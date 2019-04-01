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تقديم تظلمات حذف بطاقة التموين .. تحديث البيانات وخطوات تقديم تظلم على حذف بطاقات التمويني www.tamwin.com.eg. .. اعادة المحذوفين عبر “رابط إدارة دعم مصر”

كتب تامر أمين آخر تحديث

تظلمات حذف بطاقة التموين من خلال موقع إضافة المواليد الجدد دعم مصر في خطوة تم انتظارها كثيرا جاء تحرك وزارة التموين المصرية بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مبدولي، فقد تم الإعلان عن إضافة المواليد الجدد 2018 علي بطاقات التموين، خاصة بعد القرارات الأخيرة برفع الدعم جزئيا عن الكهرباء والطاقة وبعد إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية في الآونة الأخيرة مما أدى لارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، فقد كان لارتفاع  أسعار الوقود من والكهرباء والمياه أثر بالغ في صعوبة الحياة لبعض الطبقات من محدودي الدخل.

موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت  ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل.

موقع إدارة دعم مصر
تظلمات التموين على النت

ولهذا قد جاء قرار رئيس الوزراء بفتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بداية من شهر يوليو الجاري، وقد صرح رئيس الوزراء أن الفقراء ومحدودي الدخل يقعوا تحت مظلة أهم أولويات الحكومة في خطتها خلال الأيام القادمة، فقد صرحت وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد من بداية عام 2005 وحتى عام 2013 ببطاقات التموين، وتيسيرا على المواطنين تم تفعيل الموقع الإلكتروني  الخاص بإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر، ويمكن زيارة الرابط التالي لإضافة المواليد الجدد.

تظلمات حذف بطاقة التموين وخطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية

  • يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم  للحصول على  استمارة تسمى استمارة  أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

  • يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة  التموينية  الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

  • التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

  • بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

  • سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

  • بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين  أو عبر على موقع دعم مصر.

  • سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

  • بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية،  تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على  قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

  • يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.

رابط إضافة المواليد الجدد دعم مصر

تظلمات حذف بطاقة التموين وموقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.


عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  1. لو سمحتو انا ليه كام شهر ما باخد تومين قدمت تظلم١٦/١٢ولا اشتغلت غير خبز طيب يعنى انا زوجى مسافر وانا رحت شالت الاسم وفى التومين والعيش بالله هو ما فى اسم واحد فى بطياقه طيب يعنى استكترتو الفرد الواحد والله فى البطاقه ما فى غير فرد للتومين وادى شلتوه اعمل ايه والله العظيم انا محتاج التومين

    رد

  2. لو سمحتو انا ليه كام شهر ما باخد تومين قدمت تظلم١٦/١٢ولا اشتغلت غير خبر طيب يعنى انا زوجى مسافر وانا رحت شالت الاسم وفى التومين والعيش بالله هو ما فى اسم واحد فى بطياقه طيب يعنى استكترتو الفرد الواحد والله فى البطاقه ما فى غير فرد للتومين وادى شلتوه اعمل ايه والله العظيم انا محتاج التومين

    رد

  5. أولادي كانوا في العيش اتلغوا مع العلم عملت ورق انهم يدخلوا التموين من شهر 9 ولسه مدخلوش ولا عيش ولا تموين مع أنهم كانوا في العيش وتحذفوا …….وبطاقة باسم سامح صبري بحبوح

    رد

  7. تقدمت بطلب لتشغيل البطاقه لارتفاع فاتوره التليفون المحمول وانا عامل باقه تليفون 80جنيه شهريا ورقمى 01221881499 برجاء الايفاده وشكرا

    رد

  10. تقدمت لادارة تموين المعادي بطلب استخراج بطاقة تموين لابنتي المعاقه بعدة اعاقات و عمرها 32 سنه و عند تفعيل البطاقه تم الرفض للطلب لانها مضافه على بطاقه الخبز مع والدها فقط , لذا نرجو رفع اسمها من بطاقة خبز والدها و الموافقه على استخراج بطاقة تموين للمعاقين خاصه بها .
    اسم الوالد | محمد صلاح الدين مصطفي الابراشي , رقم قومي | 24212251200996
    اسم الابنه | منال محمد صلاح الدين مصطفى الابراشي , رقم قومي | 28601090102264
    العنوان | 15 شارع 13 مكرر سريات المعادي – المعادي – القاهره

    رد

  12. انا / مصطفى عبد الباقى عبد العزيز يوسف وبطاقة التموين بتاعتى كانت على مسطرد وكانت 3 أفراد ونقلت الى مكتب تموين بولاق الدكرور (أ) وكنت بصرف بيها عدة سنوات ومنذ التحديث اللى فى شهر ابريل 2017 لم اصرف بها شىء وذهبت عدة مرات لعمل بدل تالف وبدل فاقد فلم يستخرجوا لى بطاقة تموين وقالولى بطاقة التموين بتاعتك رجعت مسطرد ذهبت هناك لتحديث البيانات وتمت الموافقة برقم 704569994 ولكن عندما نريد فتح الصفحة اجد ابنتى فقط علما بأن رقمى القومى هو 26503020104473 ورقم بطاقة التموين 114005870457 وللآن لم أستخرج بطاقة تموين بدل فاقد

