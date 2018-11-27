طريقة تقديم تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين 2018

تحديث بطاقة التموين 2018, كلمة بحث لها عدد كبير من الأشخاص يريدون التعرف علي كيفية تحديث بطاقة التموين, يرغب الكثير المواطنين تحديث بطاقة التموين قبل الحذف من التموين وهذا عليك بتحديث بطاقة التموين الخاصة بك قبل يوم 8 نوفمبر, ويتم هذا التحديث من خلال موقع دعم مصر علي الإنترنت وذلك لتسهيل عمليات التحديث وعدم الذهاب إلي المقر الرئيسي والذي سوف يوجد هناك الكثير من المواطنين حيث سيصعب علي الموظفين إنجاز كل تلك البطاقات وكذلك عدد الطوابير لا يعد ولا يحصي لذلك وفر موقع دعم مصر العديد من المشاكل التي كانت ستصيب أغلب المواطنين وجعل الأمر أسهل بكثير حيث يمكنك تحديث بطاقة التموين الخاصة بك في وقت وجيز جدا لا يتعدى 5 دقائق ومن خلال هذا المقال علي موقع نجوم مصرية سنوضح لكم خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر بالشرح البسيط.

تحديث بطاقة التموين 2018

لا يزال تحديث بطاقة التموين 2018 شغال حتي الآن عبر الموقع الألكتروني دعم مصر التابع لوزارة التموين, فعلى كل المواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية حتي الآن ولم يتم لها عملية التحديث بشكل يدوي فهي معرضة للخطر وإن لم تحدث قبل يوم 8 نوفمبر القادم سوف تحذف من المنظومة التموينية, فعلا كل المواطنين بتعديل البيانات الموجودة بالبطاقة في حالة وجود إخطاء بها، وإلا سيتم إيقاف البطاقة التموينية ولن يسمح بصرف المقررات والسلع التموينية المدعمة.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2018 عبر موقع دعم مصر

والآن سنقدم لكم رابط موقع دعم مصر والذي يتم من خلاله تحديث بطاقة التموين وكافة بياناتها خلال لحظات دون الحاجة للتوجه إلى مكتب التموين أو الوقوف في طوابير مزدحمة:

قم بطلب بون الخبز عند صرف الخبز، وإذا وجدت به كلمة “بيانات فيها أخطاء” عليك تحديث بيانات البطاقة فورا. قم بالدخول إلى موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين. قم بالضغط على كلمة “حدث بياناتك”، ثم قم بإدخال رقم بطاقة التموين ورقم بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة بشكل صحيح، ثم انقر على كلمة “دخول”، تصفح الصفحة الخاصة ببيانات بطاقتك التموينية، وقم بتصحيح البيانات الخاطئة إن وجدت.

شرح طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر بالصور

والآن سوف نوضح لكم بالصور كيفية تحديث بطاقة التموين من خلال زيارة موقع دعم مصر :

الحالات التي يتم فيها حذف بطاقة التموين من المنظمة التموينية

إذا وجدت أسماء مكررة في البطاقة. البطاقات التموينية التي بها بيانات خاطئة ولم يتم تحديثها قبل يوم 8 نوفمبر 2018. من لم يصرف مقرراته التموينية لمدة 6 أشهر متواصلة، لكنهم يستطيعون الحصول على البطاقة التمونية مرة أخرى عن طريق الرجوع إلى مكتب التموين والقيام بإجراءات الاسترجاع.

تحديث: صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الوزارة لن تسمح بوجود أي بيانات خاطئة على بطاقات التموين، وأي بطاقة بها خطأ ولم يتم تحديثها قبل يوم 7 نوفمبر ستتعرض للحذف.

تحديث: ناشدت وزارة التموين المواطنين بضرورة تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر من أجل تصحيح بيانات البطاقات التموينية قبل يوم 8 نوفمبر حتى لا يتم إلغائها وحذفها من المنظومة التموينية، وفي حالة إلغاء أي بطاقة تموين سيقوم صاحبها بتقديم طلب لإصدار بطاقة تموين جديدة.

تحديث: بإمكانك زيارة موقع دعم مصر الآن وتحديث بطاقة التموين خلال لحظات دون التوجه إلى مكتب التموين.

تحديث: مازال كل المواطنين يبحثون عن رابط موقع دعم مصر من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين لضمان استمرار صرف السلع والخبز المدعم.

تحديث: علي كل المواطنين تحديث بطاقة التموين قبل يوم 8 نوفمبر القادم والذي تبقي عليه 7 أيام من من الأن 1/11/2018 والأنتهاء سيكون يوم 8/10/2018 حتى لا يتم إلغائها وحذفها من المنظومة التموينية،

تحديث: 8 خطوات لتقديم تظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين

موقع نجوم مصرية حريص على تحديث جميع المواضيع أول بأول وحديثنا اليوم عن تظلمات علي تحديث بطاقة التموين التي يوجد بها مشاكل وذلك سوف يتم غدا السبت الموافق 10-11-2018 حيث سيتم فتح باب استقبال طلبات التظلمات في مكاتب التموين والأن سوف نعرض لكم 8 خطوات لتقديم تظلمات علي تحديث بيانات بطاقات التموين.

1- يقوم المواطن بالتوجه إلي مكاتب التموين للحصول علي استمارة أداء الخدمة التموينية لكتابة التظلم الخاص به.

2- يملء المواطن جميع بيانات الأفراد المستفيدة من بطاقة التموين.

3- يقوم المتقدم بتقديم صور من أرقام البطاقات القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة من البطاقات ويقوم بتقديمها الى مكتب التموين ويتضمن رقم الهاتف.

4- يتم كتابة البيانات وتسجيل الأستمارة في مكتب التموين كما يقوم المكتب بتسيلم المواطن إيصال يفيد بالتسجيل.

5- يتم كتابة وتسجيل الطلبات علي النظام الخاص بمكتب التموين بعد ما يتم مراجعتها من قبل المتخصصين.

6- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع جميع البيانات التي تم تسجيلها من خلال موقع دعم مصر او من مكاتب البريد بإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

7- تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تمت مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

8- تقوم مكاتب التموين بإخطار المواطنين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.