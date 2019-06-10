تعرف على موعد صرف الدعم على البطاقات التمونية وشروط الاستحقاق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن البدء في إضافة 6 ملايين مولود على البطاقات التموينية، مع انتهاء العام المالي 2018-2019 بنهاية شهر يونيو الحالي، على أن يبدأ صرف الدعم للمواليد الجدد مع بداية العام المالي 2019-2020، أول يوليو المقبل، وسوف يتم البدء في صرف الدعم للمواليد المضافة حديثا، على البطاقات التموينية، في أول السنه المالية، جاء ذالك، علي حسب تصريحات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتبدأ الوزارة في صرف الدعم للمواليد 2006 إلى 2015 المضافين على البطاقات التموينية، خلال الفترة الماضية والذي بدأت من شهر أغسطس إلى شهر نوفمبر من العام المنصرف، والمتوقع أن يصل عددهم إلى 6 ملايين طفل مع بداية السنة المالية الجديد 2019-2020 وفي تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية انه جاري العمل علي تنقية بيانات الدعم من غير المستحقين وحذف أعداد كبيرة منهم وسوف يتم حذف الأسماء الوهمية والمتوفين والمسافرين ومن تنطبق عليهم شروط الاستبعاد علي حسب الثلاث مراحل المعلنة .

وانتهت وزارة التموين من الإعلان عن ثلاثة مراحل لتنقية بيانات الدعم من غير المستحقين من خلال محددات الاستهداف المرتبطة بمعدلات استهلاك الكهرباء ومصروفات التعليم وامتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى وحيازة العقارات .

محددات استبعاد المرحلة الأولى

استهلاك كهرباء 100 كيلو وات شهريا.

فاتورة محمول 1000 جنيه شهريا.

امتلاك الفيلات والشاليهات.

امتلاك السيارات الفارهة.

محددات استبعاد المرحلة الثانية

مصاريف المدارس البالغة 30 ألف جنيه سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

فاتورة استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا.

فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا.

امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2015 فأعلي.

شاغلي الوظائف العليا .

محددات استبعاد المرحلة الثالثة

حيازة للأراضي الزراعية بحد أقصى 10 أفدنة.

تملك أكثر من عقار.

وسوف يتم تحديد سبب الاستبعاد على إيصال استلام الدعم خلال الفترة من شهر مارس المقبل على أن تقبل التظلمات من بداية شهر مارس حتى 27 من نهاية الشهر .

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