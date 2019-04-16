تعرف على أهم القرارات الاقتصادية التي ينتظرها المصريين في يوليه القادم

مع التطورات التي تشهدها البلاد هذه الأيام وسعيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث التطورات في كل المجالات سعيا للنهوض بالبلاد وإحداث كافة التطورات بها وخلال الأيام القليلة الماضية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر بيان له عن توجيه أوامره للحكومة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تشهدها البلاد وتوجه لفئات متنوعة من مواطني الشعب المصري، ويتم تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية شهر يوليو القادم، وعند الحديث عن هذه الإصلاحات نجد أنها تثير جو من السعادة والفرح للمواطنين وبعضها سوف يتم تنفيذها رغم صعوبتها ومن هذه الإصلاحات الاقتصادية التي وجهت أوامر الرئيس للحكومة لتنفيذها :

رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولي من موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال حيث تقرر أن يرتفع الحد الأدني للأجور من قيمة 1200 جنيه إلي قيمة 2000 جنيه شهريا.

تقرر صرف علاوة بنسبة 7% لجميع الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من المواطنين في كل الفئات.

تقرر صرف علاوة دورية نسبتها 10% للمواطنين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.

يتمتع العاملين بالدولة بالحصول علي علاوة استثنائية نسبتها 150 جنيه.

خلال هذه الإصلاحات الاقتصادية سوف يحصل مليون موظف علي ترقية في وظيفته.

وخلال الإصلاحات الاقتصادية سوف يحظي أصحاب المعاشات بزيادة نسبة المعاش لهم من مبلغ 750 جنيه لتصل قيمة المبلغ إلي 9000 جنيه.

تصل نسبة الزيادة في المعاشات إلي 15% بحد أدني 150 جنيه.

والإجراءات الصعبة التي سوف تتم خلال هذه الأيام وخاصة شهر يوليه القادم وهو رفع أسعار مواد الوقود وهي أسعار( البنزين – السولار – البوتاجاز).

كما سوف تترفع أسعار مواد الطاقة ( الكهرباء) خلال شهر يوليو القادم.

مع زيادة أسعار مواد الوقود ترتفع أسعار المواصلات والنقل بكل فئاته.

ومع أرتفاع أسعار المواصلات والنقل ترتفع أسعار أغلب السلع الأساسية والخدمات بصورة نسبية.

← آخر خبر: