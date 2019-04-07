تعرف علي أسعار وشروط حجز أراضي الإسكان المتميز ب 13 مدينة جديدة… ورابط الحجز

أعلنت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل وشروط حجز عدد من الأراضي السكنية المطروحة ب عدد من المدن المختلفة، من ضمن مجموعة أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وتختلف مساحات الأراضي المطروحة والتي تبدأ من 450 متر وتصل إلى 1200 متر تقريباً، وقد بدأ اليوم الحجز الإلكتروني للأراضي المطروحة وذلك عن طريق تسجيل بياناتهم الخاصة بالموقع الإلكتروني، وقد وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط لحجز الأرض وأيضاً أعلنت بان التخصيص سوف يكون بأولوية التسجيل والحجز علي الموقع الإلكتروني، وسوف ننشر لكم في موقع ” نجوم مصرية” شروط وطريقة الحجز الالكتروني لأراضي الإسكان بالمدن الجديدة.

المدن المطروح بها الأراضي وعدد قطع الأراضي بها والسعر:

1- قنا الجديدة : مطروح بها عدد 76 قطعة أرض، والسعر يبدأ من 1345 للمتر.

2- طيبة الجديدة: مطروح بها عدد 73 قطعة أرض، والسعر 1265جنية للمتر الواحد.

3- غرب قنا : مطروح بها عدد 70 قطعة أرض، والسعر يبدأ من 1715جنية للمتر.

4- العاشر من رمضان: مطروح بها عدد 161 قطعة أرض، والسعر يبدأ من 1750 جنية للمتر.

5- 6 أكتوبر الجديدة: مطروح بها عدد 100 قطعة أرض، بسعر يبدأ 3285 جنية للمتر.

6- مدينة غرب أسيوط: مطروح بها عدد 50 قطعة أرض، بسعر يبدأ 1980 جنية للمتر.

7- الفيوم الجديدة: مطروح بها عدد 11 قطعة أرض، بسعر يبدأ 1560 جنية للمتر ويصل إلي 1605 جنية للمتر.

8- بدر: مطروح بها عدد 100 قطعة أرض، بسعر يبدأ 2690 جنية للمتر.

9- أسيوط الجديدة : مطروح بها عدد 60 قطعة أرض، والسعر يبدأ من 1350 جنية للمتر.

10- سوهاج الجديدة: مطروح بها عدد 120 قطعة أرض، بسعر يبدأ 1720 جنية للمتر.

11- أسوان الجديدة: مطروح بها عدد 50 قطعة أرض، بسعر يبدأ 1205جنية للمتر.

12-مدينة السادات: مطروح بها عدد 140 قطعة أرض، بسعر يبدأ 1265جنية للمتر.

13- مدينة برج العرب: مطروح بها عدد 80 قطعة أرض، بسعر يبدأ 1835 جنية للمتر.

شروط حجز قطعة الأرض من أراضي الإسكان الأكثر تميزاً:

1- ألا يقل سن المتقدم لحجز الأرض عن 21 عام، وان يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

2- ألا يكون سبق للمتقدم، وحصل علي قطعة ارض من قبل من الإسكان الاجتماعي (متميز أو اجتماعي).

3- يمكن لأي شخص داخل الأسرة (الزوج أو الزوجة أو الأولاد) التقدم لحجز قطعتين ارض.

طريقة حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا في المدن المطروحة:

يبدأ من اليوم الموقع الالكتروني في استقبال طلبات متقدمي حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، ويستمر الحجز لمدة 11 يوماً فقط والتي تنتهي يوم 18 ابريل للشهر الجاري، من خلال الموقع الالكتروني من هنــــا.

والجدير بالذكر أن التخصيص سوف يتم إعلانه في الفترة ما بين 2مايو إلى 9 مايو المقبل من العام الجاري، حسب أولوية الحجز علي الموقع الالكتروني.

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