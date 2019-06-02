تعرف على الشخصية المشهورة بـ”ظل السادات” و الكاتم لأسراره.. و بعد اغتيال السادات أين ذهب.. – صور

هو فوزى عبد الحافظ, حيث أنه طوال مدة الخدمة مع الرئيس السادات كسكرتير خاص له لم تتجاوز للرئيس الراحل غير الخدمة الشخصية, حيث انه لم يقوم بالتدخل فى الأمور السياسية أبداً, حيث أنه كان فى حرس الوزارات ضابطاً مع السادات ثم أنتقل إلى الحراسة الخاصة فى منزل السادات.

و الصديق الشخصى للراحل الرئيس السادات, محمود جامع قد قال أنه فى عام 1953 كان يوجد للسادات قبل فوزى سكرتير خاص آخر, من ضباط الجيش و هو حسن نايل, و قام السادات بالاستغناء عنه مع حل مجلس قيادة الثورة و قام بأرساله إلى تونس سفيراً هناك.

و جامع ذكر, بأن مفتى الديار المصرية و قتها الشيخ حسنين مخلوف, حيث انه خال عبد الحافظ, قام بالوساطة لدى الرئيس الراحل السادات, و قام بترشيحه للسادات كسكرتير خاص له ووافق بالفعل على هذا, حيث أن الحب الكبير الذى لعبد الحافظ من جانب ـولاد و زوجة الرئيس السادات هو الذى شفع له, علاوة على ما كان بينه و بين الراحل أشرف مروان من ارتباط وثيق, حيث كان وقت هذا سكرتير المعلومات للرئيس, و هذا الذى جعل السادات فى آخر أيامه أن يمنحه درجة وزير.

و جامع قال بأن حافظ كان له من الأولاد ابنه واحدة و ولدان, حيث أنه و زوجته قد عملا فى السكرتارية الخاصة للدكتور أشرف مروان فى مكتبه بالمدينة اللندنية.

تاريخ فوزى عبد الحافظ فى سنوات:

– من عام 1920 ولد فى مدينة ملوى فى يوم 12 ديسمبر.

– فى عام 1933 من مدرسة ملوى نال شهادة الابتدائية.

– فى عام 1938 من مدرسة شبرا الثانوية نال الشهادة العامة.

– فى عام 1941 من مدرسة شبرا الثانوية نال فى قسم العلوم شهادته العامة.

– من عام 1941 و حتى 1942 و لمدة عام واحد قام بالالتحاق بكلية الزراعة – جامعة القاهرة.

– فى عام 1942 قام بالالتحاق بكلية الشرطة.

– فى عام 1945 التحق بمديرية قنا بعد تخرجه مباشراً من كلية الشرطة.

– فى عام 1946 انتقل من مديرية قنا إلى بنها وجه بحرى مكتب عربان.

– فى عام 1947 ترقى إلى رتبة ملازم أول.

– فى عام 1951 ترقى إلى رتبة يوزباشي.

– فى عام 1952 و فى حادث حريق القاهرة الشهير تم تعيينه فى القاهرة بلجنة حصر أماكن الحريق.

– فى عام 1953 تم نقله إلى الفرقة المدرعة تاركاً حرس الوزارات.

– فى عام 1953 تم نقله إلى فرقة حرس الوزارة تاركاً الفرقة المدرعة.

– فى عام 1954 تم تشكيل محكمة الثورة برئاسة السيد عبد اللطيف البغدادى و بعضوية عضو مجلس قيادة الثورة القائم مقام أنور السادات و السيد حسين الشافعى و فى حراسة القائم مقام أنور السادات تم تعيين السيد فوزى عبد الحافظ.

– فى عام 1955 قام السيد فوزى عبد الحافظ بمرافقة السيد أنور السادات خارج مصر فى أول رحلة إلى اليمن, طهران, الكويت, بانكوك, كراتشى, سنغافورة, رانجون و هذا للتنسيق فى المؤتمر الإسلامى العالمي.

– فى عام 1956 و فى مناسبة الوضع لمشروع الدستور كان له أول عشاء فى منزل الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر.

– فى عام 1956 تم ترقيته إلى رتبة صاغ.

– فى عام 1957 أصدر السيد أنور السادات قرار بتعيين الصاغ فوزى عبد الحافظ مسؤول عن المكتب الخاص بالمؤتمر الإسلامى و أيضاً مكتب الجريدة.

– فى عام 1961 و بالقرار الجمهورى رقم 1248 تم رفع اسم السيد فوزى عبد الحافظ من العداد الخاص بضباط الشرطة و نقله إلى مجلس الأمه فى الأمانة العامة ثم بعد ذلك تم نقله إلى مكتب السيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة.

– فى عام 1970 تم الإعلان عن الفوز للسيد أنور السادات فى نتائج الاستفتاء على رئاسة الجمهورية ليصبح خلفاً للزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر و السيد فوزى عبد الحافظ تم تعيينه لمكتب الرئيس مديراً.

– فى عام 1977 و تحديداً بتاريخ 18 نوفمبر قام السيد فوزى عبد الحافظ بالسفر إلى إسرائيل من أجل الترتيب لزيارة القدس للرئيس أنور السادات.

– فى عام 1980 تم ترقيه السيد فوزى عبد الحافظ إلى درجة وزير فى رئاسة الجمهورية.

– فى عام 1981 يعتبر السيد فوزى عبد الحافظ قد قام بالعمل طوال 28 عاماً برفقة الرئيس الراحل أنور السادات و تحديداً فى تاريخ 6 أكتوبر 1981 الشهير بحادث المنصة و هو اليوم الذى تم فيه اغتيال السادات حيث أن السيد فوزى عبد الحافظ قد أصيب بسبب إلقاء جسده على الرئيس الراحل أنور السادات بغرض الحمايته من الاغتيال مما أدى إلى إصابته بشدة و نقل على أثرها إلى مستشفى المعادى العسكرى فى القاهرة للعلاج ثم السفر للخارج إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمستشفى البحرية الأمريكية هناك.

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