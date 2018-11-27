تعرف على أسعار و مواعيد رحلات العمرة 2018.. عمرة مولد النبوى الشربف

أسعار ومواعيد رحلات العمرة نقدمها لكم اليوم من خلال موقعنا على نجوم مصرية، ويتطلع المسلمين فى كل مكان، لاداء العمرة فى بيت الله الحرام، والذهاب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يواجه المصريين قيودا كثيرة من المملكة، من أجل السفر الى السعودية، وتأدية العمرة، بعد أيام قليلة ستحتفل الامة الاسلامية بالمولد النبوى الشريف، فى 20 نوفمبر القادم، وقدر تقرر فتح باب رحلات عمرة المولد النبوى بداية من منتصف نوفمبر القادم.

الضوابط التى اعتمدتها وزارة السياحة لموسم العمرة

للعام الثانى على التوالى سوف يستمر فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة فى الثلاث سنوات الأخيرة، كما يوجد أيضا زيادة فى أسعار الفنادق والخدمات بالمملكة العربية السعودية، تعرف على الضوابط لاداء العمرة.

كل شخص قد قد قام بأداء العمرة فى الثلاث سنوات الأخيرة عليه دفع رسوم قدرها 2000 ريال اذا كان يرغب فى الذهاب هذا العام.

و دفع رسوم قدرها 3000 ريال.، للأشخاص الذى تكررت زيارتهم للعمرة خلال نفس العام ويتم تحصيل هذه الاموال عن طريق حساب خاص بالبنك المركزي المصرى

للاشخاص الذين يسافرون العمرة لأول مرة، لن يتم فرض رسوم إضافية

زيادة الرسوم من 5% إلى 10%، هذا العام فى الفنادق السعودية، والخدمات.

زيادة فى أسعار تذاكر الطيران وسيكون سعر التذاكر من 7300 جنيه وحتى 8700 جنيه ، القاهرة جده.

ستبدأ أفواج العمرة فى السفر منتصف نوفمبر وعلى مدار العام وسيكون متوسط مدة العمرة 12 يوم.

برامج عمرة 2018

البرنامج الاقتصادى وهو مناسب لمعظم الاشخاص المسافرين لاداء العمرة، سعر التذاكر من 7300 جنيه وحتى 8700 جنيه ، القاهرة جده.لتذكرة الطيران، بنسبة 6% من إجمالي عدد التأشيرات. البرنامج ذات مستوى 4 نجوم وسيكون أسعار البرنامج من 16 ألف جنيه حتى 20 ألف جنيه. مستوى الخمس نجوم و هو أسعاره مفتوحة وغير محددة و تكون حسب الفندق والقرب أو البعد عن الحرم، وقد تم زيادة الأسعار هذا العام بنسب تتراوح ما بين 5 ألى 10 %. سوف تبدأ رحلات العمرة اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل

انطلق الخميس 15 نوفمبر 2018 أولى رحلات عمرة مولدى النبوى الشريف لأول مرة منذ ثلاث سنوات

أكدت معظم شركات السياحة أن هناك ضعف فى الإقبال على رحلات العمرة

المملكة العربية السعودية أصدرت أكثر من مليون تأشيرة لرحلات العمرة لجميع دول العالم

سوف تبدأ رحلات العمرة البرية خلال هذا الأسبوع

العليا للحج والعمرة سوف تعقد اللجنةا ليوم الثلاثاء، اجتماعًاسيتم مناقشة ضوابط موسم الحج للسنة الجديدة.