    رد

  13. السلام عليكم
    ابني مواليد 7/9/2006م وكان مسجل عيش ولم يسجل في التموين عملت تظلم لاضافه التموين تم حذفه من العيش والتموين الرجا الرد

    رد

  15. لو سمحت انا جيت اصرف التموين لشهر ديسمبر لقيت البطاقة موقوفة مع العلم ان البطاقة به ٣افراد وتم اضافة فرد رابع للبطاقة عند اضافة المواليد وتم ذلك وعند الذهاب لصرف التموين لم يتم عمل البطاقة بالرقم السري فماذ افعل

    رد

  16. ذهبت لمكتب التموين لتصحيح الرقم القومى لاحد المنتفعين فى بطاقة التموين رقم 101016549127 وذلك فى الشهر الماضى وقيل لى سيتم ذلك فى الشهر القادم(نوفمبر) ولكن للان يظهر لى عند صرف الخبز رساله تطلب الذهاب الى مكتب التموينوذهبت الى مكتب التموين ولم يتم عمل شىء علما بانى رجل مسن والرقم القومى لى هو 24612200103552 والهاتف المحمول هو 01001497571 و01551092525

    رد

  17. لو سمحت انا ضقت ابني عن طريق موقع الوزارة وبعد حوار السيد الوزير علي شاشه التليفزيون النهارده استعلمت عن عدد افراد البطاقه لقيتو منزلش فهل ينفع اضيفو فالتظلمات ولا كدا خلاص من فضلك لو سمحت من تطور الإفادة وشكرا

    رد

  18. لو سمحت انا ضقت ابني عن طريق موقع الوزارة ولما جئت النهاردة بعد حوار السيد الوزير علي شاشة التليفزيون استعلم عن عدد أفراد البطاله لقيتك مش موجودا

    رد

  22. لو سمحت بطاقه التموين بتعتي فيها فردين جيت اجيب تموين الشهر ده لقيت فيها فرد واحد يعني تم حذف فرد منها اعمل ايه هيتم تنزيله لوحده ولا اروح انزله من تاني

    رد

  26. توجهة الى مكتب التموين لنزول مواليد رفضه علشان مطلقة وليس ليه اى صلاحيه لنزول اولادى معيه علمنا بان بطاقة التموين باسمى

    رد

  28. عايز اتاكد من إضافة المواليد علي موقع دعم مصر مضمونه زي مكاتب التموين ولا لازم مكتب التموين ولك جزيل الشكر والتقدير

    رد

  29. إضافة المواليد الجدد يتم عن طريق موقع إدارة دعم مصر على الانترنت فقط ولا لا بد من الذهاب لمكاتب التموين وهل كلاً حسب رقم البطاقة الأول من اليمين ام لا وهل ضرورى وضع الدخل لصاحب البطاقة ام لا وهل صافى الدخل أو الأساسى اذا كان موظف حكومى نرجو الرد .. لسيادتكم جزيل الشكر

    رد

  35. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندى بنتين واحده مواليد 2001 واحده مواليد 2004 لم يتم إضافتهم مسبقا لظروف سفرهم والآن متواجدين ومقيدين بالمدارس ولا يصرف لهم تموين ولا عيش فهل ممكن اضافتهم ولكم الشكر

    رد

  36. هل قلت حصة الفرد اليومية من الخبز المدعم عن 5 ارغفة
    ولا ايه لان العيش قل الشهر ده كان المفروض تكون حصتنا 620 رغيف لكنى وجدتها 320 رغيف ووجدت هذا الامر متكرر مع آخرين
    أرجو التفسير مع العلم اننا 4 أفراد فى العيش و 3 افراد
    فى السلع التموينية لان ابنتى مواليد 2009 ولم يتم اضافتها بعد

    رد

  38. تم الغاء بنتي من البطاقه بحجه انها توفت منذ سنتين وحاولت مع مكتب تموين السادات منوفيه منذ سنتين علي ارجاعها دون جدوي ارجو الافاده

    رد

    1. من فضلك انا استلمت تومين شهر 8 من جمعيه الاهرام بالاسماعيليه ومافيش رز الحاجه التانيه مدينى سكر ب9 جنيه ونص وعلى حسابكم المفروض ب8 ونص وعلى كلامكم المفروض فيه رز وكمان محاسبنى على الزيت كيلو الا ربع ب15 جنيه وعلى سعركم انتو ب12 جنيه ومدينى مكرونه ب4 جنيه وهو المفروض ب2 جنيه وربع ومدينى جبنه ب6 جنيه ونص اخد منى فلوس 9 جنيه والمفروض بدفع 6 جنيه ونص وفى الاخر مارديش يدينى ورقه يعنى من الاخر مخبيين الرز ورافعين الاسعار وسرقه علنى والحمد لله هذه الجمعيه اول مره اتعامل معاها واخر مره وياريت حضراتكوا تفتشوا وتتاكدوا وتحموا الناس الغلابه من الحرميه ** شوف انا بطاقه واحده وسرق منى دا كلوا امال باقى البطايق سرق منها كام هما دول مشتحت اشرافكم ولا بتدولهم السلع وخلاص

