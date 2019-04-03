“الصرف أول يوليو”.. بالصور والفيديو خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع وزارة التموين ودعم مصر

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين وطرق إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر ( subsidy.egypt.gov.eg ) ، وعبر موقع موقع وزارة التموين tamwin ، ولهذا نقدم في هذا التقرير بالفيديو والصور خطوات ورابط تسجيل وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2018، لتسهيل عملية التسجيل على جميع المواطنين، كما يمكن لجميع القراء ترك تعليقاتهم أو أستفساراتهم التي تتعلق بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في تعليق أسفل الخبر، وسيتم الرد على جميع الأسئلة وذلك في إطار حرص موقع نجوم مصرية، على تقديم خدمه أفضل لجميع القراء.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم البدء في صرف المواليد الجدد ، للمواطنين الذين تقدموا بداية من شهر أغسطس وحتي شهر نوفمبر الماضي، جميع المستحقات التموينية أول شهر يوليو القادم.

تحديث بيانات بطاقة التموين

حيث أكدت وزارة التموين أنه تم فتح باب تحديث بيانات بطاقة التموين قبل يوم 8 نوفمبر، وأعلنت الوزارة أنه يمكن لجميع المواطنين استكمال بيانات بطاقة التموين من خلال موقع وزارة التموين tamwin أو موقع دعم مصر أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني أو مكتب بريد.

هذا وقد أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بعد انتهاء المدة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب البطاقة التموينية وسيتم إيقافها، وسيتوجب على صحاب البطاقة استخراج بطاقة تموينية جديدة، وأهابت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في جميع الأخبار المنشورة عن الوزارة منعا لإثارة الري العام.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2019

حيث ترددت العديد من الأنباء خلال الأسابيع الماضية، والتي تفيد بعزم الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2018، وخاصة بعد أن تم الانتهاء من حذف الفئات الغير المستحقة للدعم والوفيات في إطار حرص وزارة التموين على ترشيد نفقاتها وإيصال الدعم للفئات المستحقة.

كما يمثل الدعم المقدم من وزارة التموين على البطاقات التموينية بمثابة حجر أساسي للفئات محدودة الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم وإعاناتهم على توفير متطلبتهم من السلع الغذائية التي تسجل ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تكون عبء إضافي على هذه الفئات.

إذا كان لديك عزيزي القارئ أي استفسار عن إضافة المواليد الجدد على البطاقة قم بكتابة استفسارك في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليك

موعد إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

حيث أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تفاصيل موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية والتي جاءت كالتالي :

سيتم البدء في تسجيل وإضافة المواليد لبطاقة التموين بداية من شهر أغسطس وحتي نهاية شهر أكتوبر .

أي أن مده التسجيل تستغرق نحو ثلاث شهور في جميع المحافظات.

يتم تسجيل الأطفال منذ عمر عامين.

كما أنه من المقرر أن يتم صرف السلع التموينية للأشخاص المضافة بداية من شهر نوفمبر القادم أو خلال شهر ديسمبر كأقصى تقدير .

ويتم تطبيق النظام الجديد للتموين على الأطفال المضافة .

وهو أنه يحق لأول أربع أشخاص في بطاقة لتموين الحصول على دعم بقيمة 50 جنية.

وبداية من الشخص الخامس يقل الدعم لقيمة 26 جنية لكل فرد.

قرارات جديدة من وزير التموين لاستكمال بيانات بطاقة التموين

حيث قرر وزير التموين عدد من القرارات لإضافة المواليد في إطار حرص الوزارة بتيسير الأمور على المواطنين ومنها إلغاء البحث الاجتماعي للمواطنين العاملين بلامهن الحرة، والعمال المؤقتة والموسمية والعاطلين عن العمل.

كما يشترط على العاملين والموظفين إحضار مستند بمفردات المرتب مختوم من الشركة، ويشترط ألا يزيد المرتب عن 2500 جنية، كما يشترط ألا يزيد معاش المتقدمين إضافة المواليد الجدد من فئه أصحاب المعاشات و”تكافل وكرامة عن 2000 جنية.

حذر وزير التموين المواطنين، خلال لقاءه مع برنامج الحكاية، من التأخر من تحديث بيانات البطاقات التموينية، مؤكد أنه سيتم شطب البطاقات الغير محدثه يوم 7 نوفمبر، موضحا أن أكثر من 600 ألف بطاقة لم تتمكن الوزارة من الوصول إلى أصحابها بسبب أرقام التليفونات الخاطئة.

طرق إضافة المواليد الجدد

حيث تتيح وزارة التموين طريقتان للمواطنين لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2018:

من خلال جميع فروع مكاتب التموين

أو من خلال التسجيل الإلكتروني عبر موقع دعم مصر ( subsidy.egypt.gov.eg )

موقع دعم مصر ( subsidy.egypt.gov.eg )

حيث يعد موقع دعم مصر ( subsidy.egypt.gov.eg ) هو الموقع الرسمي المخصص لوزارة التموين لتسجيل وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال الخطوات الموضحة في الصور التالية والتي سنذكرها بالتفصيل في السطور التالية :

الدخول إلى موقع دعم مصر ( subsidy.egypt.gov.eg )

إدخال رقم بطاقة التموين الذكية

تسجيل المحافظة التابع لها المواطن

يطلب الموقع من المواطن تسجيل حروف معينه في مربع

ومن ثم الضغط على التالي

تسجيل الرقم القومي

ومن ثم الضغط على تحديث البيانات

سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتمكن من خلالها إضافة المواليد على بطاقة التموين.

ثم تقوم بتسجيل الهاتف المحمول الخاص بك

وإدخال رقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.

وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات الفرد المراد تسجيله

والرقم القومي الخاص به

وتسجيل صله القرابة

ومن ثم الضغط على حفظ

وإدخال بيانات الاتصال من البريد الإلكتروني ورقم التليفون الأرضي

ومن ثم الضغط على تسجيل.

بالفيديو خطوات تسجيل إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين