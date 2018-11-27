تظلمات تحديث بطاقات التموين الذكية الآن عبر “مكاتب وزارة التموين” .. تصحيح البيانات وإعادة المحذوفين

تحديث بطاقات التموين عن طريق موقع وزارة التموين صار الأمر الشاغل للشارع المصري، ومما هو جدير بالذكر بأن السيد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بالمد لفترة التحديث لبطاقات التموين حتى يوم 30 أكتوبر 2018 ، كما صرح سيادته بأن عمليات التحديث قد طالت نحو الـ 11 مليون بطاقة تموين ذكية من نحو الـ 19 مليون بطاقة تموين، كما أن الإقبال على مكاتب البريد كبير جداً بغرض استكمال البيانات الخاصة ببطاقات التموين الذكية.
أعلنت منذ الأمس وزارة التموين عن فتح الباب أمام تحديث بطاقات التموين منذ يوم السبت الماضي والموافق 1 أغسطس 2018، على أن تستمر عملية التحديث لنحو الـ 90 يوماً، و توقع أن تتم عمليات تحديث بطاقات التموين لنحو الـ 4.5 مليون بطاقة تموينية، حيث يأتي إجمالي المواطنين المسجلين في هذة البطاقات بنحو الـ 19 مليون من المواطنين المصريين، مؤكدة وزارة التموين والتجارة الداخلية، على طباعة نحو الـ 5 مليون استمارة تم توزيعها بالفعل على جميع مديريات التموين لتوزع بالمجان على المواطنين، كما سوف يتم العمل على تحويل البطاقات التالفة والورقية البالغ عددها ما يقارب الـ 302 ألف بطاقة إلى بطاقات تموينية ذكية.
الرابط الخاص بـ تحديث بطاقات التموين:
عن طريق الضغط هنــــــــــــا، سوف يظهر أمامك الموقع الرسمي موقع دعم مصر، وسوف تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات الذكية والمقصود بها استكمال تحديث البينات للبطاقة التموينية حتى يتم الصرف لكل أسرة مصرية الدعم المستحق لها، وتلك الخطوة قد أتت لحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية الزائد في وصول الدعم لمن يستحقه من المواطنين المصريين، ومن السلع التموينية الهامة السكر، والأرز، والخبز، والزيت.
تطبيق اسعار السلع التموينية الجديدة اليوم بعد الزيادة
خطوات تحديث بطاقات التموين من داخل الموقع الرسمي دعم مصر كالآتي:
– أول مربع يتم كتابة أسم المحافظة التابع لها صاحب البطاقة التموينية.
– ثاني مربع يكتب بها الإدارة التموينية التابع لها البطاقة التموينية.
– ثالث مربع يكتب به أسم التاجر التمويني الذي يقوم بصرف المواد التموينية شهرياً لصاحب البطاقة التموينية.
– ثم نجد الخانة الخاصة بتدوين الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.
– وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استكمال الموضحة أسفل خانة الرقم القومي.
بالصور إرشادات تحديث بطاقات التموين:
وهنا نكون قد انتهينا من عملية الاستكمال لـ تحديث بطاقات التموين، حتى يتم ضمان صرف الدعم المستحق لأسرة المواطن المصري، ويعلم الجميع بأنه من شهر إبريل الحالي سوف يتم البدأ في صرف سلع تموينية أساسية بنحو الـ 3 سلع فقط وهي: الزيت والسكر والأرز ويضاف لهم الخبز، وهذا بعد صدور قرار من السيد “على مصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية.
علماً بأن الصورة الموضحة بأعلى، سوف يتم التوزيع لها على جميع بقالين ومكاتب التموين، حتى يتثنى لـ أصحاب بطاقات التموين من العمل على تحديث البيانات الخاصة بأفراد أسرهم المقيدون بالبطاقة التموينية، وذلك سوف يتم العمل به من مطلع شهر أغسطس 2018 على أن يستمر لمدة نحو الـ 3 شهر.
على أن يتم إرفاق الاستمارة الخاصة بـ تحديث بطاقات التموين المجانية في البقالين ومكاتب التموين صورة بطاقة الرقم القومي لـ صاحب البطاقة، وأيضاً صورة الرقم القومي لجميع أفراد أسرته المقيدين بها بالنسبة للبالغين، بينما الأبناء القصر يتم إرفاق صور من شهادات الميلاد الخاصة بهم، وكما تعودتم منا دوماً نقوم بتقديم كل ما يسعنا من عون إلى كل أفراد شعب مصر، وفي حالة ورود أي استفسار عن سؤال يدور في عقلك يخص تحديث بطاقات التموين لا تتردد، كل ما عليك هو ترك استفسارك في صندوق التعليقات، وفي القريب العاجل سوف نأتي لك بالإجابة الصحيحة.
تحديث عن مدة استكمال تحديث بطاقات التموين :
– محدداً وزير التموين والتجارة الداخلية مدة تحديث بطاقات التموين ، والتي يبدأ العمل بها من يوم 1 أغسطس 2018 على أن تنتهي في يوم 7نوفمبر 2018، مشدداً سيادته على الأهمية البالغة لإتمام إجراءات عمليات التحديث لبطاقات التموين، ومن لم يقوم بتحديث بطاقة التموين الخاصة به سوف يتم وبصفة نهائية إلغائها، حيث أن ذلك القرارا قد صدر بعد رصد تكاسل من المواطنيين المصريين من إجراء استكمال تحديث بيانات بطاقات التموين .
– كما أن قضية تحديث بيانات البطاقات التموينية تم مناقشتها داخل أروقة مجلس النواب، حيث أن قيام المواطنين بتحديث البطاقات التموينية في غاية الأهمية، والتي تعتبر من أهم مقومات وصول الدعم لمن يستحقه وعدم إهدار مال الدولة العام على من لا يستحقه، ولهذا صار تحديث بيانات بطاقة التموين الذكية الشاغل الأول خلال الفترة القادمة لجميع المصريين، حيث قررت الحكومة المصرية بعدم منح الدعم للأشخاص التي ليس لها أي بيانات.
– يمكن تقديم إيصال غاز أو تليفون أو مياة بدلاً من إيصال الكهرباء.
-وتلك الخطوة قد أتت لحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية الزائد في وصول الدعم لمن يستحقه من المواطنين المصريين، ومن السلع التموينية الهامة السكر، والأرز، والخبز، والزيت
– حيث أن مهلة تحديث البطاقات التموينيه الذكيه امتدت حتى يوم 7 نوفمبر 2018، وكذلك إضافة المواليد لمن يستحق الرعاية فقط.
– صرح مستشار وزير التجارة الداخلية والتموين في إحدى برامج التوك شو، عن إيقاف تحديث بطاقات التموين الذكية وإضافة المواليد، عبر رابط تحديث البيانات الخاص بموقع دعم مصر الموضح أعلاه، منذ يوم 7 نوفمبر 2018، على ان يتم تقديم التظلمات من صباح اليوم التالي يوم 8 نوفمبر 2018، عبر مكاتب التموين فقط، عن طريق استمارة يبلغ ثمنها 1 جنيه مصري لاغير.
– يجب كتابة الرقم القومي الصحيح لجميع المستفيدين المدرج والغير المدرج والمحذوف حتى يتم إعادة المحذوفين على البطاقة.
– في حالة تحديث صاحب البطاقة التموينية الذكية للبيانات الغير صحيحه، سوف يتم الصرف للمحذوفين مع بداية الشهر القادم.
التعليقات
شكرا علي المقال
نوضح لكم ان شركه dexef لديها اصدارات جديده من برنامج حسابات ومخازن حيث يمكتك متابعه ومعرفه كل الحسابات والتقارير المفصله عن اي عمليه تتم داخل الشركه ولمزيد من التفاصيل وتحميل البرنامج زورو موقعنا
الاسم :صبري أحمد حسن الجندي
الرقم القومي: ٢٦٠٠٧٠٨٢٦٠١٠١٨
رقم الاسرة : ١٢٦٠٠٥٦٦٣٥٤٢
المطلوب تحديث البطاقتين
الاسم صبري أحمد حسن الجندي
رقم الاسرة : ١٢٦٠٠٥٦٦٣٥٤٢
الرقم القومي : ٢٦٠٠٧٠٨٢٦٠١٠١٨
الاسم : تفيدة حسن عبد القادر
رقم الاسرة : ١٢٦٠٠٥٥٨٤٥٩٨
رقم القومي :٢٣١٠٥١٠٢٦٠١٣٤٧
فى حب عصر
تم حذف ابنتى تسنيم حمدى رشاد محمد سلطان رقم قومى 30108120200062 عشوائيا من بطاقة التموين 102009182155 للمخرىستفيد رقم قومى 25811140200797 – وعند التحديث تظهر عبارة لقد تعديت عداد الخبز ارجو التحديث و ارجعها مرة اخرى
البطاقه لورثه وتم فقدها وفي اثناء الفقد توفي اثنين وعند استخراج البطاقه وخصم الاثنين وجد عوده الوريث في البطاقه علي العلم انه متوفي من فتره وكان متشال نت البطاقه الي فقدت
كتبت الرقم القومي و اسم صاحب البطاقة ظهرت رسالة جاري تحميل باقي البطاقات قريبا . ماذا افعل ؟؟؟؟؟؟
رب الاسرة محذوف من المستفيدين من بطاقة التموين مع ان البطاقة بإسمه!!! وموقع دعم مصر مقفول لتحديث البيانات نعمل ايه ؟
بطاقته التموين رقم 121003987711 الرقم القومى 26506150103079 باسم عادل احمد حسان عبادى نحن 5افراد وقمت بتغير البطاقة بدل تالف فوجئت ان البطاقة بعدد2افراد والعيش 5أفراد وارسلت جميع اوراقى بالبريد لضم زوجتى ولم يتم حتى الان نرجوا مراجعة الموضوع ولكم منا كل الاحترام /عادل أحمد حسان عبادى الشكوى رقم 1102019-موبايل 01113093500-01222616343-01098790696
أنا.جلي.الرقم السري.وذهبت.اصرف.تموين.واعيش.البطاقه.أصفر
لقد فقدت بطاقتى وتقدمت باوراقى لعمل بدل فاقد وفوجئت برفض الطلب لان الرقم القومى خاصتى موجود على بطاقتين ماذا افعل مع العلم اننى لم اصرف تومين من شهر مارس افيدونى جزاكم الله عنى خيرا
انا المواطن /خالد شعبان محمد *
صاحب البطاقة التموينية ب ست افراد ومنذ حوالى عامين وفجأة اصبحت البطاقة فرد واحد تموين وست افراد خبز وتمت مراجعة مكتب تموين التفتيش بالفيوم عدة مرات وقدمت المستندات المطلوبة عدة مرات ومنذ سنتين تقريبا لم يتم تصحيح الخطأ والمطلوب تصحيح البطاقة وعودتها الى الوضع الطبيعى وهو ست افراد تموين وست افراد خبز
ولكم كل الشكر
اناعصام ابرهيم ابرهيم رمضان عليوة عملت بطاقة تموين باالي اربعين يوم ولس الرقم السري ماجش اية العمل
بطاقة التموين الخاصة بى تم حذف فرد منها ماذا افعل
تم حذف فرد من بطاقة التموين الخاصة بي ماذا افعل
حصلت على بطاقه التموين وقمت بتغير رقم المحمول لان الرقم السابق للمحمول اتلغى وادخلت رقم محمول تانى ولى اكثر من 25 يوم مش عارف احصل عل الرقم السرى واتصلت على رقم الشكاوى للم يفدونى بشئ فماذا افعل
عايز اسجل المواليد الجدد من علي الانتر نت و مش عارف
ادخل علي موقع وزاره الدفاع تحديث بطاقات التموين
وضغط اضافه مواليد وادخل البيانات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظف مصري من محدودي الدخل
وعندي إبني مواليد 21 / 3 / 2008
ولم يضاق للتموين حتي الآت
أفيدونا في ذلك
العنوان . المنيا _ بني مزار _ مكتب تموين أبوجرج
رقم التليفون 01121122755
سلام عليكم ممكن اعرف امتة اسجل ابنى والتفصيل وابنى عندو 4 سنين
شقيقتى ارملة مسنة ولا تعول قامت فى شهر فبراير2017 بتسليم البطاقة والرقم السرى الى مكتب تموين الظاهر بحوالة بريديةالقاهرة بطاقة غير صالحة للصرف وللان لم تتسلم البطاقة ولا نعرف السبب
لو سمحت انا عايز انزل ابني موليد2012 اسمه.معاذ طارق جمال
انا عندي المدام مش نزله عند والدها اعمل ايه عشان تنزل عندي
السلام عليكم انا سافرت سنه والتومين انقطع كل مروح المكتب التابع ليه مفيش حد بيفدني ياريت الرد
الي السيد الدكتور وزير التموين والتجاره الداخليه اقترح ان يدير مكاتب التموين رجال من القوات المسلحه وتوزيع هؤلاء علي الوزارات الاخري لسد العجز بها الوزارات التي لا يوجد بها رشاوي او هبات او قهوتي او شايي واخص بالذكر المكاتب التابعه لادارة تموين مركز نجع حمادي وخصوصا مكتب تموين قرية بهجوره
السلام عليكم لوسمحتو انا عايز اعرف كم فرد في البطاقه عندى افيدوني ولكم الشكر
السلام عليكم
البطاقة التموينية 3 افراد تم خصم فرد منها بالخطأ من تاريخ 1/1/2017 حتي الان الحذف بدون سبب
الاسم المحذوف سامية عودة صباح ابنة
البطاقة باسم عايشة سليمان عواد صبحي
الرقم 134000761050
زوجي توفي في شهر مارس 2017م
سلمت بطاقة التموين في شهر مايو لحزف اسمي من البطاقة لتكون باسمي وتصبح لثلاثة افراد بدلا من أربعة وإلي الآن لم أحصل عليها
أرجو المساعدة لأنني في أشد الحاجة اليها
البطاقة بأسم:ايليا زكي بخيت منصور
واسمي : نرمين ثروت مسيحة فرج
انا زوجي توفي في 13 مارس 2017م والبطاقة باسمه – والبطاقة اربع افراد انا وزوجي وولدين.
