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

أعلنت وزارة التموين، أنه تم إنذار 400 ألف بطاقة فقط من إجمالي مستحقي الدعم التمويني بالإيقاف، مشيرة إلى أنه تم تلقي تظلمات بمعدل 25% من المواطنين الذي تم انذراهم بالإيقاف بما يعادل 100 ألف بطاقة تموينية.

أكدت وزارة التموين أنه تم مد مهلة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت حتي يوم 27 مارس الحالي.

أوضح تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معظم تظلمات بطاقة التموين خاصة باستهلاك الكهرباء، مرجعا ذلك إلى وجود عدادات كهرباء مسجلة لأشخاص أخري غير الساكن في الشقة.

عرضنا في هذا التقرير طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 وخطوات إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي استفسار أخر اترك تعليق في أسفل الخبر وسيتم الرد عليكم