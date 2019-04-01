تقديم تظلمات حذف بطاقة التموين .. تحديث البيانات وخطوات تقديم تظلم على حذف بطاقات التمويني www.tamwin.com.eg. .. اعادة المحذوفين عبر “رابط إدارة دعم مصر”

تظلمات حذف بطاقة التموين من خلال موقع إضافة المواليد الجدد دعم مصر في خطوة تم انتظارها كثيرا جاء تحرك وزارة التموين المصرية بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مبدولي، فقد تم الإعلان عن إضافة المواليد الجدد 2018 علي بطاقات التموين، خاصة بعد القرارات الأخيرة برفع الدعم جزئيا عن الكهرباء والطاقة وبعد إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية في الآونة الأخيرة مما أدى لارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، فقد كان لارتفاع أسعار الوقود من والكهرباء والمياه أثر بالغ في صعوبة الحياة لبعض الطبقات من محدودي الدخل.
موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل.
ولهذا قد جاء قرار رئيس الوزراء بفتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بداية من شهر يوليو الجاري، وقد صرح رئيس الوزراء أن الفقراء ومحدودي الدخل يقعوا تحت مظلة أهم أولويات الحكومة في خطتها خلال الأيام القادمة، فقد صرحت وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد من بداية عام 2005 وحتى عام 2013 ببطاقات التموين، وتيسيرا على المواطنين تم تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر، ويمكن زيارة الرابط التالي لإضافة المواليد الجدد.
تظلمات حذف بطاقة التموين وخطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية
يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم
التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.
بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.
سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.
بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.
سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.
بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،
يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.
تظلمات حذف بطاقة التموين وموقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.
ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق الإعلان عن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين،ما قمت به وزارة الإنتاج الحربي حيث قامت بتنقية البطاقات التمونية من خلال حذف الأفراد الغير مستحقين للدعم، كما حذفت الوفيات والعاملين بالخارج.
المستندات الواجبة لإضافة المواليد الجدد
وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:
- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.
- إيصال جديد للكهرباء.
- صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.
- صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.
- صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر
وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر
- قم بزيارة الرابط التالي بالضغط علية
- رابط موقع دعم مصر.
- بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.
- ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف
- تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم،
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات.
- يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.
- كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.
- ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.
- تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ.
الاستعلام عن البطاقات بدل التالف وبدل الفاقد
قامت وزارة التموين كعادتها في التيسر على المواطنين بتخصيص رابط موقع إلكتروني يختص بالبطاقات التموينية التالفة والمفقودة من خلال الرابط التالي
رابط الاستعلام عن البطاقات بدل التالف وبدل الفاقد
جدول بأسعار السلع التموينية في أبريل 2019
|مسلسل
|السلعة
|السعر
|1
|السكر
|8.5 جنيهات.
|2
|الزيت
|سعر كيلو الزيت 12 جنيه.
|3
|الأرز
|سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه
|4
|المكرونة
|كيلو المكرونة 2.25 جنيه
|5
|السمن
|500 جرام سمن 12 جنيه
|6
|السمن
|800 جرام سمن 17.25 جنيه
|7
|العدس
|500 جرام عدس 10 جنيه
|8
|الفول
|500 جرام فول 3.50 جنيه
|9
|الصلصة
|325 جرام صلصة 7.25 جنيه
|10
|الجبن الأبيض
|250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه
|11
|الصابون
|125 جرام صابون 5.50 جنيه
|12
|صابون الغسيل
|125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه
|13
|الدقيق
|اكيلو دقيق 6.10 جنيه
|14
|الشاي
|40 جرام شاي 2.75 جنيه
|15
|الجبن
|500 جرام جبنه 10.25 جنيه
|16
|مرقة الدجاج
|مرقة دجاج 6.15 جنيه
|17
|المربى
|400 جرام مربى 7.75 جنيه
|18
|التونة
|140 جرام تونه 6 جنيه.
|19
|الكلور
|زجاجة كلور 3.10 جنيه
في حال كان لديكم استفسار أو تساؤل عن إضافة المواليد الجدد أو أي أم يتعلق ببرنامج دعم البطاقات التموينية يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار أو السؤال الذي يشغل بالكم، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً.