سلمت البطاقة لمكتب التموين بمدينة بورفؤد محافظة بورسعيد في شهر يونيو 2017م لحزف زوجي من البطاقة لتصبح بأسمي . وإلي الآن لم أحصل علي البطاقة وأنا في أشد الحاجة اليها
أرجوا سرعة اسخراجها وشكرا
اسم الزوج المتوفي: ايليا زكي بخيت منصور
اسم الزوجة:نرمين ثروت مسيحة فرج
اسماء الأولاد 1-أرساني 2- يوستينا
لو سمحت انا البطاقه الورقيه معايا من اربع سنوات ولم يتم استخراج بطاقه زكيه حتى الان وذهبت الى مكتب التموين اكثر من مره طلبو منى عمل حواله بريديه بمبلغ عشرون جنيها مع العلم انى عملت حتى الان ثلاث حوالات بريديه وعندم ذهبت الى مكتب التموين مره اخرى قال لى سيتم وقف صرف المقرر التموينى لك انت وزوجتك لمدة شهرين لحين اسخراج البطاقه الذكيه وعندما دخلت على موقع وزارة التموين وجد جميع بيناتى صحيحه معاده اسمى غير صحيح والاسم الموجود محمد حمادى احمد احمد مع العلم ان الرقم القومى صحيح فهل يعقل ان يكون لشخصين نفس الرقم القومى انا اسمى محمد حجازى محمد احمد وليس اسمى حمادى احمد احمد ملحوظه هامه جدا عندما توجة الى البدال التموينى قاله لن يتم صرف تموين شهر نوفمبر لك فماذا افعل وشكرا لاهتمام
لو سمحت انا البطاقه الورقيه معايا من اربع سنوات ولم يتم استخراج بطاقه زكيه حتى الان وذهبت الى مكتب التموين اكثر من مره طلبو منى عمل حواله بريديه بمبلغ عشرون جنيها مع العلم انى عملت حتى الان ثلاث حوالات بريديه وعندم ذهبت الى مكتب التموين مره اخرى قال لى سيتم وقف صرف المقرر التموينى لك انت وزوجتك لمدة شهرين لحين اسخراج البطاقه الذكيه وعندما دخلت على موقع وزارة التموين وجد جميع بيناتى صحيحه معاده اسمى غير صحيح والاسم الموجود محمد حمادى احمد احمد مع العلم ان الرقم القومى صحيح فهل يعقل ان يكون لشخصين نفس الرقم القومى انا اسمى محمد حجازى محمد احمد وليس اسمى حمادى احمد احمد فارجو الافاده والرد السريع لو تكرمتو وشكرا
قمت بتحويل البطاقه من شبرا مصر الي القليوبيه وحت الان لم تشتغل ولا عيش ولا تموين
يا فندم انا ضاع عليا تموين شهر 10 وعيش وتموين شهر 11
يا فندم انا ضاع عليا تموين شهر 10 وعيش وتموين شهر 11
رقم 101400278519
انا كنت تابعه لمحافظة الاسكندرية ونقلت اقامتي الي محافظة الغربية منذ سنه وحتي الان مش عارفه اغير البطاقة لعنوان اقامتي الجديد واضطر السفر كل شهر الي الاسكندرية لاستلام السلع التموينية
يرجى المساعده
بطاقتى ضاعت وعملت بدل فاقد على ما الجديدة تطلع باذن الله اللى لقى بطاقتى مش هو كدة مستفاد عيش وهل احد يعلم العيش اصرف ام لا باسم صاحب البطاقة ولك الشكر
انا صاحبة بطاقة التموين الاسم نجلاء فتحي جودة صالح رقم البطاقة الذكية 101402764234 مكتب التموين السلام ابني الاكبر 15سنة ولم يضاف علي البطاقة اسمه عبدالرحمن عمرو عبدالرحمن عبدالحي الرقم القومي 30203250105072 والابن الصغير محمد عمرو عبدالرحمن عبدالحي الرقم القومي 30606171400856 وانا مطلقة ولم اخذ اي نفقة منه ولم يقيدو في اي بطاقة اخرة وهم معي ولم يصرف له تموين ولا عيش وارجو اضافة عبدالرحمن ومحمد علي البطاقة لانني احتاج كثير للعيش والتموين
انا لدي يطاقة ذكية بعدد ستة افراد وفجأة في شهر اغسطس 2016 ذهبت علشان اجيب المقرارات التموينية فوجدنا ان البطاقة بثلاثة افراد فقط وحتي الأن لم يتم التعديل وكل ما أذهب الي مكتب التموين يقولوا الموقع مغلق ولم يفتح علشان وكتبت شكاوي كثيرة ولم يتم الرد فيها
بحاول انزل اولادى لما يتم التنزيل
احنا كنا اربع افراد بكينا فردين لي
استلمت البطاقه التمونيه منذ 10 شهور وكانت تاخذ خبز وليس تموين وعند التواجه لمكتب التموين قال: ان البطاقه محجوبه وانقطع الخبز : وهذا رقم بطاققتى والرقم القومى :: نبدا بى البطاقه اولا : 102003589307والرقم القومى : 26204171701115 وقالو لى : انت و46 الف بطاقه موقوفه ورحت اعمل واحده جديده رفضووو ::: اعمل اىه “” الحل: ووشكرا لسيادتكم
من اسبوع كتبت شكواي ال المسؤلين عن النموين ولم يرد علي احد ارجمن سيادتكم الرد لمعرفة الاسباب
نحن 7 افراد من شهر اغسطس 2016 البقال قال المكنه لاتظهر الا 2 فردين فقط وحتي الان اصرف فردين ذهبت لكل مكاتب التموين بملوي دون جدوي وعلي فكره لم يحدث اي تغيير في افراد اسرتي عملت تحديث بتاريخ22/05/2017 الرقم القومي25501022402157
نحن 7 افراد من شهر 8/2016 باصرف فردين2 فقط ذهبت كل مكاتب التموين بملوي الفرعي والرئيسي كان الرد بعد التحديث قمت بتحديث البطاقه بتايخ 22/5/2017 وحتي الان اصرف فردين 2 بقالي سنه واذهب اسبوعيا للاستفسار دون جدوي حتي تموين المنيا ارجوكم افيدونا وبلاش تتعبونا فيه تموين ولا مفيش
الاسم/ احمد عبد الحميد احمد سالم بطاقةتموين رقم/124001410017 /الرقم القومي2550102402157 قمت بتحديث البطاقه الذكيه بتريخ 22/5/2017 قسم ثان ملوي المنيا الشكوي نحن سبع افراد 7 منذشهر /8/ باصرف فردين فقط 2016 ذهبت جميع مكاتب التموين دون جدوي ولم يتغير شئ في عدد الافراد لسفر اوغيرها
البطاقة بتعتنا مشغالة خالص نعمل فية اة
01201602290
السيد وزير التموين انا اعمل جزار بشركة اسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ومتهض من رئبيس قطاع الفروع انور فرج والمدير العام علاء عبد الرحمن
انا عندى ثلاث اولاد وانا فى البطاقة بصرف عيش لاربعة لكن التومين لاثنين مع انى ضايف اولادى من فترة واحد مواليد ٢٠٠٩ والثانى ٢٠١١ مكتوب بجورهم مستفيدين وانا لا اصرف تومين
لدي ثلاث اطفال 10سنوات 8وسنوات و4سنوات وتم تسجيلهم على الموقع أكثر من سنه وحتى الآن لايتم الصرف
والله حرام
عملت بطاقه بدل فاقد ولم استلامها حتى اليوم بقالى أكثر من ٨ شهور ؟ الاسكندريه عايزاه اعرف هى نزلت مكتب التموين ام لا لانهم لم يفيدونى
لقد قمت بفصلى انا واربع اولاد وزوجتى من بطاقة والدى وزهبت الى مكتب التموين بالاوراق اللازمه وزلك فى 7-2015 وبعد اكثر من سنه قالوا لنا انه يوجد غلطه فى الرقم القومى وقمنا بتقديم الاوراق مره ثانيه بعد تصليح غلطة الرقم القومى وحتى الان لم نحصل على بطاقه الرجاء سرعة الرد
كيف أقوم بألغاء أو حذف البطاقه الذكيه لأنى لست فى حاجه أليها ؟
كانت لدى بطاقة ورقية بأسمى وكان المستفيد فى هذه البطاقة انت وزوجتى وبعد أن أصبحت البطاقة ذكية تم أزالة زوجتى من البطاقة وأصبحت البطاقة بفرد واحد هو أنا وذهبت الى مكتب تموين الهرم الكائن بمركز شباب الوفاء والأمل بشارع الهرم ( المريوطية) ولم يفعل أى موظف لى شيئا وأصبحت البطاقة بها مستفيد واحد وعلى هذا الحال من سنة مضت والأن اريد أن تنزل زوجتى وبنتين لى على البطاقة فهل هذا متاح الأن
لم اصرف عيش طول شهر اغسطس ويقول لا يوجد رصيد يكفى ونحن خمس افراد افيدونى ما الحل ؟
من فضلكم انا عاوز اعمل فصل لي من بطاقة والدي وانا متزوج وعاوز اعمل بطاقه ليا ينفع .ولو ايه الاوراق المطلوبه
يااستاذ انا حضرتك كنت بصرف ل خمس افراد واما عملت البطاقه الزكيه سقطو اربعه وبتصرف فرد واحد ازاى مش عارف ربنا يكرمكو شفولى حل مش عارفين نعبش من غلاء المعيشه وانا على المعاش ومرتبى مش مكفى ارجوكو تنظرو فى امرى رقم البطاقه الزكيه هو101012114877 باسم جمال محمد فاضل البساتين اول البقال محمود عدلى وشكرا لحضرتكم وجزاكم الله خير
مكتب تومين حلوه مطاي لايعرف شيءولاراضي يحدث ولايضيف الصواقط
السادة القائمين على العمل بوزارة التموين من اصغر موظف الى وزير التموين ماذا افعل ب عملت كل حاجة قالو لى عليها وحتى الان قائمة سوداء اتقو اللة فينا
\اقتمى قائمة سوداء من شهر فبراير
ارجواالسرعة في استخراج بطاقات بدل التالف بسبب أصحاب المخابز بيخصم يومين في الاسبوع اجباري
الرجاء من سيادتكم اضافة( ابنتى ) التى اتمت 11 سنة مواليد 2006 الى التموين فقط وللعلم هى مضاقة فروق خبز فقط ( ادارة تموين الداخلة لا تعلم اى شىء عن عملها ) شكرا الرجاء الرد سريعا من فضلكم
ارجوا السرعة في استخراج بطاقات التموين بدل التالف والقائد لان صاحب المخبر بيخصم يومين في الاسبوع من بون العيش اجباري بدون وجه حق
السيد المحترم وزير التموين السلام عليكم نرجو التكرم من سيادتكم بالنظر فى امر هذه البطاقة حيث انها تالفة من شهر ابريل ولم يصرف لها سوى الخبز ونحيط علم سيادتكم ان صاحبة هذه البطاقة ارملة تربى اربعة اوﻻد وليس لها دخل ورقم هذه البطاقة هو ( 111002520917 ) مع جزيل الشكر
جيت اصرف مستحقات شهر 3 افادو ان البطاقة تحتاج الى تحديث البيانات وعليها تم الذهاب الى المكتب وافادو ان يتم عمل حوالة بريدية وتم تصوير شهادات الميلاد والبطاقة التموينية والبطاقة الاصل وتم تسليمها الى مكتب التموين لاستخراج بطاقة جديدة ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان ولم يتم استخراج البطاقة وكلما نذهب الى المكتب يقولوا لسة الورق فى الشركة ومصدرتش البطاقة الجديدة حتى الان . اللى عندة رد او افادة اعمل اية . جزيل الشكر
