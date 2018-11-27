خطوات تقديم تظلم على حذف البطاقة التموينية ..تحديث بيانات يطاقة التموين .. إعادة المحذوفين tamwin مشروع قانون يقدمه نائب بالبرلمان بدعم نقدي يصل لـ 2000 جنيه للأسرة

دعم نقدي يصل لـ 2000 جنيه للأسرة، هذا ما يعكف عليه النائب البرلماني خالد هلالي، فما زالت مشكلة الدعم العيني وعدم وصوله لمستحقيه قائمة رغم جهود الدولة الحثيثة، فيقوم هلالي حالياً على إعداد مشروع قانون بهدف تحويل الدعم العيني لنقدي، فمن المتوقع في جال الموافقة على مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ أن يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالدعم، فمن المقرر أن يتقدم النائب خالد الهلالي بمشروع القانون للبرلمان في بداية دور الانعقاد المقبل.
خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية
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يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
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يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم
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التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.
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بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.
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سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.
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بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.
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سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.
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بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،
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يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.
ومن الجدير بالذكر أن النائب خالد الهلالي قد صرح لبعض الصحف عن فلسفة وأهداف مشروع القانون المزمع مناقشته في مستهل بداية دورة الانعقاد القادمة، فقد صرح هلالي: أنه على الرغم من القاعدة العريضة من شعب مصر التي تستحق الدعم إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون لتنظيم هذا الدعم وكذلك لا يوجد معيار للفئات المستحقة للدعم، كما أضاف أيضا: أن هناك الكثير من التجاوزات، فهناك فئات من شعب مصر غير مستحقة للدعم، إلا أنها تحصل على ما لا تستحق.
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وأشار هلالي أنه يجب إعداد تشريع جديد لتنظيم عملية توزيع الدعم على مستحقيه فقط، خاصة وأن القيادة السياسية جل اهتمامها بملف الحماية والعدالة الاجتماعية، وتولي هذا الملف اهتماما خاص، وقد حظيت الفئات محدودة الدخل في الموازنة العامة للعام 2018/2019 بالكثير من أهتمام الدولة، خاصة برنامج الحكومة الأخير.
دعم نقدي يصل لـ 2000 جنيه للأسرة
ومن الجدير بالذكر ما صرح به خالد الهلالي: انه في حال تم بالفعل تحويل الدعم من عيني لدعم نقدي، سيتم استثناء أكثر من نصف الحاصلين على الدعم في الوقت الراهن، وذلك لأنهم بالفعل غير مستحقين لهذا الدعم، مما يوفر للموازنة العامة للدولة أموال طائلة تسد الكثير من عجز الموازنة، وشدد هلالي على ضرورة سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة، على أن يتم حصر كل أملاك ودخول المواطنين المصريين، التي من خلالها سيتم حصر دقيق للفئات الأكثر فقرا، والأشد احتياجا لدعم الدولة، وبناء عليه سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل أسرة حسب مدخولتها.
التعليقات
الرقم السرى
لك الله يا مصر
محمد.
كيلو الارز في بطاقة التموين ب13 جنية وعند العلاف ب 8 جنية – كيلو السكرفي التموين ب10 جنية وعند العلاف في السوق 8ونصف دعم ايه بقي؟؟؟؟؟؟ وقيس علي ذلك أنا أعرض نفسي للبيع هل من مشتري شهادة دكتوراة وخبره28 سنه وان شاءالله سأرحل من هذة الدنيا عن قريب