تهدف الدولة من نظام التموين ورفع قيمة الدعم بالأساس تخفيف أعباء نظام الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، والذي من أساسياته رفع الدعم عن العديد من السلع، عن كاهل المواطن محدود الدخل، فتقوم الدولة بتحديد دعم خاص له عن طريق السلع الاستهلاكية المدعومة.
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التعليقات
لو سمحتو انا ليه كام شهر ما باخد تومين قدمت تظلم١٦/١٢ولا اشتغلت غير خبز طيب يعنى انا زوجى مسافر وانا رحت شالت الاسم وفى التومين والعيش بالله هو ما فى اسم واحد فى بطياقه طيب يعنى استكترتو الفرد الواحد والله فى البطاقه ما فى غير فرد للتومين وادى شلتوه اعمل ايه والله العظيم انا محتاج التومين
لو سمحتو انا ليه كام شهر ما باخد تومين قدمت تظلم١٦/١٢ولا اشتغلت غير خبر طيب يعنى انا زوجى مسافر وانا رحت شالت الاسم وفى التومين والعيش بالله هو ما فى اسم واحد فى بطياقه طيب يعنى استكترتو الفرد الواحد والله فى البطاقه ما فى غير فرد للتومين وادى شلتوه اعمل ايه والله العظيم انا محتاج التومين
اغرب بلد فى العالم
أوصل للتظلمات ازاى يا جماعه أعمل إيه الينك مش بيفتح
أولادي كانوا في العيش اتلغوا مع العلم عملت ورق انهم يدخلوا التموين من شهر 9 ولسه مدخلوش ولا عيش ولا تموين مع أنهم كانوا في العيش وتحذفوا …….وبطاقة باسم سامح صبري بحبوح
الرحمة
تقدمت بطلب لتشغيل البطاقه لارتفاع فاتوره التليفون المحمول وانا عامل باقه تليفون 80جنيه شهريا ورقمى 01221881499 برجاء الايفاده وشكرا
أدهم صادق لم يظهراى سبب لإيقاف البطاقة التمونية
عايز اعمل تظلم عشان البطاقه هتقف عشان كهرباء
تقدمت لادارة تموين المعادي بطلب استخراج بطاقة تموين لابنتي المعاقه بعدة اعاقات و عمرها 32 سنه و عند تفعيل البطاقه تم الرفض للطلب لانها مضافه على بطاقه الخبز مع والدها فقط , لذا نرجو رفع اسمها من بطاقة خبز والدها و الموافقه على استخراج بطاقة تموين للمعاقين خاصه بها .
اسم الوالد | محمد صلاح الدين مصطفي الابراشي , رقم قومي | 24212251200996
اسم الابنه | منال محمد صلاح الدين مصطفى الابراشي , رقم قومي | 28601090102264
العنوان | 15 شارع 13 مكرر سريات المعادي – المعادي – القاهره
انا اتحذف من بطاقتنا فرد وقدمت ورق اكتر من مرة ومرجعش ومش عرفين ايه السبب ودلوقتى البطاقة وقفت خالص نعمل ايه
انا / مصطفى عبد الباقى عبد العزيز يوسف وبطاقة التموين بتاعتى كانت على مسطرد وكانت 3 أفراد ونقلت الى مكتب تموين بولاق الدكرور (أ) وكنت بصرف بيها عدة سنوات ومنذ التحديث اللى فى شهر ابريل 2017 لم اصرف بها شىء وذهبت عدة مرات لعمل بدل تالف وبدل فاقد فلم يستخرجوا لى بطاقة تموين وقالولى بطاقة التموين بتاعتك رجعت مسطرد ذهبت هناك لتحديث البيانات وتمت الموافقة برقم 704569994 ولكن عندما نريد فتح الصفحة اجد ابنتى فقط علما بأن رقمى القومى هو 26503020104473 ورقم بطاقة التموين 114005870457 وللآن لم أستخرج بطاقة تموين بدل فاقد
السلام عليكم
ابني مواليد 7/9/2006م وكان مسجل عيش ولم يسجل في التموين عملت تظلم لاضافه التموين تم حذفه من العيش والتموين الرجا الرد