hyib hrgrjy0hry mgrth gbgnbwhr gjn gh hrv rhgh grbgfjjbg ngngeooo
jtyy12hgb nggrf
ngg
mgbgfbvd nmefffhf
معياد التحديث فاتنى ومحدثتش هل فى حل
اسم الزوجه غير موجود في البطاقه
ي
رقم المرجع فى ايصال البريد غير صحيح ما العمل
رقم المرجع فى ايصال البريد غير صحيح ما العمل
انا حدثت البيانات مرتين عن طريق البريد مرة يوم 15 ابريل 2017 واخذت ايصال بة رقم المرجع صحيح المرجع هو رقم بطاقة التموين الخاصة بى ورم ذلك كل ما اصرف تموين يقولى حدث بياناتك رحت بعت تانى اليوم 15 يوليو عن طريق مكتب بريد تانى بس المؤسف انة كتب رقم المرجع غلط فى الايصال رغم ان كل المستندات المطلوبة صحيحة فماذا افعل افيدونى
لوسمحت انا اسم البطاقه ب اسم ولدي المتوفي لكنه مش فرد فيه وكل شويه يقولي الرقم القومي اجيبه ازي مع العلم انه مش مستفد
jتمو
اريد موقع تحديث بطاقة التومين
تقدت لاستخاج بطاق تمين منذ اربع سنوات وحتي تاريخة لم تصل التابعة مكتب تمين بني علي مركز بني مزار المنيا
انا عندى ثلاث اولاد وانا فى البطاقة بصرف عيش لاربعة لكن التومين لاثنين مع انى ضايف اولادى من فترة واحد مواليد ٢٠٠٩ والثانى ٢٠١١ مكتوب بجورهم مستفيدين وانا لا اصرف تومين
إبني مواليد مايو 2013 هل يمكن إضافته للأفراد المقيدين ببطاقة التموين ؟
كيف لي أن أتأكد من حاجتي لتحديث بيانات البطاقة التموينية من عدمه ؟
ذهبت للتحديث عن طريق البريد ولم ارفق ايصال للكهرباء مع المستندات فهل ذلك يؤثر على عملية التحديث وكيف اعرف ان عملية التحديث تمت ام لا
بالنسبة للبطاقة التموينية كانت قائمة سوداء ..وذهبت لتنشيطها لكي أحصل علي ورقة تحديث البيانات ولم تنشط حتي الان ولا يوجد وقت سوي اسبوع لانتهاء مدة تحديث البيانات..هل يجوز ارفاق المستندات بدون هذه الورقة؟ افيدونا ارجوكم
من فضل حضرتك انا عندى بطاقة تموينية باسمى و لدى طفلين واحدة 12 سنة بتصرف معى عادى الخصة التموينية اما الطفل الثانى الان 10 سنوات و قدمت الاوراق المطلوبة للتاجر كما طلب منى مرتين من اكتر من سنتين و لم ينزل اسمه معنا على البطاقة هو مواليد 11/07/2007 و الغريب انى اضفته على موقع دعم مصر الالكترونى و لاقيت اسمه موجود و امامه كلمة مستفيد طب ازاى و هو لا يصرف لا خبز و لا تموين طبعا ارجوا ارجوا الافادة ضرورى و شكرا
اسم التاجر بتاعي مش موجود من بين اسماء التجار الموجودين علي موقع الوزارة ومش عارف اضيف بنتي علي البطاقة والخطأ من عندكم وأرجو وضع اسم التاجر ، محافظة الغربية ، بندر طنطا ، مكتب أول طنطا ، اسم التاجر الغير موجود هو كريمة عبد الفتاح
قمت بتسليم بطاقة التموين لمكتب ثان المنصورة للتحديث وحتى اليوم لم تصدر البطاقه الجديده وبالسؤال قالوا تعالى بعد شهر – يعنى تحديث البطاقه 3 شهور – والله اعلم ستصدر ام لا —
البطاقه ساريه وتوفيت والدتى وتقدمت لرفع حصتها واستبدال بطاقه باسمى – للاسف ضاع منى مقررات وخبز يونيه ويوليه والله اعلم –
عند مشافهة مدير المكتب بتعليمات الوزارة فى صر ف حصص البطاقات الجارى تحديثها قال لى بالحرف الواحد – كلام تلفزيون –
من يحفظ لنا حقوقنا – وهل من المنطق ان تجديث بطاقه يستمر 3 شهور مع ان اصدار الجديده لايتعدى 20 يوم – لنا الله
لو سمحت ظهر لي الشهر الماضي حدث بياناتك وعند الصرف الشهر الجاري لم يظهر شى علي الرغم من انا قمت بتحديث البطاقة علي النت معني ذلك تم التحديث ارجو الرد سريعا
السلام عليكم
قمت بتحديث البطاقة عن طريق النت وعند صرف تموين شهر يوليو طلعي تحديث ممكن اعمل ايه
من المحتمل أن بيانات البطاقة مازالت تحت المراجعة يمكنك للأطمئنان الاتصال بالخط الساخن للاستفسار
السلام عليكم
من فضلك قمت بتحديث البطاقة عن طريق النت وتم الحظ وعند صرف تموين شهر يوليو ظهر برجاء التحديث ارجو الافادة اروح مكتب التموين ولا اعمل ايه علما بان التحديث كان قبل العيد بيوم
انا قمت بتحديث البطاقة التموينية وعند صرف شهر يوليو طلعت ورقه لتحديث البيانات البطاقة
قمت بعمل تحديث لبطاقة التموين رقم116002365656يوم 5يونية عن طريق مكتب بريد غزل المحلة وعند صرف تموين شهر يوليو مكتوب برجاء تحديث البيانات ارجو الافادة وشكرا
قمت بعمل تحديث لبطقة التموين رقم116002365656 عن طريق مكتب بريد غزل المحلة يوم 5 يونية وعند صرف تموين شهر يوليو مكتوب برجاء تحديث البيانات ماذاافعل برجاء الافادة وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عملت اضافة موليد وتمت الإضافة وبعدين رحت تاني يوم اصرف التومين جلي علا الإيصال حديث ودخلت علا الموقع يقول رقم بطاقة التموين غلط او المحافظه غلط اوغير مطلوب تحديث في ألوقت الحال وصرف تموين شهر 7ولم يظهر كلمة تحديث وعملت استمارة مكتب التموين وكل ما أروح البريد يقولو مفيش مظريف
لو سمحتم انا بطاقة التموين بتاعتي تالفة ولسه ما طلعتش بلد تألف هل يجوز إضافة مواليد علي النت انا معايا الرقم القومي والسري للبطاقة
فى غرامة دلوقت على البطاقات اللى فيها افراد مسافرين و لا ممكن اروح اشيلهم دون غرامة
السلام عليكم ورحمة الله
لقد قمت بتحديث بيانات البطاقه التموينيه الخاصه بى رقم101008059754
كيف لى أن أعرف أنه تم التحديث عند البقال التموينى ؟؟
مع الشكر
هل تم تحديث البيانات رقم البطاقة 102005913766 الإسكندرية
البطاقة موقوفةمنذو٣سنين وعملت حوالة
بريد البطاقة ولم تصل حتى الان
لوسمحتوا انا ما حدستش البطاقة هل المدة هتمد ارجو الرد انا معرفتش اعملها على الموقع
مكان رقم الدفع الالكترونى فى فاتورة الكهرباء
لما أحدث البطاقة الأسماء ال فى البطاقه لم تظهر كلها ما العمل علشان تظهر الاسامى كلها
اتصلت بالخط الساخن قال لى النت غير مفعل. حدث البيانات من مكتب التموين ذهبت الى مكتب التموين واخبرتهم باننى حدثت منذ شهرين عن طريق النت لكن عند صرف التموين ظهرت لي عبارة يرجى التحديث مكتب التموين قالو ا لى عادى تم التحديث. ورفضوا ياخدوا منى الاوراق ازاى اطمأن انه تم التحدبث
لماذا لم يتم الرد؟
استاذنا الفاضل لو سمحت كنت قد قمت بعمل تحديث للبطاقة من على النت وتم حفظ التحديث واريد ان اقوم بعمل تعديل وتحديث اخر كيف يتم ذلك ارجو الرد
وشكرا جزيلا
كيف يمكن التأكد من التحديث عبر الانترنت ، وهل هناك فرق بين موقع دعم مصر وموقع وزارة التموين
123003413807 محافظه الفيوم هل تمم تحديث البطاقه
كيف يتم التاكد من ان البيانات صحيحه
تم التحديث علي الانترنت وتمم طباعه المستندات كيف يتم التاكد من ان البطاقه تحدثت
كلهم فى بلد ماشي برشور عشان تخلص
ارجو الإفادة التحديث لبطاقة التموين لكل الناس
ولا للي بيطلع من ماكينة الصرف .برجاء تحديث البيانات. .فقط
انا ضايف بنتي وابني علي البطاقه ولا بيتصرف ليهم عيش ولا تموين عايز اعرف اعمل ايه ممكن
ارجو افادتي هو التحديث لكل الناس ولا اللي بيطلع الإيصال من ماكينة صرف التموين ..برجاء تحديث البيانات. .فقط
الذى يظهر له برجاء تحديث البيانات فقط اكيد اكيد اكيد
لماذا بطاقتى قائمة سوداء
موقع تحديث ألبطاقات
السلام عليكم عاوز احدث بطاقتي وبطايق الأقارب عند طريق النت عندما اجي اضغط علي كلمة ( هنا ) يقول لا يمكنك الوصول ارجو منكم الحل وشكرا
السلام عليكم عاوز احدث بطاقتي وبطايق الأقارب عند طريق النت عندما اجي اضغط علي كلمة ( هنا ) يقول لا يمكنك الوصول ارجو منكم الحل وشكرا
ادخل علي موقع الانتاج الحربي لتحديث بطاقات التموين
تحت تحديث بطاقة التموين جمدوا الصرف بالبطاقة من شهر مارس للان وذهبت لمكتب التموين كان ردهم اخر شهر يوليو جرب اذا كان تمت التجديد ام لا بالرغم تقديم كل المستندات المطلوبه منهم وجواب من المحافظة المحوله منها من عام وكنت بصرف الى ان تم وقفها من يناير للان. مكتب تموين الزيتون. يعنى التموين خدعه كل مده تقف البطاقه ويطلبوا مستندات مقدمه لكن لا يتم صرف التموين
Welcome to Facebook, please return my personal account because it does not change your social standards and confirm it at the fastest possible time. Thank you
تم التحديث عن طريق النت بدون صورة شخصية تم الاتصال بالخط الساخن ولم يتم طلب صورة ارجو الافادة
– تم تحديث البطاقة عن طريق النت ولم يتم ارفاق صورة شخصية ولم يتم الحصول على ايصال تحديث = تم الاتصال بالخط الساخن ولم يتم طلب صورة-ارجو الافادة وشكرا
انا/ محمد مبارك مبارك تم تحديث بطاقة الرقم القومى عن طريق النت وتم ارفاق المستندات المطلوبة ولم يتم الحصول على ايصالة تحديث بيانات وظهرت رساله تم ارسال نموذج بنجاح ولايمكن ارساله مرة اخرى عرفت انه يلزم وضع صورة شخصية حاولت الدخول على الموقع ولكن لم يتم الدخول على تعديل البطاقة او اضافة ملف حيث ظهرت الرسالة تم ارسال النموذج بنجاح ولا يمكن ارساله مرى اخرى – تم الاتصال بالخط الساخن ورد الخط بكلمة مسجلة لم يتم طلب صورة شخصية
