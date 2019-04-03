حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر .. ننشر خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية “وكيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين أون لاين”

يبحث الملايين من المصرين عن كيفية وخطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية، خاصة بعد أن حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مده محددة بعدها سيتم إيقاف بطاقة التموين الغير صحيحة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب البطاقة التموينية، حيث أكد لدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتوجب على صاحب البطاقة استخراج بطاقة تموينية جديدة، ولهذا ننشر في هذا التقرير كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر وخطوات استكمال بيانات بطاقة التموين، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد فتحت باب إضافة المواليد الجدد منذ مطلع الشهر الماضي وحتي بداية شهر نوفمبر.

تحديث بيانات البطاقات التموينية

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار حرص الوزارة على ترشيد موارد الدولة والحرص على توصيل الدعم إلى مستحقيه، قررت الوزارة إطلاق عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية من أجل حذف الأسماء المكررة وأسماء المتوفين فضلا عن حذف أسماء المسافرين خارج البلاد لمدة تتعدي الـ 6 أشهر.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمكن من تصحيح قاعدة بيانات بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أرقام خاطئة أو أسماء غير صحيحة بقاعدة البيانات، مشيرا إلى أنه تم إعادة 450 ألف موظف من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تظلمات.

لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد ( من هنا

طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت ( من هنا)



رابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين 2019 ( من هنا)

إذا كان لديك عزيزي القارئ أي استفسار عن إضافة المواليد الجدد على البطاقة قم بكتابة استفسارك في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليك

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2018

حيث أكدت وزارة التموين، أنه يتوجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل يوم 8 نوفمبر لتجنب الإيقاف، من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع دعم مصر

اختيار تحديث البيانات

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة

تسجيل رقم البطاقة التموينية

ومن ثم اختيار التعديل البيانات ( حذف أو إضافة)

تسجيل بيانات الشخص المضاف أو المحذوف (الاسم وصلة القرابة )

إدخال بيانات الاتصال ( رقم المحمول والبريد الإلكتروني )

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بالصور كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية

موقع دعم مصر

حيث يعد موقع دعم مصر هو الموقع الرسمي المحدد من جانب وزارة التموين لاستكمال وتحديث بيانات البطاقات التموينية ويمكن الدخول للموقع ( من هنا).

هذا ولا تزال مكاتب التموين والبريد مستمرة في استقبال المواطنين من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين خلال أوقات العمل الرسمية.

أخبار وزارة التموين

أكدت وزارة التموين أنه بمجرد دخول المواطن عبر موقع دعم مصر وتحديث البيانات الخاصة به تم مراجعتها وتحديثها خلال 72 ساعة.

يفضل أن يدخل المواطن بعد انتهاء هذه المدة إلى الموقع مرة أخري والتأكد من أنه تم تعديل البيانات الخاصة به

وفي حال وجود خطأ في عملية التحديث التي قام بها المواطن سيجد اسمه مازال موجود وكذلك البيانات المطلوب تحديثها من، فيقوم بإدخالها مرة أخري.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع المصريين يحصلوا على التموين.

موضحا أن 128 صاحب بطاقة تموينية فقط هما من تنازلوا عنها.

مشيرا إلى أنه تم تلقي طلبات لإضافة 3 ملايين من المواليد لبطاقات التموين منذ بداية إضافة المواليد حتي الآن.

تنتهى المدة المحددة من وزارة التموين لجميع المواطنين بعد 14 يوم فقط.

ولهذا ناشدت الوزارة جميع المواطنين التي تحتاج بطاقاتهم التموينية إلى تحديث بسرعة إنهاء الإجراءات.

قبل البدء في تحديث بيانات البطاقات التموينية كان يبلغ عدد البطاقات التي تتضمن أخطاء حوالي 30 بطاقة تموينية.

سيتم إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية خلال شهرين.

هذا وقد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد، موضحا أنه تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس على أساس الدخل.

طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 أون لاين

حيث تتيح وزارة التموين إمكانية تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب من مكتب التموين، من خلال موقع دعم مصر، إذا أردت معرفة المزيد عن كيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين أون لاين.

أكد وزير التموين أنه تم فترة تقديم تظلمات المرحلة الثانية لأعاده المحذوفين ويمكن للمتظلم الدخول عبر موقع الوزارة وكتابة التظلم وسيتم مراجعته من جانب وزراة التموين ويشار إلى أن الوزارة قررت إضافة عده معيار جديدة لاستبعاد الفئات الغير مستحقة للدعم.