لو سمحت انا البطاقة بتاعتي اتوقفت عند صرف التموين لشهر دديسمبر ماذا افعل ورقم بطاقتي ٢٧٨٠٢٢٤٠١٠٣٥٧٦
لو سمحت انا جيت اصرف التموين لشهر ديسمبر لقيت البطاقة موقوفة مع العلم ان البطاقة به ٣افراد وتم اضافة فرد رابع للبطاقة عند اضافة المواليد وتم ذلك وعند الذهاب لصرف التموين لم يتم عمل البطاقة بالرقم السري فماذ افعل
ذهبت لمكتب التموين لتصحيح الرقم القومى لاحد المنتفعين فى بطاقة التموين رقم 101016549127 وذلك فى الشهر الماضى وقيل لى سيتم ذلك فى الشهر القادم(نوفمبر) ولكن للان يظهر لى عند صرف الخبز رساله تطلب الذهاب الى مكتب التموينوذهبت الى مكتب التموين ولم يتم عمل شىء علما بانى رجل مسن والرقم القومى لى هو 24612200103552 والهاتف المحمول هو 01001497571 و01551092525
لو سمحت انا ضقت ابني عن طريق موقع الوزارة وبعد حوار السيد الوزير علي شاشه التليفزيون النهارده استعلمت عن عدد افراد البطاقه لقيتو منزلش فهل ينفع اضيفو فالتظلمات ولا كدا خلاص من فضلك لو سمحت من تطور الإفادة وشكرا
لو سمحت انا ضقت ابني عن طريق موقع الوزارة ولما جئت النهاردة بعد حوار السيد الوزير علي شاشة التليفزيون استعلم عن عدد أفراد البطاله لقيتك مش موجودا
انا نسيت الرقم السرى ومش عرفة اعمل اية
رقم التلفون المسجل علي البطاقه يتم ارسال رقم 1 الي 9163 سوف يتم ارسال رقم سري
الرقال بيحسب السكر ١٠ جنيه / الزيت ١٥/ الارز/١٠/ المكرونه ١٤/ اليوظ ٤/١١/٢٠١٨
ممكن تبعتلي لينك الموقع لتسجيل بيانات اضافه المواليد … انا مش لقيه على الموقع
لو سمحت بطاقه التموين بتعتي فيها فردين جيت اجيب تموين الشهر ده لقيت فيها فرد واحد يعني تم حذف فرد منها اعمل ايه هيتم تنزيله لوحده ولا اروح انزله من تاني
أين يوجد رابط تسجيل المواليد علي بطاقة التموين كل الروابط لاتفتح
انا ضفت اولادي في موقع دعم مصر
هل اذهب الي مكتب التموين ولا لا
لو سمحت احنا خمس افراد فى البطاقة الاب والام وثلاث اولاد ومش رضيت ينزلوا الابن الرابع
توجهة الى مكتب التموين لنزول مواليد رفضه علشان مطلقة وليس ليه اى صلاحيه لنزول اولادى معيه علمنا بان بطاقة التموين باسمى
توجهي إلي مكتب التموين التابع له وارفق الأوراق المطلوبة وقسيمه الطلاق
عايز أتأكد من إضافة المواليد علي موقع دعم مصر مضمونه زي مكاتب التموين ولا لازم مكتب التموين ولك جزيل الشكر والتقدير
عايز اتاكد من إضافة المواليد علي موقع دعم مصر مضمونه زي مكاتب التموين ولا لازم مكتب التموين ولك جزيل الشكر والتقدير
إضافة المواليد الجدد يتم عن طريق موقع إدارة دعم مصر على الانترنت فقط ولا لا بد من الذهاب لمكاتب التموين وهل كلاً حسب رقم البطاقة الأول من اليمين ام لا وهل ضرورى وضع الدخل لصاحب البطاقة ام لا وهل صافى الدخل أو الأساسى اذا كان موظف حكومى نرجو الرد .. لسيادتكم جزيل الشكر
انا بنتي مستفيده عيش لازم الزعاب لمكتب التموين لاضافتها تموين ولا ها تضاف تلقائي
اريد معرفة الاسماء الموجودين علي بطاقة التموين
هل يمكن الاكتفاء بالدخول علي الموقع الخاص بأضافة المواليد دون الذهاب لمكتب التموين ؟