هل تم التحديث ام لا او يتم التحدث من خلال مكتب التموين او البريد علما بانه لم يتم الحصول على اى ايصال بالتحديث
ارجو الافادة وشكرا
حرام عليكم ومصرلم تتقدم بهذا العمل لانه منذ شهر ولايجد مظاريف في البريد ونسال هل التقصير من الموظفين ام من مصدر المظاريف وليس يوجد مسءول يتحاسب ولا جه اختصاص للشكوى افيدونا عن جه المراقبه حتي يتسنى لنا الشگوى ولا هو وقف حال وتعطيل مصالح لان اكثر الناس موظفين وتعطل مصلح المواطنين علڜان الموظف كل يوم رايح البريد ليسال على التحديث
ارسله استماره الحديث علي البريد اريد ان اعرف تم او لا البطاقه لفرد واحد تموين سكر و زيت و اربع افراد عيش فقط اريد اضافه الثلاثه علي التموين ماذا افعل لاضافه الزوجه و الاولاد
سلام عليكم
احنا على بطاقة التموين اربع افراد انا وزوجى واتنين من بناتى وعايزه اضيف اولادى الباقين من مواليد 1999 ومن يوم ماعملت البطاقه ومكتب التموين فى مدينة نصر رافض يضيف الاتنين الباقين من اولاد اعمل ايه ارجو الافاده
والله العظيم انا نفس مشكلتك حسبي الله ونعم الوكيل
لقد حدثت بطاقتى باؤسال جميع الاوراق المطلوب ة- ووضعها داخل الظرف الخاص بها واخذت كعب الاستلام ولكنى لم اعرف اذا كنت محدثآ حتى الان ام لاز برجاء الافادة
لاإله إلا الله
لم أتوصل إلى الموقع حتى الآن
رجاْ كتابة إسم الموقع لكى نتمكن من تحديث البطاقة قبل إنتهاء المهلة المحددة
اكتب كلمة تموين انجليزي علا جوجل
لم أتوصل إلى الموقع حتى الآن
رجاْ كتابة إسم الموقع لكى نتمكن من تحديث البطاقة قبل إنتهاء المهلة المحددة
مواليد2007و2009و2011متي سيتم اضافتهم لبطاقه التموين هل في موعد معين لاضافتهم للبطاقه التموينيه نرجو الافاده وشكرا
مسكن امبروز
لو سمحت انا ولدي متوفي من ١٥سنه والبطاقه باسمه لكن هو تم خضمه اول ما مات يعني ليس من افراد البطاقه وعملت تحديث وقال لي تم حفظ بيانات البطاقه وراجع بيانات افراد البطاقه وعلي العلم اني راجعتها وعند كل اسم من الافراد في سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل جاري التدقيق سالت بقال التموين قال ان كده تم التحديث هل تم التحديث ما العلم اني لم يطلب مني اي اوراق وازاي اتتاكد انه تم التحديث فعلا وهل في غلط ان البطاقه لسه باسم ولدي ولو غلط اعمل ايه اتصرف ازاي للعلم التحديث تم من اسبوعين
انا/ محمد فؤاد – تم تحديث البطاقة على النت وتم ارفاق المستندات بدون صورة شخصية وظهرت عبارة تم ارسال النموذج بنجاح حاولت ادخل اضيف صورة شخصية ولكن لم كل مرة تظهر عبارة تم ارسال النموذج بنجاح – افدنى ماذا افعل لاضيف الصورة الشخصية
اتصل برقم 19765
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحتم أفيدونا انا جهزت كل الأوراق الخاصة بالتحديث ماعدا الورقة الخارجة من ماكينة صرف السلع التموينية والمكتوب فيها حدث بياناتك لأنها ضاعت منى بعد أن أخذتها من التاجر فهل توجد مشكلة فى التحديث اذا ذهبت بباقى الأوراق المطلوبة بدون هذه الورقة أفيدونا بارك الله فيكم
لو سمحت حضرتك…أنا كنت فصلت نفسى من بطاقة والدى وفصلت زوجتى من بطاقة والدها لعمل بطاقة منفردة اسرية والكلام ده من حوالى سنة ونصف وحتى الآن لم تأتى البطاقة التموينية الخاصة بى أنا وزوجتى….مع العلم أنه تم فصلنا من بطاقات والدى ووالدها….فما العمل….ارجوا الرد مع جزيل الشكر
لقد قمت بتحديث البطاقه اليكتروني هل يمكنني اتاكد ان التحديث قد تم وكيف ذلك وشكرا لجهودكم
انا عملت بدل تالف للبطاقة التموين من 24/1/2017 حتى الان لم استلم البطاقة وكل يوم اذهب الى مكتب التموين فى ش عمار ابن ياسر والر لم تصل فارجوكم معرفة المشكلة مع العلم قالو لى اشتكى وبالفعل تم الاتصال 19280 وقدمت شكوى وحتى الان لم تصل .
اسمى /محب وهيب
بطاقة رقم/2590311251155
بطاقة تموين رقم /101012736602
لو سمحت انا ولدي متوفي والبطاقه باسمه وبلغت لما مات وعملت خضم ليه وهو ميت من 15 سنه والبطاقه باسمه بس ليس من افرادها وكان الرفم القومي بتاع بابا غلط جبت رقم اخر من السجل المدني ودخل الرقم وعملت تحديث وظهر ليا تم حفظ البيانات البطاقه راجع بيانات الافراد قدام كل فرد سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل حاري التدقيق هل فعلا تم التحديث ومش طلب مني اي اوراق وهل التحديث صح ولا كان لازم اغير البطاقه باسم حد من افراد البطاقه اتاكد انه صح ازاي واعمل ايه لو في غلط انتصرف ازاي وشكرا
تم التحديث علي الكمبيوتر واعطنا استمارة للذهاب الى مكتب التموين وا نكتفي بتحديث اللي علي الكمبيوتر
لو تم حذف شخص بالخطا كيف يمكن اضافته مره اخرى
مع العلم ان البريد لا يوجد به اظرف و اتصلنا بالخط الساخن واجابو ان نرسلهم عبر البريد
لو سمحت اكتب لينك التحديث لان فى لينك دعم مصر ودا مش بيفتح وفى لينك الانتاج الحربى تومين .كوم ودا بيقولى تم التعديل وجارى التدقيق رجاء افادتى بالصح
موقع الوزارة بيخدم محافظات معينة و لا كل محافظات الجمهورية؟
لو سمحت انا ولدي متوفي والبطاقه باسمه وبلغت لما مات وعملت خضم ليه وهو ميت من 15 سنه والبطاقه باسمه بس ليس من افرادها وكان الرفم القومي بتاع بابا غلط جبت رقم اخر من السجل المدني ودخل الرقم وعملت تحديث وظهر ليا تم حفظ البيانات البطاقه راجع بيانات الافراد قدام كل فرد سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل حاري التدقيق هل فعلا تم التحديث ومش طلب مني اي اوراق وهل التحديث صح ولا كان لازم اغير البطاقه باسم حد من افراد البطاقه وماذا اعمل لو في غلط وانا عملت التحديث من اسبوعين اعمل ايه حضرتك
السلام عليكم
لو سمحت انا بابا متوفي وعملت استخراج رقم قومي عليشان البطاقه باسمه بس هو مش متفسيد من التموين يعني طلعته لما مات بس البطاقه باسمه وعملت التحديث علي كده علي وضع البطاقه وقاللي تم حفظ البيانات البطاقه راجع بيانات الافراد قدام كل فرد سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل حاري التدقيق هل التحديث تم وهل صح ولا كان لازم اغير البطاقه باسم حد من افراد البطاقه وشكرا
السلام عليكم انا قمت بعمل تحديث وعايز اعرف النتيجة من فضلك وشكرا لمساعدتك لنا
السلام عليكم انا قمت بعمل تحديث وعايز اعرف النتيجة من فضلك وشكرا لمساعدتك لنا
لو سمحت انا مش عارف اعدى اول صفحه الى فيها الحروف الى بتتكت ديما يقولى غير صحيح ايه الحل
اعمل مسافة بين الحروف
لو سمحت عملت تحديث وظهر ليا تم حفظ البيانات البطاقه راجع بيانات الافراد قدام كل فرد سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل حاري التدقيق حضرتك قلت يتم مراجعه البيانات ومده اقصي 10 ايام وانا عدا علبه 13 يوم اعمل ايه للتاكد ان التحديث تم
لو سمحت انا عملت التحديث كامل علي الموقع عايز اعرف التحديث دا يكفي ولا لازم اروح احدث في المكتب كمان وعاوزاعرف تم التحديث ولا لا وكل ما احدث يكتب تم حفظ بيانات هذه البطاقة راجع بيانات افرااد البطاقة وانا راجل كبير مقدرش اروح هناك عشان زحمة الافراد ارجو الرد والافادة
حاولت. مرارا. تحديث. بطاقتي التموينية. من خلال الرابط. وللأسف. الموقع لايعمل. منذ أكثر من أسبوعين. أفيدونا. وكل عام وانتم بخير
هل الورقة لها تحديث من فضلك
هل الورقة لها تحديث
انا ارفقت الصورة الشخصية وكل ما اجي ارفق المستندات الاخري بيقولي ايرور بالرغم اني مصورها بنفس الكاميرا
انا ارفقت الصورة الشخصية وكل ما اجي ارفق المستندات الاخري بيقولي ايرور بالرغم اني مصورها بنفس الكاميرا اعمل ايه
الحاولت التسجيل أكثر من مر لمواليد جدد
وتظهر رسالة بالإنجليزي ان الموقع غير متاح
تاتى لى هذه الرساله ” لقد تم حفظ بيانات هذه البطاقة. من فضلك راجع بيانات أفراد البطاقة.
”
هل هذا معناه انه تم بنجاح ام هناك مشكلة ؟
ربنا يخليك يا سيسي
السلام عليكم اناقدمت ورق التحديت ولم اجدالوصل في البوسطه ومش عارف اعمل ايه اقدم ورق من جديد ولااعمل ايه عشان اعرف تم التحديث ولالا وشكرا ارجوالافاده
حضرتك انا حدثت البيانات من يومين بالظبط و ظهر ليا تم ارسال طلبك بنجاح تمام .
دلوقتي انا جيت اصرف تموين الشهر دة بيقولي رصيدك غير كافي طيب ازااي ونا اصلا مصرفتش الشهر دة ؟
مفروض اعمل ايه انا سمعت اني مفروض اروح المكتب و اختم ورقة تحديث البيانات و بالفعل انا رحت بس المكان لا يستحمل العدد دة و مشيت ممكن تساعدني من فضلك و لو في رقم ل خط ساخن اسالهم يبقي كويس برضه و لكم جزيل الشكر
اتصل برقم 114
السلام عليكم من فضلك كم يوم للتاكدمن عباره
تم التعديل وجارى التدقيق
وذلك بعد
لقد تم حفظ بيانات هذه البطاقة. من فضلك راجع بيانات أفراد البطاقة.
