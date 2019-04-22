مد تظلمات بطاقة التموين 2019 رابط مباشر لدعم مصر tamwin.com.eg

من ينطبق عليهم إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين
وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بضرورة إلتزام الدقة أثناء تسجيل البيانات حيث أنه سيتم إلغاء البطاقات التي تحتوي على أخطاء كتابية أو معلومات خاطئة، لافتًا إلى أن المواطن يقوم بالدخول على موقع دعم مصر من هنا لإضافة اضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، أبرزها يكون للمستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر والعمالة الموسمية المؤقته، بالإضافة إلى أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، حيث يتيح لهؤلا إضافة المواليد 2018.
شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018:
1- ادخال المعلومات التي تخص المواليد الجدد.
2- التحذير من عدم تكرار اسم المولود، أو الرقم القومى الخاص به حيث أن هذا الأمر من الممكن أن يتسبب فى عدم إضافة المواليد..
3- المواليد المضافة للبطاقات التموينية الجديدة من عام 2006 حتى عام 2001.
4- بعد إجراء هذه النقاط، يظهر هذا الموقع أسماء المستفيدين فقط من التموين، الذين يستحقون الدعم.
التعليقات
عادل محمد الجوهرى عثمان،،،رقم بطاقة التوين١٠١٠١١٧٧١٦٦٨،،،عدد أفراد البطاله اربعه زوجتى صفاء عفيفى حسانين،،،وابنتى رشا عادل محمد ،،،وابنى محمد عادل محمد ،،،تقدمت لمكتب تموين شبرًا لحذف اسم ابنى محمد لسفره للخارج ،،،حذف عدة شهور ثم أعيد للبطاقة مرة اخرى وليس بناء على طلب منى ،،،،الان مكتوب فى ورقة الخبز ،،،يتم استبعاد البطاله لأسباب متعددة ،،،اقدم هذا التظلم للنظر ،،وشكرا
مفيش موقع للتظلم
محمد بكري حسن حسن
بطاقتي التموينيه كان بها ٥ أفراد فوجئت ان البطاقه بها ٤ أفراد فقط وتم حذف إنتي
رحمه محمد بكري وهي مواليد 2004/2/16
وكانت موجوده في البطاقه من قبل
ثانيا قمت بإضافه إبنتي بسمله محمد بكري
وهي مواليد 2006/12/5
وأيضاً إبني يوسف محمد بكري وهو مواليد
2011/10/30 ولم يحدث اي شئ
رقم بطاقه التموين 101002822799
رقم البطاقه القومي 26501120102955
رقم شهاده ميلاد رحمه محمد بكري وهي
30402160100961
رقم شهاده ميلاد بسمله محمد بكري وهي
30612051402049
رقم شهاده ميلاد يوسف محمد بكري هي
3110301404474
موبايل 01118994241
برجاء اعاده المحذوفين من البطاقه واضافه الآخرين ولكم جزيل الشكر
اسمي نوال عوض بسادة ولدي اربعة اولاد وكان زوجي ليس لدية بطاقة تموين فقمت باضافة اولادي الي بطاقة والدي وعندما استخراج زوجي بطاقة توجه الي مكتب التموين لفصلي اناوابنائي رفضوا لوقف بطاقة والدي علما بان بطاقة زوجي ليس بيها الا خمس ارغفة لا تكفي
اسمي جمال يحي يوسف حسانين وبطاقة رقم التموين 121401291407ورقم تليفون المحمول 01115262279ورغم آتنا اسره مكونه من تسع أفراد الاان بطاقة التموين صدرت بفرد واحدوفي اول مارس ظهر في بون الخبز ان البطاقه غير مستحقه للدعم بسبب ارتفاع الكهرباء ونحن نتظلم من هذا القرار لأن ارتفاع فاتورة الكهرباء وزيادة عدد الكيلووات كان بسبب تراكم عدة ايصالات سابقه حيث تقوم شركة الكهرباء بسحب الايصالات الغير مسدده وتجميعهابايصال واحد بمبلغ كبير في شريحه عاليه ونحيطكم علما بأن المتوسط الحقيقي للكهرباء هو شهر يناير2019الذي بمبلغ77جنيه وفراير2019بمبلع18جنيهوبعدد56كيلووات وشهرمارس2019بمبلغ154جنيه وعدد297كيلووات وهذه هي شهور المتوسط الحقيقي حيث ان ماكان قبل شهر يناير2019 هي تسويات وتجميع لايصالت سابقه لم تسدد ويمكن لكم الإطلاع لدي شركة الكهرباءكماللشقه التي يسكن بها ابني بأكتوبر حيث لاياتي الكشاف ونقوم بأخذ القراءه كل عدة شهور وتدفع القيمه مره واحده علما أنني لم يتبقي الا 3سنوات للاحاله للمعاش ومازال لدي أبناء بالتعليم لذا نرجو التكرم باعتبار البطاقه مستحقه للدعم وإضافة زوجتي وأولادي المستحقين علي البطاقه وبيانهم:الاسم:محفوظه شمين شراره رقم قومي26508202101846زوجه والاسم:احمد جمال يحي يوسف رقم قومي:28910292102897ابن الاسم:محمد جمال يحي يوسف رقم قومي29603212100973ابن/الاسم:محمود جمال يحي يوسف رقم قومي29706122103519ابن/الاسم:اسماءجمال يحي يوسف رقم قومي:29811072102689ابنه/الاسم:محمد أحمد جمال يحي رقم قومي:31401242100274ابن ابن
شكرا عله المعلومات
رضاعلى ابوهاشم متولى