أنا بطاقه أبى وقف الرقم السرى اعمل ايه
عايزة اعرف اي رقم اللي بيتم تحديد اضافة المواليد علي بطاقه التموين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى بنتين واحده مواليد 2001 واحده مواليد 2004 لم يتم إضافتهم مسبقا لظروف سفرهم والآن متواجدين ومقيدين بالمدارس ولا يصرف لهم تموين ولا عيش فهل ممكن اضافتهم ولكم الشكر
هل قلت حصة الفرد اليومية من الخبز المدعم عن 5 ارغفة
ولا ايه لان العيش قل الشهر ده كان المفروض تكون حصتنا 620 رغيف لكنى وجدتها 320 رغيف ووجدت هذا الامر متكرر مع آخرين
أرجو التفسير مع العلم اننا 4 أفراد فى العيش و 3 افراد
فى السلع التموينية لان ابنتى مواليد 2009 ولم يتم اضافتها بعد
بالنسبة لمفردات الرتب للموطف طب انا80فى المية من الورتب فى البنك يعنى مفيش دعم يعنى
تم الغاء بنتي من البطاقه بحجه انها توفت منذ سنتين وحاولت مع مكتب تموين السادات منوفيه منذ سنتين علي ارجاعها دون جدوي ارجو الافاده
من فضلك انا استلمت تومين شهر 8 من جمعيه الاهرام بالاسماعيليه ومافيش رز الحاجه التانيه مدينى سكر ب9 جنيه ونص وعلى حسابكم المفروض ب8 ونص وعلى كلامكم المفروض فيه رز وكمان محاسبنى على الزيت كيلو الا ربع ب15 جنيه وعلى سعركم انتو ب12 جنيه ومدينى مكرونه ب4 جنيه وهو المفروض ب2 جنيه وربع ومدينى جبنه ب6 جنيه ونص اخد منى فلوس 9 جنيه والمفروض بدفع 6 جنيه ونص وفى الاخر مارديش يدينى ورقه يعنى من الاخر مخبيين الرز ورافعين الاسعار وسرقه علنى والحمد لله هذه الجمعيه اول مره اتعامل معاها واخر مره وياريت حضراتكوا تفتشوا وتتاكدوا وتحموا الناس الغلابه من الحرميه ** شوف انا بطاقه واحده وسرق منى دا كلوا امال باقى البطايق سرق منها كام هما دول مشتحت اشرافكم ولا بتدولهم السلع وخلاص
السلام عليكم عند مشكلة في البطاقة من شهر مايو أصبحت البطاقة فرد واحد بدل فردين روحت مكتب تموين منشية الحرية قالولي البطاقة مش باسمك مع العلم بطاقتي مطبوع عليها الرقم القومي وأسمى رباعي وبصرف بيها تموين وعيش ومفيش حد من المكتب بيفيد حد كل اللي عندهم خليك لشهر أغسطس وهيا هتعدل لوحدها من فضلكم افيدوني على فكرة بطاقة والدتي نفس الحكاية وتقولي معنديش رد أقوله
لو سمحت الاطفال الي بيخزو خبز هينزلو تلقاءي تموين ولا لازم اروح احدث البطاقه
لوسمجت عايزة اعرف هل ينفع نضيف مواليد عام 1988 و 1994 وهما مش متجوزين الي بطاقة التموين وهي معموله باسم الام لوفاة الاب وهي البطاقة لسه معموله جديد
النسبه للاطفال الموجودين علي منظومة الخبز بيتم صرف تموين لهم بدون تحديث البطايق والا لازم تحديث البطايق
انا كانت بطاقتى فيها ٦افراد وفجآة لقيت البطاقة فيها فردين بعد كدة عملتلها تحديث بيانات وبابحث عنهاىموقع دعم مصر الافراد محدثين فياريت اعرف دول هينزلو في الاضافة ولا اقدملهم من جديد
لوسمحت زوجي مسافر بالخارج ووالده من محافظه القاهرة وانا اقامتي في المحله الكبرى انا واطفالي بالنسبه للاضافه ممكن اضيفهم علي بطاقه والدى