وشكرا
عشرة أيام على الأكثر.. وشكراً
لو سمحت انا عملت التعديل ممكن اضيف بنتي بالمره
حدثت البطاقة على النت ازاي عرف أن الوزارة راجعت
مكتوب حفظ البيانات وجارى التدقيق
تجد عبارة تم التحديث … وشكراً
بالطبع .. وشكراً لك
قمت بالتحديث وعايز اتأكد انه قبل فى موقع الوزاره
افيدونى
اتصل على 19959
أو الخط الساخن 114.. وشكراً لتعاونكم معنا
قمت بتحديث البيانات ازاى اعرف انها قبلت على موقع الوزارة
انا حدثت البطاقة بس اتحذف من الافراد ازاى اضفهم ت ان ر ارجو الرد وشكرا
ظهور عبارة تم التحديث… وشكراً لك
قمت بالتحديث عن طريق النت وفى كل مرة تظهر خطا فى اسم صاحب البطاقة اسم صاحب البطاقة ثنائى
والله المشكلة دية واجهتنى ومش عارف حلها لو حد عارف الحل يبقى جزاه الله خيرا
الله المستعان
عليك تعديل أسم صاحب البطاقة كما هو وارد بالرقم القومي له أثناء التحديث.. وشكراً
جزاكم الله خير الجزاء
تم التحديث وكتبت جوار المستفيد جارى التدقيق
مع العلم الخبز 5 افراد والتموين 3افراد
وشكرا
مبروك والله الموفق
اوت
رقم البطاقه ممسوح عندی اجيبوا من فين
الصورة الشخصيه مهمه فی التحديث علی النت وهل صورة موبايل عادی تنفع
عليك التواصل مع الخط الساخن على 114 وسوف يعطوك الرقم.. وبالنسبة للصورة يفضل تصوير استوديو حتى تكون واضحة.. وشكراً
لو سمحت احدث البطاقه ازاي
عند صرف التموين تظهر عباره الصيد غير كافى ماالحل
عليك بتنشيط البطاقة في مكتب التموين
لأ تظهر لى الاسماء فى جدول مع العلم ليس هناك حزق
كيفية ارفاق المستندات المطلوبة الكترونيا
عليك الاتصال بالخط الساخن 114 لحل المشكلة.. وشكراً
السؤال الأول : كم موقع لتحديث البيانات؟ و هل موقع التموين الخاص بالتحديث و ليس استكمال البيانات يجوز إضافة المواليد المستوفيين السن على نفس الموقع أم الالتزام بالعدد المكتوب على بون الصرف فقط؟
السؤال الثاني: اكتب جميع البيانات صحيحة و لكن تظهر رسالة اسم صاحب البطاقة غير صحيح،فما العمل؟
قالو تم حفظ بيانات ادخل أو راجع بيانات أرجوك رد
هل حذف شخص من البطاقة الآن ساري بدون غرامة ؟
قالو تم حفظ بيانات ادخل أو راجع بيانات
لقيت طالع علامه حمره وقال جاري مراجعة البيانات
انا حدثت على النت وكتب تم حفظ البيانات بس مطلبش اى مرفقات اى صور البطاقات
هل كده تم التحديث ولا لا وتأكيد ازاى انه تم التحديث فيه رساله على الموبايل أو الاميل ولا لا
ارجو الرد
فمت بالتحديث عن طريق شبكة الانترنت هل هذا كافى وشكرا لكم
هناك فردد من أفراد الاسره بطاقته سرقت وليس معه صوره منها مع الاسف يوجد سعاده ميلاد الكارنيه نقابهفيه الرقم القومي لان البطاقه وناخد وقت استخراجها برجاء الرد وشكرا
حاولت مرارا الدخول على تحديث البيانات ويطلب منى كتابة الاربع حروف ورغم تكرار كتابتها بشكل صحيح لم استطع الدخول على صفحتى لتحديث البيانات وطلعت رسالة بتقول احتمال الرقم رقم البطاقة او المحافظة خطا او احتمال البطاقة ليست فى حاجة للتحديث فى الوقت الحاضر
رغم انى كاتب رقم البطاقة والمحافظة صح افهم ايه دلونى ما ذا افعل جزاكم الله خيرا
لو سمحت زوجي انفصل عن البطاقه بتاعت والده وقدم أوراقه لطلب بطاقه خاصه به من سنه وست شهور واللي الآن لم يتم إخراجها مع العلم انه لم يحصل علي تموين من البطاقه ال فيها والده الآن ولم يصدر له بطاقه كيف التصرف
خليه احسن يضيف نفسه و الاولاد عند بطاقة والده لان في تأخير فعلا ف استخراج البطاقات الجديده
لو سمحتم انا زوجي انفصل عن التموين بتاع بابا وقدم علي بطاقه جديده من سنه ونص ولحد دلوقتي البطاقه دي مطلعتش مع العلم انه لم يصرف له تموين حاليا عند باباه ولا طلعت البطاقهالجديده وكل لما يسأل يقوله لسه شويه
الموقع مش بيفتح ما المشكله
هل استطيع حذف شخص من البطاقة الآن بدون غرامة ؟
حدثت البطاقه عن طريق الانترنت فهل تم التحديث او على الذهاب الى مكتب التموين للتحديث
حدثت البطاقه الكترونيا وتم طباعة البيانات بعد التسجيل فكيف تتم معرفة ان البيانات قد تم تحديثها
انا زوجتى نازله معاى فى البطاقه ونازله مع ابوها والبطاقه بتاعتى واقفه من شهرين ومكتب التموين بيقولى مفيش حل
بالرغم من صرفي التموين لهذا الشهر ولكن عند صرف فارق النقط توجد رسال تم ايقاف البطاقه توجه الي مركز الخدمه ..ما المقصود بذلك؟؟؟ مع العلم انه لم يطلب تحديث بينات عند ادخال الرقم ع الكمبيوتر وشكرا
عند صرفةمستحقاتةالتموين قيل الرصيد غير كاف وإز لم يصرف الشهر هل يصرف الشهر التإلى أم يوقف
تم الرد في التعليق اللاحق
عند صرفةمستحقاتةالتموين قيل الرصيد غير كاف وإز لم يصرف الشهر هل يصرف الشهر التإلى أم يوقف
عليك بتنشيط البطاقة في مكتب التموين… وشكراً
لقد حدثت البطاقه لكن عند صرف التموين ظهرت رجاء تحديث البيانات مره اخرى ماذا افعل
لقد حدثت البطاقه لكن عند صرف التموين ظهرت رجاء تحديث البيانات مرة اخرى
اسم زوجى خطأ فى التموين لكن بنات الاثنين داخل البطاقه صح و قد حدثت البيانات على الموقع لكن عند استلام التموين ظهرت رجاء تحديث البيانات مره اخرى ماذا افعل
عمل جيد
حديت ولكن لم يظهر افراد البطاقة كلها غير الابناء ولكن الاحفاد لا الابناء 3 والاحفاد 8
ستاذ محمد جزاك الله خير انا عملت تحديث وقال لي تم حفظ بيانات البطاقه وراجع بيانات افراد البطاقه وعلي العلم اني راجعتها وعند كل اسم من الافراد في سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل جاري التدقيق سالت بقال التموين قال ان كده تم التحديث هل تم التحديث ما العلم اني لم يطلب مني اي اوراق وازاي اعرف انه تم التحديث فعلا جزاك الله خير وشكرا مع العلم باننى اتصلت بالرقم الساخن ووضحت للمتحدث ماتم وراجع معى البيانات واكد انه تم التحديث والتشكك فقط فى عدم طلب المرفقات من موقع تحديث البيانات
حثت البيانات الخاصه ببطاقتى التوينيه عن طريق الانترنت فهل تم التحديث ام لا
انا بطاقة التموين عندی ممسوح رقمها اجيب رقمها من فين وثانيا الصورة الشخصيه فی تحديث النت هل هی لازمه وممكن اتصور علی الموبايل عادی ةابعتها كمستند
تم الرد في التعليق اللاحق.. وشكراً
يعنى اية الرصيد صفر اعمل اية
انا حدثت البطاقة من على موقع وزارة الأنتاج الحربي
كده تمام ولا لازم اروح مكتب التموين
استاذ محمد جزاك الله خير انا عملت تحديث وقال لي تم حفظ بيانات البطاقه وراجع بيانات افراد البطاقه وعلي العلم اني راجعتها وعند كل اسم من الافراد في سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل جاري التدقيق سالت بقال التموين قال ان كده تم التحديث هل تم التحديث ما العلم اني لم يطلب مني اي اوراق وازاي اعرف انه تم التحديث فعلا جزاك الله خير وشكرا
هل يمكن الأن حذف شخص مسافر من البطاقة ام يسبب غرامة ؟
لو مش معاي بعض صور البطاقة اعمل ايه اخش علي موقع ايه عشان اكمل البيانات عشان ماتوقفش
انا عايز اخصم زوجتى من بطاقة والدها واضيفها على بطاقتى ايه الخطوات اللى ممكن اعملها
تم التحديث على موقع دعم مصر ..وظهرت عبارة تم حغظ بيانات البطاقه..فهل يعتبر ذلك تحديثا ؟…وهل سيتم ارسال رساله على البريد الالكترونى بتمام التحديث ؟..ام سترسل رساله على الموبايل …؟ وكيف يمكن التأكد من تمام التحديث ؟
سوف يتم التحديث بعد مراجعة البيانات.. وشكراً
سوف يتم التحديث بعد مراجعة البيانات خلال أيام.. وشكراً
سوف يتم التحديث بعد مراجعة البيانات خلال أيام.. والله المستعان
استاذ أحمد .. سوف يتم التحديث بعد مراجعة البيانات خلال أيام.. والله المستعان
السلام عليكم
لو سمحت انا عملت تحديث وقال لي تم حفظ بيانات البطاقه وراجع بيانات افراد البطاقه ما العلم اني راجعتها وعند كل اسم من الافراد في سهم احمر ادوس عليه يقولي تم التعديل جاري التدقيق سالت كل لما اعمل حفظ يظهر ليه كده والصفحه مش بتخرج عن الوضع دا سالت بقال التموين قال ان كده تم التحديث هل تم التحديث اخي ولا لا ولو مفيش تحديث تم اخرج ازاي من الصفحه
بالفعل تم التحديث ولكن بعد مراجعة البيانات الجديدة والتأكد من صحتها.. وشكراً
السلام عليكم
ازاي اعرف انه تم التحديث فعلا واتتاكد هل هيبعثوا ليه علي البريد الإلكتروني ولا عند صرف التموين
لو سمحت انا عندى 5افراد تموين بس عيش طلع لى 6 أفراد وعندما توجهت لمكتب التموين من أول المنظومة الموظف قال عادى ف بطاقات كتير كده فرجعت واليوم فوجئت بأن أشخاص بيقولوا فيه غرامات والحل ايه وهل فيه غرامات
انا مش معاي بعض صور التموين اعمل ايه ومطلوبة تحديث
لو في صورة لطائفة مش معي اعمل ايه
لو سمحت بعد ما بدخل كل البيانات المطلوبة بيقولي تم حفظ بيانات هذه البطاقة من فضلك ادخل او راجع بيانات الافراد واتأكدت منها والبيانات صحيحة كدة التحديث تم؟ ارجو الإفادة
ادخلت جميع البيانات ويعطيني رسالة ..الرجاء التاكد من صحة البيانات المدخلة او الاستفسار من المكتب التموينى التابع له
هل وقف بطاقه التموين لهو علاقه بوقف بطاقه الخبز ولا ليس لهو علاقه
هل وقف بطاقه التموين سيوقف بطاقه الخبز ولا ليس لهو علاقه ببطاقه التموين
انا عندى فى البطاقه الحاليه 4 افراد ولكن عندما دخلت على صفحتى للموقع لقيت اسماء اولادى وحفيدى ومراتى الله يرحمها موجود يعنى انا بصرف ل4 واللى هما ضيفينه 9 ازاى
ليس كل ما هو مسجل على البطاقة في الموقع يتم الصرف له… وشكراً
لو سمحت انا عرفت الطريقة بس مش عارفة ادخل على الرابط ممكن الافاده
رابط دخول الموقع من هنا… مع تحياتي للجميع بالتوفيق
انا كل ما ادخل رقم البطاقه مش بيقبل غير ١٢ رقم بس ليه مش راضى يقبل ١٤ رقم
لإن هذه الخانة تخص رقم بطاقة التموين والظاهر ثاني رقم أسفل البطاقة التموينية لأن الأول هو الرقم القومي لصاحب البطاقة.. وشكراً
لو سمحت انا صرفت تموين شهر رمضان والبون وقع منى ومعرفش اذا كان ليا تحديث ولا لا اعرف ازاى بالله عليك
عليك التوجه إلى مكتب التموين التابع له أو الاستفسار عن طريق الرقم الساخن للشكاوي أسفل الموقع… وشكراً
انا بحدث بيانات البطاقه التموينية سجلت المحافظه والمكتب والاداره والتاجر وبعد الانتهاء من الخطوات كتبلى لقد تم حفظ البيانات من فضلك ادخل او راجع بيانات افراد البطاقه هل بكدا يكون تم التحديث
ارجو منك الافاده ولك جزيل الشكر
يجب عليك مراجعة البيانات مرة أخرى للتأكد.. وشكراً
280072592701934
الله الموفق والمستعان
انا جيت احدث لم أجد اسم زوجتى وو جدت اسم ابنى الذى لم يكن موجود من قبل … افيدوني