  39. السلام عليكم عند مشكلة في البطاقة من شهر مايو أصبحت البطاقة فرد واحد بدل فردين روحت مكتب تموين منشية الحرية قالولي البطاقة مش باسمك مع العلم بطاقتي مطبوع عليها الرقم القومي وأسمى رباعي وبصرف بيها تموين وعيش ومفيش حد من المكتب بيفيد حد كل اللي عندهم خليك لشهر أغسطس وهيا هتعدل لوحدها من فضلكم افيدوني على فكرة بطاقة والدتي نفس الحكاية وتقولي معنديش رد أقوله

    رد

  41. لوسمجت عايزة اعرف هل ينفع نضيف مواليد عام 1988 و 1994 وهما مش متجوزين الي بطاقة التموين وهي معموله باسم الام لوفاة الاب وهي البطاقة لسه معموله جديد

    رد

  42. النسبه للاطفال الموجودين علي منظومة الخبز بيتم صرف تموين لهم بدون تحديث البطايق والا لازم تحديث البطايق

    رد

  43. انا كانت بطاقتى فيها ٦افراد وفجآة لقيت البطاقة فيها فردين بعد كدة عملتلها تحديث بيانات وبابحث عنهاىموقع دعم مصر الافراد محدثين فياريت اعرف دول هينزلو في الاضافة ولا اقدملهم من جديد

    رد

  44. لوسمحت زوجي مسافر بالخارج ووالده من محافظه القاهرة وانا اقامتي في المحله الكبرى انا واطفالي بالنسبه للاضافه ممكن اضيفهم علي بطاقه والدى

    رد

  45. بالنسبة لإضافة المواليد لأبناء الموظفين تجيب مفردات مرتب ولا يتم تقديم الأوراق إلى مكتب التموين أن التسجيل على الموقع بالنسبة إلى مرتبه حوالى 2500 يجوز ام لا يجوز وشكرا

    رد

  47. لو سمحتو انا وزوجي ما عندناش بطاقه خاصه هوه عند بطاقه اهله وانا عند بطاقه اهلي جيه من فتره يفصل نفسه من البطاقه اهله ويعمل بطاقه خاصه مكتب التموين قالنا ما ينفعش خليكو كده احسم مش هاطوله حاجه
    دلوقتي جبنا الاوراق المطلوبه ورحنا علشان نضيف اولادنا عند بطاقه حمايه ابو ه زوجي قالولنا مافيش اضافه علي بطاقه الجد هل ده صحيح يا ريت حد يرد عليا ويقولنا نعمل ايه

    رد

  48. لو سمحتم انا مطلقة اولادي صغيرين ٣اولاد ومش بشتغل وقاعدة عند والدتي واولادي علي بطاقة جدتهم ام الاب وعايزة لنقلهم عند والدتي هل ينفع

    رد

  50. لو سمحتم انا مطلقة وعندي ٣اولاد ومش بشتغل واولادي عند جدتها ام بالتهم وعايزة لنقلهم عند والدتي لاني قاعدة معاها هل ينفع

    رد

  52. السلام عليكم لو سمحتوا إيصال النور مش بأسمى بس الغاز باسم زوجى ينفع اضيف الاولاد باستعمال إيصال غاز مع العلم ان بطاقة التموين بأسمى انا وإن زوجى متوفى

    رد

  53. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عملت بطاقه تموين جديده بطلب فصل وطلعت فيها فرد واحد بس ومراتى مش معايا روحت المكتب التموين قالى اعمل ورق جديد علشان نضيف مراتك عملت الأوراق المطلوبة للتقديم بعد كدا العيش وقف ف البطاقه وبعدها اروح المكتب يقولى لا انت تروح المكتب الرئيسى اروح أحدثها مفيش فايده اعمل ايه انا

    رد

  59. فين الكلام دة مفيش بقال فى مثر عندو الاسعار دىكلا م على الفاضى كيلو الارز 12 وكيلو السكر 10.5 فين الرقابة على التموين

    رد

  61. تم فصل زوجتى فى شهر مارس من بطاقه تموين والدتها ونقلها الى بطاقتى حتى الان لم تضاف الى حتى الان ولن يتم صرف حصتها

    رد

  65. تم حذف فرد من بطاقةالتموين الخاصة بى مستفيد عمرة 20عام شمال سيناء مدينة بئرالعبد
    ارجو اعادة للبطاقة

    رد

    1. اللينك علية ضغط شديد لكنه يعمل بكفأة حاول الدخول على هذا الرابط في اوقات مناسبة يكون الضغط ضعيغ علية.. ملايين من الأشخاص يحاولون الدخول في نفس التوقيت

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