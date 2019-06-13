تفاصيل خطوبة الشرنوبى وسارة الطباخ

فى تجمع عائلى خطب الفنان محمد الشرنوبى سارة الطباخ صاحبة شركة earth production المنتجة لأعماله ، وينشر موقع نجوم مصرية تفاصيل عن سارة الطباخ وخطوبتها بمحمد الشرنوبى .

خطوبة الشرنوبي و سارة الطباخ

وانتشر الخبر بعدما نشرت ” الطباخ ” من خلال حسابها الرسمي على الانستقرام فيديو للشرنوبي أثناء تقدمه لخطبتها من والدها ، ويظهر علي الشرنوبي التوتر والارتباك ، معلقة على هذا الفيديو ” رسمياً خطبة لمحمد الشرنوبى ”

وكان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ مرتبطان فى نهاية عام 2018 حيث انهما كانوا ينشران صوراً تجمعهما فى العديد من المناسبات ، وكانت سارة تظهر دعمها له فى كل المناسبات ، ومن الجدير بالذكر أن الطباخ أنتجت له مجموعة من الألبومات الغنائية من ضمنها البوم ” الفصول الأربعة “.

وكانت دائماً تشجعه كما ذُكرت فى إحدي اللقاءات بأنه فنان شامل وأنه لم يحصر نفسه فى شكل معين بأنه متعدد المواهب ،وان صوته طربي مميز ، وبأنه شخص مجتهد ودؤوب ويحاول أن يطور من نفسه .

من هي سارة الطباخ خطيبة الشرنوبى ؟

وتعد سارة الطباخ من الشخصيات الناجحة المعروفة ، حيث أنها عملت فى مجال التسويق والعلاقات العامة والاتصالات فى شركات إعلامية كبيرة من ضمنها روتانا للصوتيات والمرئيات كما عملت مع قناة الحياة وقناة النهار وبعدها انتقلت للعمل فى السوق العقاري حيث عملت فى شركة المعمار جروب – ماونتن فيو ، ومن الجدير بالذكر بأن سارة ولدت فى مدينة الإسكندرية ،ولكنها انتقلت الي القاهرة لتبدأ حياتها المهنية .

كما عملت سارة الطباخ أيضاً كمستشارة فنية وإعلامية للعديد من النجوم الكبار مثل عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، أما عن دراستها فهي حصلت علي الماجستير والدكتوراه فى مجال التسويق ، ولكن لا أحد يعرف عمرها حتى الآن حيث أنها لا تصرح به في اي لقاء صحفي .

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