ممتز
ربنا يكرمك.. وشكراً لك
قمت بتحديث بطاقتي عن طريق الإنترنت وكذلك قمت بتحديثها عن طريق مكتب البريد – وفي نفس الوقت قمت بتحديث بيانات أخي في نفس التوقيت في مكتب البريد – وفي الشهر التالي لم يظهر لأخي (تحديث) وظهر لي (حدث بياناتك) – هل هذا حدث بسبب تحديثي مرتين عن طريق الإنترنت والبريد – وإذا كان هذا هو السبب وما العمل لعدم وقف البطاقة – وشكراً
سيدي الفاضل، يدل هذا على أن بياناتك جاري تحديثها ومراجعة المستندات.. ولكي يطمئن قلبك عليك الاتصال بالخط الساخن أسفل الصفحة وسوف تجد إجابة سليمة.. وشكراً
حدثت بطاقة التموبن على النت وظهرت لى عبارة ( تم حفظ الببانات والرجاء مراجعةبيانات افراد البطاقة). ولم يطلب منى اضافة اى مستندات وعند صرف تموبن شهر يونيو ظهر على بون ااصرف يرجى التحديث مع العلم انه تم التحديث منذ اكثر من خمسة عشر يوما ومكتوب بجانب البيانات جارى التحقيق
هل قمت بتحديث بيانات جميع أفراد البطاقة ولا يوجد خطأ بين الأسم والرقم القومي
تم التحديث عن طريق مكتب بريد المعادى يوم 12 ابريل ويالرغغم من ذلك يظهر على الريسيت الخاص بصرف السلع ضرورة تحديث البيانات ما العمل الان
عليك بان تتصل برقم الخط الساخن لمعرفة السبب… وشكراً
هو لازم البريد الالكترونى
بالطبع حتى يكون مرجع لهم ولك… وشكراً
تحديث البطاقه الان
الحمد لله وبالتوفيق إن شاء الله
انا حدثتها من علي الانترنت دا عادي ولا لازم من الاستماره الموجوده عند البقال
السلام عليكم عايزة اضفى اولادى على البطاقة لصرف حصتهم المقررة من الخبز لازم اذهب لمكتب التموين او ينفع من على النت وشكرا
يجوز من هنا أو هنا ولكن يفضل الإضافة بمكتب التموين لإن الذهاب هناك لابد منه لتنشيط البطاقة مع الأفراد الجدد.. وشكراً
هل التحديث عن طريق موقع دعم مصر كافى ولا لازم التحديث عن طريق الاستمارة ؟؟
هل التحديث عن طريق الموقع يكفى ولا لازم احدث عن طريق الاستمارة ؟؟؟
عادي وبالتوفيق إن شاء الله
علمى علمك
احنا 4 افراد وكنا بنصرف بالبطاقة الرقية 4 افراد البطاقة الذكية طلعت 3 افراد بس
لوسمحت بعض البطاقات بعد استكمال البيانات تقول ان صاحب البطاقه غير صحيح رغم ان الاسم مكتوب بشكل صحيح ايه الحل ارجو الرد من فضلك
يوجد رقم ساخن اسفل الصفحة لحل مثل تلك المشاكل .. وشكراً
توفى والدى فى 1994واستمرت البطاقة باسمة وتوفى اخى فى1999وتم حزفة وبقى فى البطاقة فردين هما والدتى واختى وعند محاولة تحديث البطاقة تبين وجد رقم قومى غير صحيح لوالدى وايضا وجود فردين هما اخى المتوفى واختى بينما والدتى غير مسجلة فما هو الحل
تحديث جميع البايانات على الواقع الحالي وتغيير اسم صاحب البطاقة إلى أسم والدتك… وشكراً
انا جيت علي اسمي وعملت تعديل بالغلط لقيت عطاني نقطة حمره وقال التحقق ن معلواتي معني كده ان اتحزفت انا ولا ايه ارجو الرد وتقول ليه الحل
معنى هذا سوف يتم التحقق من صحة بياناتك.. وشكراً
بطاقه الوالد بعد وفاته نقلت باسم اختى الكبيرةوالان نريد فصلى لعمل بطاقه اخرى واخت تانيه نفس الحاله وبعد عمل البطاقات الجديده اريد فصل زوجتى واولادى من بطاقه والدها لبطاقتى برجاء موافاتى بالخطوات ولك التحيه
يتم عمل خصم لهم من بطاقة والدها من مكتب التموين التابعين له ثم يتم عمل أضافة على بطاقتك في مكتب التموين التابع له… وشكراً
عايزة اضيف المواليد والبطاقة لاتفتح اعمل اية
يوجد بالأسفل رقم خط ساخن للشكاوي اتصل به.. وشكراً
انا معنديش عداد كهرباء لان شقتي لسه جديده ولسه مدخلش عدادات في البيت هل هي مهمه لتحديث البيانات
عليك الاتصال برقم الخط الساخن المدون اسفل الصفحة للإجابة على استفسارك.. وشكراً
لو سمحت انا معيه بطاقتي طالعه تابع 6 اكتوبر ومش بتضرب في الحافظه ولا اي محافظه وكل لما اروح المكتب بخدوها مني ويعملي بدل فائد وبعد 3 شهور تطلع ومتدربش برضو ولحد دلوقتي مدربتهاش ولا مره من سنه
هل عملت لها تنشيط بمكتب التموين؟… وشكراً
بلاغ رسمى من مواطن كل عام يعن أمه هنلاقيها منين ولا منين زهقت زهقت الله ينتقم منكم يا بعده حسبى الله ونعم الوكيل في مكتب بريد بهتيم سلمت الموظف الأوراق ووضعها فى ظرف وقال لى خلاص بعد شهر أثناء صرف التموين البقال بيقول البطاقة لم يتم تحديثها مكتب بريد بهتيم منهم لله العطلة .و التعب و المواصلات و التصوير مفيش رقابة ولا محاسبة بلد فوضى
ربنا ينتقم من كل موظف معندوش ضمير
ربنا يصبرك ويعينك
بصراحه روتيين زباله
ﻻزم الناس تتعذب وانا سامع ان فيه اختراع اسمه كمبيوتر ترتر هو لسه مجاش مصر
الله المستعان
أخت زوجتى متزوجة وهى مسجلة عند والدها ببطاقة التموين … كيف يمكن نقلها إلى بطاقة زوجها هل يجوز الكترونيا أم لابد من المكتب ورقيا
اخت زوجتى زوجها مسافر فى الخارج ولا يوجد له بطاقة تموين وهى مسجلة على بطاقة والدها ولها ابنه لم يتم اضافتها … هل يجوز التحديث على النت مع بطاقة والدها
البطاقة باسم والدى بس اسمو مش موجود فى قائمة الافراد وموجود فوق بس
حدثت بطاقة التموبن على النت وظهرت لى عبارة ( تم حفظ الببانات والرجاء مراجعةبيانات افراد البطاقة). ولم يطلب منى اضافة اى مستندات وعند صرف تموبن شهر يونيو ظهر على بون الصرف يرجى التحديث ماذا افعل للتأكد من انه نم التحديث؟
hgrgf,fdm
حدثت بطاقة التموبن على النت وظهرت لى عبارة ( تم حفظ الببانات والرجاء مراجعةبيانات افراد البطاقة). ولم يطلب منى اضافة اى مستندات وعند صرف تموبن شهر يونيو ظهر على بون الصرف يرجى التحديث ماذا افعل للتأكد من انه نم التحديث؟
حدثت بطاقة التموبن على النت وظهرت لى عبارة ( تم حفظ الببانات والرجاء مراجعةبيانات افراد البطاقة). ولم يطلب منى اضافة اى مستندات وعند صرف تموبن شهر يونيو ظهر على بون ااصرف يرجى التحديث
حاولت انى احدث البيانات الكترونيا لكنى وجدت اسمى واسم ابنى ولا يوجد اسم الزوجه كيف يتم اضافه اسم الزوجه مع العلم انها على قيد البطاقه
ابنى سنه 12 سنه منضاف للبطاقه من حوالى 3 سنوات يصرف العيش ولا يصرف تموين ممكن اعرف السبب او ايه المطلوب علشان يكون منضاف زى باقى افراد الاسره تموين وعيش؟
هو ينفع تعمل تحديث بعد المعاد علشان كان في ظروف و معرفناش نحدثها
عنداستكمالى للبيانات تتوقف عملية التحديث عند حفظ و لا يعطينا اضافة ملفات و لم يتم تصويرهم
البطاقه باسم والدى و هو متوفي من 3 سنوات و تم البلاغ بالوفاه فى وقتها و حذفه من البطاقه و من المستفيدين و لكن مازالت البطاقه باسمه و انا ابنه الوحيد ولي اخت و مستفيده معى ،هل اقوم بتسجيل بيانات والدى لكونه صاحب البطاقه ام اكتب بياناتي انا ورقم بطاقتى و عنوانى وهل ايصال كهرباء لشقتى ام لشقة المرحوم و الدى ،و شكرا
انا كذلك والدى متوفى منذ 17 سنة و تم الابلاغ لكن البطاقة باسمه اعمل ايه
تغيير اسم صاحب البطاقة لكبر سن من أفراد البطاقة وشكراً
اتنين من المستفدين من البطاقه لم يون اسمهم صاحبالبطاقه وبنتى
يجب اضافتهم عند التحديث وشكراً
لو سمحت دخلت على موقع تحديث لبطاقة التوين لكنه يطلب الرقمالقومى لصاحب البطاقه وهومتوفى قبل العمل بالرقم القومى ماذا افعل
يجب تغيير صاحب البطاقة المتوفي بشخص آخر لديه رقم قومي وشكراً..
انا اخويا نازل مع ابويا في البطاقه ونازل مع عمي نازل في التاني
يجب حذفة من بطاقة عمك حتى لا يتم حرمانه نهائياً.. وشكراً
كنت على بطاقة والدتى و كذلك زوجتى كانت على بطاقة والدها .. و منذ اكثر من سنه قمت بفصل نفسي من بطاقة والدتى و تقدمت بطلب بطاقة منفصله باسمى و طلبت ان اضيف بها زوجتى .. و ال لى الموظف وقتها اصبر حتى تحصل على بطاقتك الجديده و بعدها قم باضافة زوجتك . و ثوف تستلم بطاقتك فى غضون شهرين على الاكثر .. و بالفعل قمت بفصل زوجتى وقتها دون ان انتظر لاستلام بطاقتى الجديده لكى اكسب وقت و لكن تاخرت بطاقتى لاكثر من ستة اشهر حتى صدرت البطاقة الجديده .. و حين تقدمت بطلب اضافة زوجتى و ابنائى الاثنين المستحقين لصرف التموين .. قال لى الموظف لا يوجد اضافة مواليد الان و بالنسبة لزوجدت عليك بتجديد تاريخ جواب الفصل من المكتب التى كانت تابعة له و تاتى من يوم 8 الشهر القاجم تى يوم 20 .. و بالفعل قمت بتجديد تارخ خطاب فصل زوجتى و عدت للمكتب التابع لبطاقتى يوم 8 من الشهر الجديد و من وقتها يقول لى الموظف السيستم واق و عد مرة اخرى الشهر القادم و انا على هذا الحال منذ تقريبا عام .. لم اضف زوجتى حتى الان .. فماذا افعل مع زوجتى و اولادى ؟ افيونى افادكم الله
هنا تأتي الفرصة وقوم بالإضافة مع التحديث وشكراً….
وانا بحدث البيانات لم اجد غير اسمي واسم ابنتي ولم اجد اسم الزوجة رغم وجودها في البطاقة
عليك اضافتها في تحديث البيانات.. وشكراً
البطاقة باسم الوالد وهو متوفي ومحذوف من البطاقة هل اضع صورته ولا اعمل ايه
الم يتم تغيير اسم صاحب البطاقة بعد وفاة الوالد الله يرحمه..
لو سمحت انا بطاقه والدي لما حدثتها لقيت شخصين سبق انه حذفهم من الصرف معاه ومش بيصرف ليهم وحاولت حذفهم اثناء التحديث وجابلي صفحه تانيه مكتوب فيها خطأ هل عليه مسؤليه قانونيه كده
المحاولة مرة أخرى أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بالشكاوى أسفل الصفحة.. وشكراً
هل ينفع خصم الزوجه واضافتها علي بطاقه الزوج الكتروني =النت =
لا يجوز هذا يسمي خصم واضافة من مكتب إلى مكتب و من بطاقة إلى بطاقة يجب أن يتم طبقاً لشروط ومستندات معينة .. وشكراً
رابط مش عايز يفتح اصلا
يوجد ضغط عليه برجاء المحاولة مرة أخرى.. وشكراً
شكرا
الشكر لله
السلام عليكم
البطاقه بتاعت ولدي صرفنا بيها عادي بدون اي مشكله ومفيش ورقه للتحديث وله البقال نبه عليه والمكنه صرفت عادي هل لازم تحدثها بدون أن تطلب تحديث
ليس مطلوب تحديث .. وشكراً
اذا توفي صاحب البطاقة و لكن يوجد افراد مسجلين بالبطاقة و هم ابن صاحب البطاقة و اولاده ما هي اجراءات التحيث في هذه الحالة؟
التوجه إلى مكتب التموين مع أصل وصورة من شهادة الوفاة وبطاقة التموين وعمل خصم له بسبب حالة الوفاة وتغيير أسم صاحب البطاقة لأكبر الأولاد ..وشكراً
انا جددة البطاقة فى يناير الماضى لازم احدث
في حالة إن طلب منك ذلك ..وشكراً
انا عايزه احدث البطاقه
هل هو مطلوب في إيصال صرف المواد التموينية… وإن حدث أمامك طريقان.. الأول الإنترنت.. والثاني مكتب البريد… وشكراً
حضرتك الرابط كل ما ادخل يجيب لي The service is unavailable.
