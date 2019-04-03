حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر .. ننشر خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية “وكيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين أون لاين”

يبحث الملايين من المصرين عن كيفية وخطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية، خاصة بعد أن حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مده محددة بعدها سيتم إيقاف بطاقة التموين الغير صحيحة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب البطاقة التموينية، حيث أكد لدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتوجب على صاحب البطاقة استخراج بطاقة تموينية جديدة، ولهذا ننشر في هذا التقرير كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر وخطوات استكمال بيانات بطاقة التموين، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد فتحت باب إضافة المواليد الجدد منذ مطلع الشهر الماضي وحتي بداية شهر نوفمبر.
تحديث بيانات البطاقات التموينية
حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار حرص الوزارة على ترشيد موارد الدولة والحرص على توصيل الدعم إلى مستحقيه، قررت الوزارة إطلاق عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية من أجل حذف الأسماء المكررة وأسماء المتوفين فضلا عن حذف أسماء المسافرين خارج البلاد لمدة تتعدي الـ 6 أشهر.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمكن من تصحيح قاعدة بيانات بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أرقام خاطئة أو أسماء غير صحيحة بقاعدة البيانات، مشيرا إلى أنه تم إعادة 450 ألف موظف من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تظلمات.
- لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد ( من هنا)
طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 على النت ( من هنا)
رابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين 2019 ( من هنا)
- إذا كان لديك عزيزي القارئ أي استفسار عن إضافة المواليد الجدد على البطاقة قم بكتابة استفسارك في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليك
خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2018
حيث أكدت وزارة التموين، أنه يتوجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل يوم 8 نوفمبر لتجنب الإيقاف، من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على موقع دعم مصر
- اختيار تحديث البيانات
- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة
- تسجيل رقم البطاقة التموينية
- ومن ثم اختيار التعديل البيانات ( حذف أو إضافة)
- تسجيل بيانات الشخص المضاف أو المحذوف (الاسم وصلة القرابة )
- إدخال بيانات الاتصال ( رقم المحمول والبريد الإلكتروني )
- الضغط على حفظ
بالصور كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية
موقع دعم مصر
حيث يعد موقع دعم مصر هو الموقع الرسمي المحدد من جانب وزارة التموين لاستكمال وتحديث بيانات البطاقات التموينية ويمكن الدخول للموقع ( من هنا).
هذا ولا تزال مكاتب التموين والبريد مستمرة في استقبال المواطنين من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين خلال أوقات العمل الرسمية.
أخبار وزارة التموين
- أكدت وزارة التموين أنه بمجرد دخول المواطن عبر موقع دعم مصر وتحديث البيانات الخاصة به تم مراجعتها وتحديثها خلال 72 ساعة.
- يفضل أن يدخل المواطن بعد انتهاء هذه المدة إلى الموقع مرة أخري والتأكد من أنه تم تعديل البيانات الخاصة به
- وفي حال وجود خطأ في عملية التحديث التي قام بها المواطن سيجد اسمه مازال موجود وكذلك البيانات المطلوب تحديثها من، فيقوم بإدخالها مرة أخري.
- أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع المصريين يحصلوا على التموين.
- موضحا أن 128 صاحب بطاقة تموينية فقط هما من تنازلوا عنها.
- مشيرا إلى أنه تم تلقي طلبات لإضافة 3 ملايين من المواليد لبطاقات التموين منذ بداية إضافة المواليد حتي الآن.
- تنتهى المدة المحددة من وزارة التموين لجميع المواطنين بعد 14 يوم فقط.
- ولهذا ناشدت الوزارة جميع المواطنين التي تحتاج بطاقاتهم التموينية إلى تحديث بسرعة إنهاء الإجراءات.
- قبل البدء في تحديث بيانات البطاقات التموينية كان يبلغ عدد البطاقات التي تتضمن أخطاء حوالي 30 بطاقة تموينية.
- سيتم إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية خلال شهرين.
هذا وقد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد، موضحا أنه تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس على أساس الدخل.
طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 أون لاين
حيث تتيح وزارة التموين إمكانية تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب من مكتب التموين، من خلال موقع دعم مصر، إذا أردت معرفة المزيد عن كيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين أون لاين.
