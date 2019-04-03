طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت- اعرف خطوات إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر

ينشر موقع نجوم مصرية طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 وخطوات إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر، ليتمكن المواطنين من تقديم التظلمات على إيقاف البطاقات التموينية قبل حذفها بشكل نهائي بداية أبريل القادم، ويأتي هذه المرحلة في إطار خطه وزارة التموين لإعادة توزيع الدعم على الفئات المستحقة، عقب الانتهاء من تحديث البيانات بطاقة التموين وحذف الوفيات والأسماء المكررة.
تظلمات بطاقة التموين 2019
- بدأت وزارة التموين تنفيذ المرحلة الثانية من حذف المواطنين الغير مستحقي الدعم التمويني بداية من الشهر الحالي.
- سيتم إيقاف الدعم التمويني عن المواطن الذي يظهر له عبارة “وقف مؤقت غير ساري”.
- تمنح وزارة التموين مهلة 15 يوم تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت.
- تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 عبر موقع دعم مصر وليس من خلال مكاتب التموين.
- تظهر نتيجة تقديم تظلمات البطاقات التموينية خلال نهاية الشهر الحالي.
- إذا أرسلت وزارة التموين رسالة للموطن المقدم التظلم فبذلك سيتم إعادة تشغيل بطاقة التموين.
- إذا لم يتم إرسال رسالة فهذا يعني أنه سيتم إيقاف البطاقة بشكل نهائي.
- لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد ( من هنا)
- خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية ( من هنا)
طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت
في حالة ظهور جملة “وقف مؤقت غير ساري” على بون الخبز أو التموين الخاص بك، يجب تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت من خلال موقع دعم مصر، ليتمكن من خلالها إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع دعم مصر
- تسجيل البيانات الخاصة بك من رقم البطاقة التموينية وبطاقة الرقم القومي والمحافظة.
- والضغط عرض
- تظهر استمارة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019.
- أخر موعد تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 يوم 15 مارس .
إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية
أكدت وزارة التموين أنه الاستبعاد لا يستهدف الطبقة المتوسطة، وأنه تم تحديد عدد من المعايير التي يتم على أساسها إيقاف بطاقة التموين، مشيرة إلى أنه يتم ذكر سبب إيقاف بطاقة التموين على بون الخبز أو التموين ليعرف المواطن السبب، مؤكده أنه سيتم مراجعة جميع طلبات تظلمات بطاقة التموين 2019.
وفيما يتعلق بالفئات التي تم حذفها خلال المرحلة الحالية :
- المواطن الذي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات للكهرباء.
- أو المواطن الذي يتجاوز فاتورة الهاتف المحمول 1000 جنية.
- أو من يمتلك سيارة من موديل 2015 أو بعدها.
- أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
- أو من تتجاوز مصاريف الدراسة للابن 30 ألف جنية.
- متوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.
- حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
- سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
- أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
أعلنت وزارة التموين، أنه تم إنذار 400 ألف بطاقة فقط من إجمالي مستحقي الدعم التمويني بالإيقاف، مشيرة إلى أنه تم تلقي تظلمات بمعدل 25% من المواطنين الذي تم انذراهم بالإيقاف بما يعادل 100 ألف بطاقة تموينية.
أكدت وزارة التموين أنه تم مد مهلة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت حتي يوم 27 مارس الحالي.
أوضح تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معظم تظلمات بطاقة التموين خاصة باستهلاك الكهرباء، مرجعا ذلك إلى وجود عدادات كهرباء مسجلة لأشخاص أخري غير الساكن في الشقة.
عرضنا في هذا التقرير طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 وخطوات إعادة المستبعدين من البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي استفسار أخر اترك تعليق في أسفل الخبر وسيتم الرد عليكم← آخر موضوع: تعرف على تأثير استخدام المحمول والكمبيوتر.. على صحة العين| ونصائح هامة للمحافظة على عيونكم
التعليقات
عتد الدخول وكتابة البيانات يظهر عبارة لا يوجد بيانات ما العمل افيدونا
البطاقة باسمي وجاء في بون الخبز ان ابني بيستهلك فاتورة محمول مرتفعه هل سيحذف هو فقط ام يتم ايقاف البطاقة بالكامل مع العلم ان هو ليس لديه فاتورة محمول وبيشحن بحوالي 50 الي 60 جنيه في الشهر بالعافية
انا اسمي ناصرصلاح محمد 45 سنه انا اعمل سائق لقد تم حزف الاولاد وباقي فرد واحد دخل البطاقه لمازا انا مرتبي لا يتعدي الافين جنيها فقط ارجو الاهتمام رقمي 01212270446
البطاقه التموين موقوفا من شهر 11وي مكتوب فيها غير مستحق وانا لا املك عربيه والا فاتوره تليفون أو كهرباء 1000ولا مسريف مادارس المبلغ ده انا شغال يوميه بس انا مامن على نفس شهريا بتفع 63بس
قدم تظلم زي الخطوات الموضحة في المقال
انا بطاقتي بيطلع فيه غير مسموح بالصرف خطأ 101 وقفه من شهر 11 ارجو الرد والإفادة
ممكن توضيح أكتر
انا بطاقتي بيطلع غير مسموح بالصرف خطأ 101اعمل ايه وقفه من شهر11
انا غير متواجد في المنزل بسبب ظروف شغلي معي العلم لم يتم تشغيل الكهرباء بشكل دايم وجالي رساله في بون التموين البطاقه هتتوقف بسبب استهلاكي اكتر من 650 كيلو وانا مش موجود اصلا طيب اعمل ايه برجاء لو تكرمت الافاده اعمل ايه
حضرتك بتقدم طلب تظلم على الرابط في المقال
هل يتم الاكتفاء بكتابة التظلم على سبيل المثال ان استهلاكى للكرباء اقل من 650 ك / شهرى ولا لازم ارفق صور فواتير واذى ممكن ارفها مفيش اى لينك فى الموقع بيبين طريقة الارفاق اذاى
تم حذف إنتي ورقمها 30612051402049
بسمله محمد بكري حسن
ولم يتم إضافه ابني يوسف ورقمه
3110301404474
ورقم بطاقه التموين
101002822799
ورقم بطاقه قومي
2650110102955
ولكم جزيل الشكر والتقدير
الرابط مش بيفتح نعمل ايه من فصلك
يظهر رسالة لا يوجد بيانات في موقع التطلم ومش عاوز يفتح
الفرد ال فى البطاقه يتحذف ولا كل البطاقه
تظهر رسالة لاتوجد بيانات؟
طيب ظهر لحضرتك في البون أن البطاقة موقوفة وتم ذكر السبب ولا اية يا فندم؟
الواحد مش عارف يصدق مين دخلت على موقع دعم مصر وزارة التموين وملات الرقم القومى ورقم بطاقة التموين حيث بون الخبز مكتوب موقوف بسبب استهلاك الكهرباء مع العلم بانن استهلك كهرباء ب100 جنيه شهريا ومع الايصالات الداله على زلك المهم فى الاخر النتيجه لايوجد بيانات انا الن مس عارف اعمل ايه يارتكم تقوللى اعمل ايه
اعمل نفس الخطوات يا فندم اللي في الموضوع واملي استمارة التظلم وان شاء الله البطاقة ترجع تشتغل
مش عارف اعمل ايه