بالنسبة لإضافة المواليد لأبناء الموظفين تجيب مفردات مرتب ولا يتم تقديم الأوراق إلى مكتب التموين أن التسجيل على الموقع بالنسبة إلى مرتبه حوالى 2500 يجوز ام لا يجوز وشكرا
اسمك منور على بطاقة التموين يا لورد يا ترى راح تاخد تموين ولا انت من اثرياء مصر
لو سمحتو انا وزوجي ما عندناش بطاقه خاصه هوه عند بطاقه اهله وانا عند بطاقه اهلي جيه من فتره يفصل نفسه من البطاقه اهله ويعمل بطاقه خاصه مكتب التموين قالنا ما ينفعش خليكو كده احسم مش هاطوله حاجه
دلوقتي جبنا الاوراق المطلوبه ورحنا علشان نضيف اولادنا عند بطاقه حمايه ابو ه زوجي قالولنا مافيش اضافه علي بطاقه الجد هل ده صحيح يا ريت حد يرد عليا ويقولنا نعمل ايه
لو سمحتم انا مطلقة اولادي صغيرين ٣اولاد ومش بشتغل وقاعدة عند والدتي واولادي علي بطاقة جدتهم ام الاب وعايزة لنقلهم عند والدتي هل ينفع
بالعلم أن اولادي قصر وفي حضانتي
لو سمحتم انا مطلقة وعندي ٣اولاد ومش بشتغل واولادي عند جدتها ام بالتهم وعايزة لنقلهم عند والدتي لاني قاعدة معاها هل ينفع
الزيت ب ١٥ جنيه كهرمان
ومرمر ب١٦ عايز اقدم شكوه في تاجر التموين
السلام عليكم لو سمحتوا إيصال النور مش بأسمى بس الغاز باسم زوجى ينفع اضيف الاولاد باستعمال إيصال غاز مع العلم ان بطاقة التموين بأسمى انا وإن زوجى متوفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عملت بطاقه تموين جديده بطلب فصل وطلعت فيها فرد واحد بس ومراتى مش معايا روحت المكتب التموين قالى اعمل ورق جديد علشان نضيف مراتك عملت الأوراق المطلوبة للتقديم بعد كدا العيش وقف ف البطاقه وبعدها اروح المكتب يقولى لا انت تروح المكتب الرئيسى اروح أحدثها مفيش فايده اعمل ايه انا
انا عايزة اعمل بطاقة تموين اناوزوجي علي المعاش و لي اولادي الثلاثة ابن وبنت متزوجين وبنت غير متزوجة
لو سمحت اسجل موليد ازاي
الاطفال اللى بيخدوا عيش بس مبيخدوش تموين لازم احدث البينات تانى ولا هما هينزلو فى التموين من غير تحديث
بالنسبه للاطفال الموجودين علي منظومة الخبز بيتم صرف تموين لهم بدون تحديث البطايق والا لازم تحديث البطايق
عايز الموقع اللي ممكن اضيف مولود جديد علي بطاقة التمويل من خلاله
فين الكلام دة مفيش بقال فى مثر عندو الاسعار دىكلا م على الفاضى كيلو الارز 12 وكيلو السكر 10.5 فين الرقابة على التموين
انا بروح مكتب التموين بيقولو مفيش كلام زى ده ولا اضافه او فصل مكتب الساحلو
تم فصل زوجتى فى شهر مارس من بطاقه تموين والدتها ونقلها الى بطاقتى حتى الان لم تضاف الى حتى الان ولن يتم صرف حصتها
المواليد سجلت 2017 نسجلها تا ني
المواليد اتسجلت سنة 2017 نسجلها مرة ثانيه
لو سمحت انا مش عارف ادخل علي اللينك ده مش شغال
تم حذف فرد من بطاقةالتموين الخاصة بى مستفيد عمرة 20عام شمال سيناء مدينة بئرالعبد
ارجو اعادة للبطاقة
تم حزف فردين من البطاقه فى نقاط الخبز مش عارف ليه ارجو الافاده
اللينك ده لا يعمل
subsidy.egypt.gov.eg
انتم حاطين انه ممكن ندخل منه اضافة مواليد
اللينك علية ضغط شديد لكنه يعمل بكفأة حاول الدخول على هذا الرابط في اوقات مناسبة يكون الضغط ضعيغ علية.. ملايين من الأشخاص يحاولون الدخول في نفس التوقيت