من كثرة الضغط عليه عليك المحاولة مرة أخرى..وشكراً
لو سمحت انا بابا اتوفي واخواتي عاوزين يخدثوا البطاقة واناتجوزت ولسه بعدل البطاقة القومية ينفع يعدلوا البطاقة من غير ما يضفوني عشان عاوزه اتسجل علي بطاقه جوزي
لا يجوز… يجب أولا عمل خصم لحضرتك من بطاقة والدك وتأخذين ما يثبت ذلك ثم يتم الإضافة على بطاقة زوجك.. وشكراً
انا عامل بحث لزوجتى بقاله سنة ونصف ولم يتم اضافتها حتى الان والاولاد لم يضافوا حتى الان
عليك مراجعة مكتب التموين التابع له.. وشكراً
انا بضيف فرد لبطاقة والدتى ولكن عند كتابة الرقم القومى لايسمح لى بذلك ولا يريد ان يكتب شئ رغم انى اضفت مولود من 10 ايام وكتب الرقم مباشرة
ماذا افعل ؟
لأنك قمت بالتحديث بالفعل والبطاقة قيد المراجعة .. يوجد رقم ساخن أسفل الصفحة اتصل به وقدم شكوتك وسوف تحل إن شاء الله… وشكراً
أنا أضافت ابني من أسبوعين على الموقع ده ف اضافه مواليد وكتبلي تم اضافه المولود بنجاح النهارده دخلت ع الموقع عشان اعمل تحديث لاقيت اسم ابني نزل ع البطاقه مستفيد ومطلبش مني إي اضافه أوراق أو وصل نور زي ما سمعت وكتبلي تم التحديث هل كده تم ومش محتاجه ارجع لمكتب البريد وإلا لازم أقدم تحديث برضة بالاستماره ف المكتب البريد
تم التحديث وبالتوفيق.. ولكن الفيصل عند الصرف أول الشهر القادم بإذن الله.. وفي حالة مواجهة أى مشكلة يوجد رقم ساخن أسفل الصفحة وسوف يتعاونوا مع حضرتك.. وشكراً
البطاقه باسم والدتى وهى متوفيه وانا المستفيده الوحيده بالبطاقه اضع صوره شهاده وفاه والدتى وايصال الكهرباء باسم عمى ينفع اضع افاتوره التليفون الارضي
يوجد رقم ساخن أسفل الصفحة في حالة أي استفسار أو شكوى.. وشكراً لك
البطاقه باسم والدتى وهى متوفيه وانا المستفيده الوحيده من البطاقه انا الابنه اضع فى الاوراق صوره شهاده الوفاه ووصل الكهرباء باسم عمى لكن فاتوره التليفون الارضي باسمى هل ينفع
تم الرد في التعليق اللاحق.. وشكراً
سمعنا عند بقال التموين ان التحديث على النت غير معترف به
عليك سؤاله ما هو الغرض من التحديث على الإنترنت وصرف مبالغ طائلة ومجهود ووقت؟! مادام غير معترف به… والفيصل هو الصرف أول الشهر القادم.. والله المستعان
انا ضايف اولادي منذو سنتين ولكن لم استفيد من تموين ولا عيش انا دلوقتي حدثت البيانات عاوز اتأكد انهم بالفعل مستفدين ام لا الرجاء التكرم بالرد علينا؟؟؟ ولكم منا جزيل الشكر
تختلف من حيث سنه المواليد.. ومن لا يستحق يتم إضافته للحصر حتى يتم تخصيص مقررات تمونية لهم فيما بعد، بينما من يستحق سوف يتم الصرف له من الشهر القادم أو الذي بعده على حسب وقت المراجعه والتحديث.. وشكراً
عند الذهاب الى التاجر يتم ادخال رقم بطاقة التموين يظهر على المكنة (قائمة سوداء) فما معنى ذلك برجاء الافادة للاهمية
يجب زيارة مكتب التموين التابع له لحل البحث ولا تنسى تنشيط البطاقة هناك… وشكراً
اتاكد منين أن تم التحديث بنجاح
بعد استكمال البيانات وتحديثها والضغط على ايقونة تحديث أو حفظ سوف تظهر عبارة تم التحديث أو الحفظ… وشكراً
تم حذف الزوج من٣ سنوات ومازالت البطاقه باسمه ومطلوب التحديث ومكتب البريد رفض استلامها بحجة انها ليست باسمى ماذا افعل
اين الرد؟
تم الرد في التعليق السابق وشكراً على صبركم.. تحياتي
كان يجب عند حذف صاحب البطاقة لسبب ما أن يتم تغيير أسم صاحب البطاقة لأكبر المستفيدين حينها.. ولكن الآن يجب مشورة مدير مكتب التموين التابعة له وسوف يتعاون معكي.. والله الموفق
انا اقترح على وزارة التميون ان كل بقال تموينى هو اللى يستلم الاوراق المطلوبة ويعطى بون للمواطن انه استلم منو الاوراق وبكدة هنحل مشاكل الزحمة والبقال التموينى تاخدو منو الاوراق ارجوكم نفذو الفكرة البسيطة دى
لا يجوز دخول البقال التمويني في ذلك التحديث لإقرار المستفيد بصحة البيانات أمام وزارة التموين… لأن العلاقة هنا بين المستفيد ووزارة التموين.. وكما يعلم الجميع يوجد فساد في حلقة الوسيط.. وشكراً لسعة صدركم
كيف يتم ايضافت الزوجه ولا يوجد لها دعم
تتقدم إلى مكتب التموين وتسأل عن الشروط وسوف تجدهم متعاونين بإن الله
السلام عليكم ممكن رابط الموقع للتحديث
تفضل يا أستاذ محمد الرابط من هنا وشكراً
هل كل الافراد المسجلين على البطاقة الذكية للسلع التموينية فقط ام السلع والدقيق معاً
بالطبع ولكن يوجد بعض الاختلافات ويرجع الخطأ لموظفي مكتب التموين ويجب مراجعتهم في ذلك … وشكراً
يوجد خطا فى الاسماء وجايبلى تعديل وكان فى البطاقة اربع افراد وخرجوا من البطاقة ثلاث افراد وباقى فرد واحدوجايبلى الاربع افراد تانى هل من المفرود حذف غير الموجودين فى البطاقة ليتم تحديثها
بالطبع هذا ما يجب عليه فعله حذف جميع الاشخاص الغير مستفيدة من بطاقة التموين الخاصة بك… وشكراً
تحديث بطاقة التموين
نعم تحديث بطاقة التموين وفي حالة وجود أى مشكلة نحن في الخدمة والله المستعان
بعد إذنك الخانه المطلوب كتابه . رقم الدفع الإلكترونى من فتوره الكهرباء ؟ دا اللى هو أى جزء فى الوصل المفروض أكتبه + أنا بعمل تحديث وبكتب كل اللى مطلوب وبرفع الصور المطلوبه بيغر الحقول كلها لإسم واحد ورقم قومى واحد ويطلع ليا رساله إنى بسجل أشخاص بنفس رقم القومى ؟ وهل صوره الرقم القومى اللى بتترفع المفروض تتصور وش وضهر ولا وش فقط ؟!
حتى يتم تسجيل بياناتك بنجاح في حالة تواجد أي مشكلة في التحديث سوف تجد رقم ساخن اسفل الصفحة اتصل به وسوف تجدهم متعاونين.. والله الموفق
أنا منذ عمل البطاقات الذكية وأنا تم حذف اسمى من بطاقة والدتى رحمها الله ولا استفيد من التموين ولا من العيش كيف أستخرج بطاقة لى لأصرف تموين وعيش .
عليك التوجه إلى مكتب التموين التابع لمنطقتك والسؤال على المستندات اللازمة لذلك.. وشكراً
انا لا أملك بطاقة تموينية وأريد بطاقة تموينية علماً بأننى كنت مسجل على بطاقة والدتى وتم حذف اسمى من البطاقة ولا أحصل على تموين أو عيش . أرجو الرد
عليك السؤال في مكتب التموين التابع لك لمعرفة المستندات المطلوبة.. والله المستعان
تتوجد شيماء ونيوية غير موجدين فى البطاقة الخاصة بى فيجب حذفهما من البطاقة
بالطبع يجب الحذف اثناء التحديث
يوجد فرد اسمة احمد محمد عبدالموجود واخر حمدى محمد عبدالموجوغير موجودين فى البطاقة الخاصة بى
يجب حذفهم اثناء التحديث وشكراً..
تحديث البطاقة التموين
تم الرد في التعليق اللاحق.. وشكراً
تحديث البطاقه على الموقع ازي
كما هو مدون بالمقال خطوات بسيطة وسهلة.. وشكراً
تحديث البطاقة التموين
تم الرد وشكراً لك
لو سمحت هوه مش لزم البريد الاكتروني وله لزم
لو لم تقم بالتحديث على الموقع بنجاح يجب عليك التوجه إلى مكتب البريد وتحديث بيانات البطاقة التموينية.. وشكراً
لوسمحت انا ضغطت على اللينك علشان احدث وهو مش قابل ويكتبلى اروح مكتب التموين وانا مليت كل الخانات صح
هنا يجب التوجه لمكتب البريد وشكراً
نريد تعديل بطاقات التموين
يوجد رابط بالمقال يمكنك من التحديث سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف بالبيانات الصحيحة.. وشكراً
اريد ان انزل زوجتي علي البطاقه وهي علي بطاقه والدها ماذا افعل
يجب عليك عمل خصم لها من بطاقة والدها ثم بعد ذلك عمل إضافة على بطاقتك التموينية.. وشكراً
وهل ينفع الخصم والتنزيل اليكتروني= النت =
الخصم نعم وللأسباب المذكورة فقط.. والإضافة نعم أيضاً.. وشكراً
انا عنوانى على على بيت والدى اللة يرحمة وساكن فى سكن اخر والبطاقة التموين صدرت على عنوانى القديم بيت والدى ولااملك ايصال كهرباء محل الاقامة القديم
عليك تحديث البيانات وتغيير محل الإقامة مع الايصال الدال على ذلك وشكراً
لما جيت احدث البطاقة ع النت لقيت حرف خطا فى اسم صاحب البطاقة مع ان البطاقة نفسها صحيحة علما بأن صاحب البطاقة متوفى و لا يوجد ضمن المستفيدين .. ازاى اصلح الحرف الخطأ ؟؟ و شكرا
عليك بتعديل اسم صاحب البطاقة المتوفي إلى صاحب البطاقة الحالي.. وشكراً
انا عملت تحديث بالموقع وتم اضافة كل الاوراق المطلوبة والحمد لله ولكن
بعض الناس يقولوا انه لابد من التوجه لمكتب البريد لان البطاقة سيتم وقفها ولابد من وجود اوراق معي عند صرق المقررات القادمة هذه الاوراق لابد منها لتثبت التحديث الذي تم بالانترنيت
وهناك اناس بالفعل عندما ذهبوا لصرف المقررات تم ابلاغهم بأن البطاقة تم وقفها ولابد من وجود اوراق مختومة من مكتب البريد تثيت التصحيح الذي تم – فكيف لي ان احصل علي اثبات باني قمت بالتحديث بالانترنيت وشكرا
من الجائز بأن التحديث على الانترنت تم قبل الصرف بـ 10 أيام ولهذا لم يظهر على ماكينة الصرف.. وشكراً
أنا مش عارف اسم التاجر التموين اولا
ثانيا كل مااضغط ع مربع اسم التاجر يطلعلي اسم المحافظة
يجب عليك معرفة اسم تاجر التموين .. وإن لم تعرف عليك الاتصال بالخط الساخن الظاهر بآخر الصفحة للموقع في حالة مواجهة أي مشكلة وسوف تجدهم متعاونين… وشكراً
انا بنتي موليد 2012 وضفتها علي البطاقه ومش بيتصرفلها لاعيش ولا تموين اعمل ايه
يتم إضافة المواليد للحصر وليس الصرف… وشكراً
السلام عليكم
هل يتم التحديث لجميع البطاقات ولا بيتم كتابة تحديث البيانات علي بون الصرف فقط
وشكرا
لم ظهر له على بون الصرف تحديث بيانات فقط.. وشكراً
لوسمحت انادلوقتي دخلت البيانات علي النت اعرف بقي منين انهاكده اتحدثت ولالاوفي اخرالتحديث بعدمادخلت كل الاوراق المطلوبه مادنيش رقم اوطلعلي اي ورقه عوزه اعرف هي اتحدثت كده ولالاارجوالرد عشان مكاتب البريد موووت
بعد التحديث تظهر عبارة تم التحديث أو تم الحفظ … وشكراً
بعد اذن حضرتك البطاقه كانت باسم زوجي وبعد الوفاه قدمت مايثبت لمكتب التموين وبعدها قلولي هتطلع باسم الورثه وبقيت بعدها اصرف 4 افراد لغايه مابقيت 3 افراد من 5 اشهر ودلوقتي مش عارفه اكتب ايه في الاستماره هل اكتب اسمي وصورتي ولا كده هبقي بغير في البيانات ولا اسيبها وارسل مع الاوراق شهاده الوفاه وهما يتصرفوا أرجو الرد
