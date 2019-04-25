تفاصيل إصابة شريف مدكور بورم في القولون وإجرائه عملية لاستئصال الورم

في مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد لبرنامج «رأي عام» علي قناة “TEN” صرح المذيع شريف مدكور بانه مصاب بورم بسيط في القولون وانه اجري بعض الفحوصات والاشعات التي أظهرت إصابته بورم في القولون.

شريف مدكور “انا زي الفل وان شاء الله خير”

وبدأ الإعلامي عمرو عبدالحميد بالاطمئنان علي صحته وبدأ شريف الكلام بجملة “أنا زي الفل” ،واكمل بانه لديه ورم بسيط في القولون وانه دخل المستشفى واجري عدة فحوصات وعملية منظار علي القولون و أشعة صبغة وانه حاليا خرج من المستشفى بعد بقائه اقل من يوم فيها .

شريف يوجه رسالة شكر للممرضة الخاصة به

أشاد المذيع شريف مدكور بانه هناك طفرة كبيرة في مجال الصحة والتمريض في مصر وانه تلقي رعاية طبية جيدة جدا وصرح انه بعض بقاءه 9 ساعات وانه لاحظ معاملة باقي المرضي بنفس الطريقة التي يتعامل بها وخص بالشكر الممرضة الخاصة به.

ورم شريف مدكور وعملية استئصاله

بعد اكتشافه للورم في القولون قرر شريف انه سوف يجري عملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان لاستئصال الورم

رسالة شكر يوجهها شريف لجمهوره ومتابعيه

شكر شريف كل متابعيه ومحبيه وذلك بعد تلقيه الألاف من الرسائل علي منصات التواصل الاجتماعي والمكالمات التليفونية التي لم تتوقف للاطمئنان علي صحته وقرر شريف انه سوف يعود للعمل اليوم الخميس في برنامجه علي قناة الحياة 4 شارع شريف

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