أكد وزير التموين أنه تم فترة تقديم تظلمات المرحلة الثانية لأعاده المحذوفين ويمكن للمتظلم الدخول عبر موقع الوزارة وكتابة التظلم وسيتم مراجعته من جانب وزراة التموين ويشار إلى أن الوزارة قررت إضافة عده معيار جديدة لاستبعاد الفئات الغير مستحقة للدعم.← آخر موضوع: تعرف على تأثير استخدام المحمول والكمبيوتر.. على صحة العين| ونصائح هامة للمحافظة على عيونكم
التعليقات
دلوقتى انا بطاقتى فيها فرد واحد ولسه ما اضافتش زوجتى وصرفت اول وتانى شهر تموين وخبز بدون اى مشاكل والشهر الثالث تم وقف التموين ويتم صرف خبز فقط ثم لجأت الى مكتب التموين قالو الازم تعمل واحده جديده علشان صاحب البقاله ادخل الرقم السرى بطريقه خاطئه فتم وقف البطاقه للتموين فقط مع العلم انى بصرف خبز لحد النهارده ومش عارف اضف زوجتى وابنى
ارجو الرد على مشكلتى بقالى 3شهور مش بصرف تموين
انا قمت بإضافة مواليد جدد فى اول ايام فى شهر نوفمبر
ونتيجة ذلك تم حذف أربعة أطفال من دعم الخبزكانوا بيصرفوا خبز والان من ٤شهور لم يصرفوا خبز ايه الحل او الإجراء اللازم عمله
مع ملاحظة كل ماادخل لعمل تظلم لم تفتح الصفحة
انا قمت بإضافة مواليد جدد ونتيجة هذه الاضافه تم حذف أربعة أطفال من دعم العيش كانوا بيصرف لهم عيش
ما الإجراء اللازم عمله لارجاعهم
بقوم بتقديم تظلم ولكن لا تفتح الصفحه
انا قمت بإضافة مواليد جدد ونتيجة هذه الاضافه تم حذف أربعة أطفال من دعم العيش كانوا بيصرف لهم عيش
ممكن اعرف انا كام فرد فى
البطاقه
عايز اعمل بطاقه تموين
لوسمحت فى فرد اتحذفت من البطاقه من شهر نوفمبر وقدمت تحديث للبطاقه ولسه منزلش
طلب التحديث من قد أيه
حل مشكلة غير مسموح بالصرف
ومعرفة السبب ارجو الرد
قدم طلب تظلم يا فندم على موقع دعم مصر
لو سمحت كنت منزل أولادي بالبطاقه التموينيه وفجا اتشاله من البطاقه ومن غير اي اسباب
فى فرد اتحذف عشوائي وعملناتظلم من اربع شهور لسه منزلتش بطاقه فتحى على حسين محمود هو الى اتحذف
عملت خطوات التحديث يا فندم لو مش عملتها ادخل على موقع دعم مصر الرابط بتاعه في المقال واختار تظلمات واكتب استمارة تظلم
لو الحذف عشوائي قدمي طلب تظلم في المقال رابط لتقديم تظلمات بطاقة التموين فيه شرح بالخطوات وان شاء الله خير
عايزة اعرف هتنزل المواليد الجدد امتي ارجو الرد
اخر تصريح لوزارة التموين أنها كمان شهرين
كانت بطاقتي فيها فردين وتقدمت بعمل بدل تالف واستلمتها فرد واحد وقمت بعمل تظلم اكثر من مرة ولم يقبل وعلى الرغم مستلماها من مكتب التموين على اساس انها اربع افراد بالمواليد الجدد وتم حذف فردين عيش عايزة اعرف اعمل اية لان تموين فرد واحد مش مكفي حاجة في بيت فيه اكثر من ست افراد برجاء الاهتمام والرد
والدتى كانت بتصرف 4افراد بقو 2 وانا ابنى مواليد2004مش عارفه اضيفه على بطاقتى أو بطاقة امى
قدمت على بدل فاقد بتاريخ 21 مارس وتم الرفض فى 31 مارس عملت تعديل فى 27 سبتمبر وإلى الان لم تصدر بطاقة تموين لى وحاولت اعمل بدل فاقد تانى فى 5/12/2018 لم يتم قبول الطلبة بدعوى أن هناك طلب سابق انا تعبت وانا أرملة عندى بنت وولد واختى واخويا معايا فى البطاقة اللى كانت باسم امى المتوفية ونحن ورثة انا عايزة حد يرد عليه ياغالي 9 شهور من غير تموين
لو انا مرتبى اكتر من 2500 وعند أولاد هيضافو هل يتم حذفى ارجو الافاده
انا مضافة فى البطاقة مع اخى واريد الفصل وعمل بطاقة لوحدى وذهبت كتير لمكتب التموين ولم اصل لحل فكيف احل هذه المشكلة شكرا
هل من ضمن التحديث اضافة رقم موبايل؟!
