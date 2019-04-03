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حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر .. ننشر خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية “وكيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين أون لاين”

كتب هبه سالم آخر تحديث

يبحث الملايين من المصرين عن كيفية وخطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية، خاصة بعد أن حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مده محددة بعدها سيتم إيقاف بطاقة التموين الغير صحيحة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب البطاقة التموينية، حيث أكد لدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتوجب على صاحب البطاقة استخراج بطاقة تموينية جديدة، ولهذا ننشر في هذا التقرير كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر وخطوات استكمال بيانات بطاقة التموين، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد فتحت باب إضافة المواليد الجدد منذ مطلع الشهر الماضي وحتي بداية شهر نوفمبر.

تحديث بيانات البطاقات التموينية

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار حرص الوزارة على ترشيد موارد الدولة والحرص على توصيل الدعم إلى مستحقيه، قررت الوزارة إطلاق عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية من أجل حذف الأسماء المكررة وأسماء المتوفين فضلا عن حذف أسماء المسافرين خارج البلاد لمدة تتعدي الـ 6 أشهر.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمكن من تصحيح قاعدة بيانات بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أرقام خاطئة أو أسماء غير صحيحة بقاعدة البيانات، مشيرا إلى أنه تم إعادة 450 ألف موظف من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تظلمات.

  • لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد ( من هنا)

  • طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت ( من هنا)

  • رابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين  2019 ( من هنا)

  • إذا كان لديك عزيزي القارئ أي استفسار عن إضافة المواليد الجدد على البطاقة قم بكتابة استفسارك في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليك

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2018

حيث أكدت وزارة التموين، أنه يتوجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل يوم 8 نوفمبر لتجنب الإيقاف، من خلال الخطوات التالية :

  • الدخول على موقع دعم مصر
  • اختيار تحديث البيانات
  • إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة
  • تسجيل رقم البطاقة التموينية
  • ومن ثم اختيار التعديل البيانات ( حذف أو إضافة)
  • تسجيل بيانات الشخص المضاف أو المحذوف (الاسم وصلة القرابة )
  • إدخال بيانات الاتصال ( رقم المحمول والبريد الإلكتروني )
  • الضغط على حفظ

بالصور كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية

تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر
تحديث بيانات البطاقات التموينية

 

تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر
تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر
تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر
تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر

موقع دعم مصر

حيث يعد موقع دعم مصر هو الموقع الرسمي المحدد من جانب وزارة التموين لاستكمال وتحديث بيانات البطاقات التموينية ويمكن الدخول للموقع ( من هنا).

هذا ولا تزال مكاتب التموين والبريد مستمرة في استقبال المواطنين من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين خلال أوقات العمل الرسمية.

أخبار وزارة التموين

  • أكدت وزارة التموين أنه بمجرد دخول المواطن عبر موقع دعم مصر وتحديث البيانات الخاصة به تم مراجعتها وتحديثها خلال 72 ساعة.
  • يفضل أن يدخل المواطن بعد انتهاء هذه المدة إلى الموقع مرة أخري والتأكد من أنه تم تعديل البيانات الخاصة به
  • وفي حال وجود خطأ في عملية التحديث التي قام بها المواطن سيجد اسمه مازال موجود وكذلك البيانات المطلوب تحديثها من، فيقوم بإدخالها مرة أخري.
  • أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع المصريين يحصلوا على التموين.
  • موضحا أن 128 صاحب بطاقة تموينية فقط هما من تنازلوا عنها.
  • مشيرا إلى أنه تم تلقي طلبات لإضافة 3 ملايين من المواليد لبطاقات التموين منذ بداية إضافة المواليد حتي الآن.
  • تنتهى المدة المحددة من وزارة التموين لجميع المواطنين بعد 14 يوم فقط.
  • ولهذا ناشدت الوزارة جميع المواطنين التي تحتاج بطاقاتهم التموينية إلى تحديث بسرعة إنهاء الإجراءات.
  • قبل البدء في تحديث بيانات البطاقات التموينية كان يبلغ عدد البطاقات التي تتضمن أخطاء حوالي 30 بطاقة تموينية.
  • سيتم إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية خلال شهرين.

هذا وقد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد، موضحا أنه تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس على أساس الدخل.

طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 أون لاين

حيث تتيح وزارة التموين إمكانية تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب من مكتب التموين، من خلال موقع دعم مصر، إذا أردت معرفة المزيد عن كيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين أون لاين.

أكد وزير التموين أنه تم فترة تقديم تظلمات المرحلة الثانية لأعاده المحذوفين ويمكن للمتظلم الدخول عبر موقع الوزارة وكتابة التظلم وسيتم مراجعته من جانب وزراة التموين ويشار إلى أن الوزارة قررت إضافة عده معيار جديدة لاستبعاد الفئات الغير مستحقة للدعم.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  1. دلوقتى انا بطاقتى فيها فرد واحد ولسه ما اضافتش زوجتى وصرفت اول وتانى شهر تموين وخبز بدون اى مشاكل والشهر الثالث تم وقف التموين ويتم صرف خبز فقط ثم لجأت الى مكتب التموين قالو الازم تعمل واحده جديده علشان صاحب البقاله ادخل الرقم السرى بطريقه خاطئه فتم وقف البطاقه للتموين فقط مع العلم انى بصرف خبز لحد النهارده ومش عارف اضف زوجتى وابنى
    ارجو الرد على مشكلتى بقالى 3شهور مش بصرف تموين

