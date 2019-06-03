تحري هلال شهر شوال 1440 لمعرفة موعد “عيد الفطر المبارك” 2019 في مصر والسعودية

كل مايفصلنا عن نهاية شهر رمضان العظيم هو يوم واحد حيث يكون بعدها عيد الفطر المبارك 1440 – 2019 ، يخرج جميع المسلمين من كل مكان لأداء صلاة العيد وهي ما نبدأ به الاحتفالات ومن ثم يبدأ الكبار بتوزيع الهدايا والعيدية على الصغار، وهناك من يذهب إلى الحدائق العامة والتجمعات العائلية والكثير من الشباب والبنات يذهبون إلى مشاهدة الأفلام الجديدة في صالات السينما المختلفة ولذلك يتسأل الكثير عن موعد عيد الفطر 1440 في أول أيامه .

تعرف علي موعد عيد الفطر المبارك 2019

يخرج الجميع لصلاة العيد سواء كانو كبارًا أوصغارًا أونساء، إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الفطر في الخلاء، ثم يبدأ الجميع في تبادل التهاني بين بعضهم البعض بأول أيام عيد الفطر في أجواء احتفالية كبيرة ، ومن المفترض حسب بعض الحسابات الفلكية أن يأتي أول أيام شهر شوال يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 فلكياً.

هذا بيان تحري هلال شهر شوال

أظهرت دراسة أجراها مركز طقس العرب حول إمكانية رؤية هلال شهر شوال 2019-1440 بعد مغيب شمس يوم الإثنين 29/رمضان/1440 في السعودية أن الاقتران المركزي «المحاق المركزي» سيحدث يوم الإثنين 03 يونيو 2019 الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي، وبالتالي فإن الهلال سيكون متولداً وقت تحري هلال شوال، لكن عُمر هلال شهر شوال مع مغيب الشمس سيكون أقل من 15 ساعة، ولن تتجاوز فترة مكوثه في الأفق الغربي 7 دقائق على أقصى حد، ما يجعل رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4/6/2018م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأربعاء 5/6/2018م هو بداية أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

يُذكر أنه لا بد من تحري رؤية هلال شوال ثم الرفع إلى المحكمة العليا التي تصدر قرارها بشأن رؤية الهلال من عدمه.

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