البطاقه غير محتاجه تحديث
هل اضاقة رقم فون من ضمن التحديث
ياريت اي حد يفيدني
فين التحديث
طب انا حدثت البطاقة علي الموقع وبقالي حوالي اسبوع بيتكتبلي البيانات في مرحلة المراجعة وفي بون العيش بيقولي ان البطاقة محتاجة تحديث ومش عارفة اعمل ايه والله
وانا كمان نفس المشكله بقالى 12 يوم البطاقه فى مرحله المراجعه ومتعلقه على كده
تم تحديث بطاقه رقم112015098336 ومازال يكتب كلمة برجاء تحديث البطاقه في بون العيش وادخل علي التحديث يكتب البيانات في مرحلة المراجعه واثناء صرف التموين اكتشف سقطوط فرد من افراد البطاقه كان مضافه من قبل
لو سمحت انا عندما ادخل على الموقع ارة لا يوجد اخطاء وعندما اصرف خبز ارة فى الكبون لابد تحديث البطاقة ماذا افعل رجاء الرد وشكرا
السلام عليكم واللة حضرتك انا دخلت على الموقع وحدثت البطاقة وعندما اصرف خبز ارة مكتوب يجب تحديث البطاقة فهل البطاقة لم تتحدث ماذا افعل
لوسمحت انا وااولا دى كنا فى بطاقه الاهل فانا عملت بطاقه فيها اسمى لوحدى وكل ما اروح انقل الاود يقولو مش دلوقتى وبقالى اربع شهور على كده ايه الحل
كل ماادخل الموقع يكتب لا يوجد بينات للتحديث بس لما بجيب خبز مكتوب علي. الكوبون رجاء تحديث البطاقه تحسبا لعدم ايقافها
انا كتبلى على اسمى غير نشط كدا انا اتحزفت من البطاقه مع العلم انى انا وزوجى بس
لو سمحتو مش عارف احدث البيانات اكثر من شهر الموقع مش شغال اعمل ايه
عوز عرف هل مرضى بالمرض المزمن وشغل في قطع الخاص ياحط المولد الجديد
انا عامل بطاقة تموين بقالى سنتين ونص ودفعت الرسوم فى البريد وكل مسئل مكتب التموين يقول لسه ما طلعت إيه المفروض انا اعمله أو اتابع مين علشان أوصل لحل
ما هو الرقم السرى المطلوب كتابته فى موقع دعم مصر
لماذا عندما اقوم بكتابه رقم بطاقة التموين المكون من ١٢رقم والرقم القومي الخاص بى يقول لى الموقع داخل الرقم المكون من ١٢رقم
مساء الخير انا سامى سلامه نجيب وقد قمت بتحديس البيانات الخاصه للبطاقه التمونيه ولكن عندما زهبت لكى اصرف الخبز لقيت انى البينات كما هى على وضعه والاخطاء كما هى فم العمل الان
يجب التوجه لأقرب مكتب تموين
عدد افراد الخبز اكثر من عدد التموين
ولا يوجد سبب واضح على الموقع يبرر تلك الفارقة
والموقع لا يستجيب والبيانات الموجودة صحيحة
ولا يمكن التحديث.
يجب التوجه إلى مكتب التموين
منةمحمدمحمدلصرقم لبطا. ٨١٠٢\٩\٦٢
لاتوجد استمارات فى مكتب تموين
التبع له فما الحل
يمكنك تحديث البيانات من خلال موقع وزارة التموين واتباع الخطوات المذكورة في المقال
احنا كان عددنا 9 أفرادا وذوجى واولادى صاحب البطاقه زوجى توفا وحذف فى نفي الشهر ا و تانى سافر هم حزفو تلقاى والثالث شهيد مجند توفا وحذفنامن البطاقه وأصبح العدد 6 أفراد فقط وبصرف 6 أفراد بس البطاقه باسم الذوجه المتوفى ينفع باسم الذوجه بعد وفات ذوجى على الطاقه
انا جالى لا توجد بيانات ازاى ولسة المواليد لا تضاف الا اتنين فى الخبز وواحد لسه لا خبز ولا تموين
الموقع لا يعمل حتى الان ولم نتمكن من تحديث البطاقات حتى الان اليوم 23/9/2018
أكدت الوزارة أنه جاري تصليح الموقع .. ممكن حضرتك تتوجه لأقرب مكتب تمويني
السلام عليكم انا والدي اتوفي وشلناه لكن في فردين في البطاقه والعبش 3افراد هاعمل خطوات ايه من فضلك
يعني عدد أسرتك دلوقتي 3 ولا 2 .. لو المشكلة أن في فرد زيادة في العيش بتحدثي البيانات وتعمل لوالدك حذف من بطاقة الخبز
لو عندى الخبز 4 والتموين2 هعمل ايه اضافه والا حذف
عدد أفراد أسرتك كام
إذا سمحت انا دخلت علي تحديث بيانات ولم يظهر أي عباره كده البطاله بها أخطاء ولا لا
هل يوجد موقع أدخل علية رقم بطاقة التموين عشان اعرف محتاجة تحديث ولا لا وشكرا
اه يا فندم موقع دعم مصر ومذكور لينك تحديث بيانات بطاقة التموين في الخبر
انا فقدت الرقم السري للبطاقة التمونية رقم ا لقومي
٢٦٧٠٢٢٨٢٧٠١٥١٣
لازم حضرتك تتوجه لمكتب التموين التابع ليك
هل يتم اضافة الابناء مع الجدة لام الابناء
البطاقة ليس بها أخطاء. كيف يتم تحديثها
لو حضرتك دخلت على الموقع ودخلت رقم البطاقة والرقم القومي وظهر عبارة لا توجد بيانات يبقي كده بطاقة حضرتك مش محتاجه تعديل أو تحديث