    رد

  2. انا قمت بإضافة مواليد جدد فى اول ايام فى شهر نوفمبر
    ونتيجة ذلك تم حذف أربعة أطفال من دعم الخبزكانوا بيصرفوا خبز والان من ٤شهور لم يصرفوا خبز ايه الحل او الإجراء اللازم عمله
    مع ملاحظة كل ماادخل لعمل تظلم لم تفتح الصفحة

    رد

  3. انا قمت بإضافة مواليد جدد ونتيجة هذه الاضافه تم حذف أربعة أطفال من دعم العيش كانوا بيصرف لهم عيش
    ما الإجراء اللازم عمله لارجاعهم
    بقوم بتقديم تظلم ولكن لا تفتح الصفحه

    رد

    2. عملت خطوات التحديث يا فندم لو مش عملتها ادخل على موقع دعم مصر الرابط بتاعه في المقال واختار تظلمات واكتب استمارة تظلم

    3. لو الحذف عشوائي قدمي طلب تظلم في المقال رابط لتقديم تظلمات بطاقة التموين فيه شرح بالخطوات وان شاء الله خير

  11. كانت بطاقتي فيها فردين وتقدمت بعمل بدل تالف واستلمتها فرد واحد وقمت بعمل تظلم اكثر من مرة ولم يقبل وعلى الرغم مستلماها من مكتب التموين على اساس انها اربع افراد بالمواليد الجدد وتم حذف فردين عيش عايزة اعرف اعمل اية لان تموين فرد واحد مش مكفي حاجة في بيت فيه اكثر من ست افراد برجاء الاهتمام والرد

    رد

  13. قدمت على بدل فاقد بتاريخ 21 مارس وتم الرفض فى 31 مارس عملت تعديل فى 27 سبتمبر وإلى الان لم تصدر بطاقة تموين لى وحاولت اعمل بدل فاقد تانى فى 5/12/2018 لم يتم قبول الطلبة بدعوى أن هناك طلب سابق انا تعبت وانا أرملة عندى بنت وولد واختى واخويا معايا فى البطاقة اللى كانت باسم امى المتوفية ونحن ورثة انا عايزة حد يرد عليه ياغالي 9 شهور من غير تموين

    رد

    1. انا مضافة فى البطاقة مع اخى واريد الفصل وعمل بطاقة لوحدى وذهبت كتير لمكتب التموين ولم اصل لحل فكيف احل هذه المشكلة شكرا

  18. طب انا حدثت البطاقة علي الموقع وبقالي حوالي اسبوع بيتكتبلي البيانات في مرحلة المراجعة وفي بون العيش بيقولي ان البطاقة محتاجة تحديث ومش عارفة اعمل ايه والله

    رد

    2. تم تحديث بطاقه رقم112015098336 ومازال يكتب كلمة برجاء تحديث البطاقه في بون العيش وادخل علي التحديث يكتب البيانات في مرحلة المراجعه واثناء صرف التموين اكتشف سقطوط فرد من افراد البطاقه كان مضافه من قبل

  19. لو سمحت انا عندما ادخل على الموقع ارة لا يوجد اخطاء وعندما اصرف خبز ارة فى الكبون لابد تحديث البطاقة ماذا افعل رجاء الرد وشكرا

    رد

  20. السلام عليكم واللة حضرتك انا دخلت على الموقع وحدثت البطاقة وعندما اصرف خبز ارة مكتوب يجب تحديث البطاقة فهل البطاقة لم تتحدث ماذا افعل

    رد

  21. لوسمحت انا وااولا دى كنا فى بطاقه الاهل فانا عملت بطاقه فيها اسمى لوحدى وكل ما اروح انقل الاود يقولو مش دلوقتى وبقالى اربع شهور على كده ايه الحل

    رد

  26. انا عامل بطاقة تموين بقالى سنتين ونص ودفعت الرسوم فى البريد وكل مسئل مكتب التموين يقول لسه ما طلعت إيه المفروض انا اعمله أو اتابع مين علشان أوصل لحل

    رد

  27. ما هو الرقم السرى المطلوب كتابته فى موقع دعم مصر
    لماذا عندما اقوم بكتابه رقم بطاقة التموين المكون من ١٢رقم والرقم القومي الخاص بى يقول لى الموقع داخل الرقم المكون من ١٢رقم

    رد

  28. مساء الخير انا سامى سلامه نجيب وقد قمت بتحديس البيانات الخاصه للبطاقه التمونيه ولكن عندما زهبت لكى اصرف الخبز لقيت انى البينات كما هى على وضعه والاخطاء كما هى فم العمل الان

    رد

  29. عدد افراد الخبز اكثر من عدد التموين
    ولا يوجد سبب واضح على الموقع يبرر تلك الفارقة
    والموقع لا يستجيب والبيانات الموجودة صحيحة
    ولا يمكن التحديث.

    رد

  31. احنا كان عددنا 9 أفرادا وذوجى واولادى صاحب البطاقه زوجى توفا وحذف فى نفي الشهر ا و تانى سافر هم حزفو تلقاى والثالث شهيد مجند توفا وحذفنامن البطاقه وأصبح العدد 6 أفراد فقط وبصرف 6 أفراد بس البطاقه باسم الذوجه المتوفى ينفع باسم الذوجه بعد وفات ذوجى على الطاقه

    رد

    1. يعني عدد أسرتك دلوقتي 3 ولا 2 .. لو المشكلة أن في فرد زيادة في العيش بتحدثي البيانات وتعمل لوالدك حذف من بطاقة الخبز

    1. لو حضرتك دخلت على الموقع ودخلت رقم البطاقة والرقم القومي وظهر عبارة لا توجد بيانات يبقي كده بطاقة حضرتك مش محتاجه تعديل أو تحديث

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