يجب تحديث البيانات بصاحب البطاقة الجديد وهو حضرتك.. وشكراً
البطاقه كانت باسم زوجي الله يرحمه وقدمت في مكتب التموين مايثبت ذلك وطلعت البطاقه باسمه برضه وكنت بصرف اربع افراد دلوقتي اصبحوا 3 افراد ومش عارفه اكتب ايه في الاستماره هل اشيل اسم زوجي واحط اسمي وصورتي ولا احط اسمه وصورته واكتب ورثه
تم الرد في التعليق اللاحق.. وشكراً
اكثر من ثلاث سنوات و انا اصرف فرد بالبطاقة الورقية بعد الفصل من بطاقة الاهل و لم اتمكن من اضافة زوجتى او اى من ابنتى الاثنين علما بانهما مواليد 2013 و 2014 و قمت بالتحديث من خلال التاجر اكثر من خمس مرات .. ما الحل ؟؟؟
عليك التحديث بنفسك وليس التاجر هذا خطأ لأن الأوراق تضيع من التجار عن تجربة شخصية وشكراً
انا كان عدد افراد بطاقتى فى العيش 5 افراد فتم زيادة فرد واحد فقمت وحذفت الفرد وحذف معه فرد من العدد5 من العيش مش عارفة ارجعه
عليك تحديث بياناتك بالمستندات الداله لدي مكتب التموين التابع له .. وشكراً
هل من الممكن تحديث البطاقة عن طريق الصفحة دون الذهاب الي مكتب البريد
بالفعل … وشكراً
انا بحدث البيانات على الانترنت بس مش بوصل لمرحلة اضافة الاوراق المطلوبة
هو انى بسجل بيانات البطاقة وبيظهر المستفيدين انى اعملهم تعديل او حذف واخر الصفحه كلمة حفظ ازاى اوصل لصفحه الاوراق المطلوبة عشان ارفعها ارجو الرد
بعض الاحيان لا تظهر وان فشلت محاولاتك ومطلوب منك التحديث في إيصال صرف التموين عليك تقديم الاستمارة في مكتب البريد حتى لا تقف البطاقة… وشكراً
انامن خمس سنوات استخدم البطاقه الورقيه وقدمت اوراقي اكثر من ثلاث مرات والي حد الان لم تصدر لي البطاقه الذكيه ولي من الاولاد ثلاثه وزوجتي نحن خمس افراد غير مستفيدين باي شئ عايز اعرف تاخر البطاقه الذكيه الي الان ليه ارجوكم افيدونا ?01099721641
عليك استاذ اشرف بالتوجه إلى مكتب التموين وتقديم طلب سواقط وسوف تحل المشكلة بإذن الله تعالى… وشكراً
انا اقدر اعرف ازاي اني مطلوب مني التحديث وكمان مفيش ايصال صرف السلع التموينية الشهرية يبجي مع التموين اقدر اعرف منه
غير قانوني عدم أخذ إيصال من البقال التمويني وعليك تغيير البقال… وشكراً
تم كتابة البيانات بصورة صحيحة ولكن يظهر لي هذه الرسالة (عفواً، الرجاء التأكد من صحة البيانات المدخلة أو الاستفسار من المكتب التمويني التابع له) مع العلم باني متاكد من البيانات , هل في وقت معين لعمل التحديث او ما هو السبب
هل مطلوب نك التحديث في الوقت الحالي؟.. وشكراً
تم تحديث البيانات ارجو الرد
من الذي قام بالتحديث لك… يجب أن تحدثها بنفسك وإقرارك بصحتها وليس غيرك والمقصود هنا بنفسك صاحب البطاقة التموينية.. وشكراً
انا اصرف تموين لخمسة افراد والمسجلين غلى الموقع 4 فقط كيف اضيف الفرد اللى اسمه مش على الموقع برغم انه بافعل اصرف له مقرراته التموينية
من أعلى الصفحة تضغط على أيقونة أضافة… وشكراً
في افراد في البطاقة لا اعرف رقمهم القومي لان البطاقة لابي وعمي وهو كان مسافر واولاده مولودين في الخارج ولا اعرف رقمهم القومي اعمل ايه
من خارج البلاد لا يستحق الدعم… وشكراً
لو سمخت انا كل مااجي ادخل البيانات عشان احدث البطاقه يقولي الرقم القومي غلط اعمل اي
من الجائز أنك تكتب الرقم القومي في خانة رقم البطاقة التموينية.. وشكراً
زوجتىمقيدة فى بطاقة والدها ومتزوجين منذ فترة وحاولت مرارا نقل اسمها الى بطاقتى وقالو فى مكتب التموين انتظر لما يفتحو باب النقل والكلام ده اديله سنين ولا بيعملو حاجة وانا تعبت ومش بتاخد تموينها وهى كده مش مستفيدة من الدعم خالص واديلى سنين بسمع الكلام ده وكذلك صرف التموين للمواليد المضافة ارجو فتح باب النقل و كالك صرف التموين للمواليد المضافة ارجو السرعة وعمل شىء من فضلكم
بالنسة للزوجه فهي تأخذ الدعم من بطاقة والدها… والنقل متاح عن طريق عمل خصم لها من بطاقة والدها ثم اضافتها على بطاقتك.. وبالنسبة للمواليد يتم اضافتهم للحصر فقط و لم يتم صدور قرار بصرف المقررات التموينية لهم بعد.. وشكراً
انا مقيدة فى بطاقة والدى ومتزوجة منذ فترة وحاولت مرارا نقل اسمى الى بطاقة زوجى وقالو فى مكتب التموين انتظرى لما يفتحو باب النقل والكلام ده اديله سنين ولا بيعملو حاجة وانا تعبت ومش باخد تموينى وانا كده مش مستفيدة من الدعم خالص واديلى سنين بسمع الكلام ده وكذلك صرف التموين للمواليد المضافة ارجو فتح باب النقل و كالك صرف التموين للمواليد المضافة ارجو السرعة وعمل شىء من فضلكم
انتي بالفعل تأخذى الدعم على بطاقة والدك.. ويجب عمل خصم من بطاقة الوالد أولاً ثم الإضافة على بطاقة الزوج التموينية.. وبالنسبة للمواليد الجدد يتم اضافتهم للحصر فقط ولم يصدر قرار بالصرف لهم بعد.. وشكراً
لو سمحت انا مضافة مع بطاقة والدى وانا متزوجة منذفتر طويلة وحاولت مرارا ان اضاف على بطاقة زوجى ونفس الكلام اللى بيتقال لو نقلتى هيبقى اسمك معلق ومش هاتخدى تموين انتظرى لما يفتحو باب النقل والاضافة ولو نزلتى من بطاقة والدك مش هاتخدى خالص لا هنا ولا هنا وسمعت الكلام ده كتير واحنا تعبنا جدا ونفس الكلام بالنسبة لاضافة المواليد وصرفهم للتموين وفى زى حالتى ده كتير ارجو الافادة وعمل شىء
تم الرد في التعليق اللاحق وشكراً
انا بصرف خبز لعددسبعة افراد والتموين لعددستة افراد علما بان البنت الاخيرة تخطت الست سنوات ايه السبب
عليك الرجوع إلى مدير مكتب التموين التابع له وسوف يتعاون معك بإذن الله تعالى… وشكراً
من هم الناس الذى يجب عليهم التحديت
من يظهر لهم في أيصال صرف المواد التموينية عبارة “برجاء تحديث البيانات” … وشكراً
سؤال
كنا اربع افراد وبقينا فردين ليه اخدو اتنين من البطاقه من سنه
ورحت مكتب النموين قولت يمكن اعرف انزل الفردين التانيين من جديد بس للاسف
اعمل ايه انا تاني. تعبت
هل هم خارج البلاد؟ … وشكراً
هل التحديث علي الإنترنت بديل مكتب البريد
بالفعل … وشكراً
هل يشمل التحديث بطاقات صرف الخبز فقط؟
المواد التموينية فقط.. وشكراً
كان فى 5 افراد بقو2
هل منهم متوفي أو خارج البلاد أو مدرج على بطاقة تموينية أخرى؟…. وشكراً
عملت تحديث للبيانات على الموقع ..كدة خلاص ولا لازم اروح اعمل استمارة بالبريد ..وكمان ازاى احزف احد المستفيدين
نعم قد تم التحديث ولا يلزم عمل استمارة… وبالنسبة للحذف كان أولى ان تقوم بالحذف مع التحديث… ويمكن الحذف بجوار اسم المستفيد تجد الإجراء بعد الضغط عليه للتعديل… وشكراً
اخي ضاعت منه بطاقة القومي هل ينفع شهادة الميلاد ومعلش سؤال ثاني العداد باسم جدي هل ينفع
يجوز مع تقديم صورة من بطاقك اخيك مع صورة من ايصال بدل الفاقد.. وشكراً
مساء الخيرعند تحديث البيانات وجهتني مشكله ان احد افراد البطاقه خرج نفسه منذ فتره وفوجئت بوجوده متسجل في الاسماء المستفاده منه وكمان شخص اسمه محذوف منها ازاي اقدر اشيل اسم اللي خرج نفسه واضيف اسم الشخص اللي اسمه اتحذف
مساء الخير استاذة ناريمان،
بالنسبة للشخص المدرج على البطاقة وتم إخراج نفسه سوف تقومي بعمل حذف له
وبالنسبة للشخص الآخر سوف يتم عمل إضافة له
وشكراً
انا مستخرج بطاقه جديد بقالي شهرين هل اعمل تحديث ولا لا
بالعلم ان ماكينه الصرف التموين الشهري لم تكتب في الايصال برجاء تحديث البيانات
تمام انت هكذا غير مطلوب منك تحديث.. وشكراً
أنا عملت تحديث للبطاقة في شهر مارس الماضي لان كان مكتوبلي عالبون رجاء التحديث وارفقت كل الاوراق في مكتب التموين بس طبعا مكانوش ساعتها طالبين صورة شخصية ولا وصل كهربا وبصرف كل شهر عادي وجالي تاني الشهر دة رجاء تحديث البيانات والبقال اداني استمارة وخدت كل الاوراق وتوجهت لمكتب البريد قالوا لازم تختمي الاستمارة من مكتب التموين ورحت هناك كان اللي معاه الختم مشي فقلت أسأل ليه جالي تحديث تاني وانا لسة محدثة فقالي الموظف بعد ما فتح بطاقتي عالكمبيوتر عشان اسمي مكتوب ايناس كمال الدين محمد يعني ثلاثي والمفروض رباعي مع ان اسمي في بطاقة اللرقم القومي وشهادات ميلاد أولادي اللي عندهم من زمان خماسي مش بس رباعي والسيستم موزع اسمك على اربع خانات يعني حاطط كلمة كمال لوحدها تاني خانة والدين لوحدها تالت خانة وهي دي المشكلة اللي طالبين لها التحديث بس نصحني ان استنىلما اصرف شهر 6 على أمل انهم يشيلوا رجاء التحديث لان الهدف تعديل بيانات المستفيدين لكن لو غيرت أي بيانات في اسم صاحب البطاقة البطاقة بتبوظ ولازم بطاقة من أول وجديد وحوالة اصدار بطاقةجديدة ومادام رقم بطاقتي الرقم القومي هو نفسه اللي في بطاقة التموين يبقى مفيش مشكلة مش هيوقفوا البطاقة أرجو الرد وأعتذر عن الاطالة لكن دي مشكلة مش متكررة كتير فكان لازم التفاصيل كل الورق معايا دلوقت كامل ومش عارفة احدث ولا لا علما باني صاحبة البطاقة ومعي 3 اولاد قصر من ساعة ما فصلت عن بطاقة والدي من سنين
الكلام سليم عليك الانتظار للشهر القادم.. وإن طلب منك التحديث ليس باليد حيلة غير التحديث.. وشكراً
فيه اسماء مكتوب قدمها مستفيدولم اصرف لها تموين والبقال بيقول لسه منزلش
عليك مراجعه مكتب التموين التابع له مع تنشيط البطاقة.. وشكراً
هل التحديث الالكترونى كفايه ام اجبارى الاستماره المكتوبه بخط اليد معه
ليس اجباري ولكن تسهيل على المواطنيين.. وشكراً
ابني طه عاصم حدثت بياناتة من حوالي سنتين ومن ساعة تحديث البيانات اتوقف من صرف السكر ولفيت علي مكاتب البريد ولحد دلوقتي بيقولولي جاري تحديث البيانات
عليك التوجه إلى مدير مكتب التموين وسوف يمكون متعاون معك أن شاء الله… وشكراً
هل ضروري وضع صورة شخصية على استمارة التحديث عن طريق البريد وبالنسبة لاسماء المستفيدين بيتكتب معاهم اسم صاحب البطاقة ولا بيتكتب فوق بس
الصورة الشخصية ضروري .. وبالنسبة لصاحب البطاقة يكتب في المكان المخصص فقط .. وشكراً
لم اجد اسم الزوجة ولا الابن الكبر في الجدول وهم دول إللي بيصرفو معاية التموين اما إللي ظهر من الاولاد إللي بيصرفو في العيش فقط !!!!
عليك إضافتهم أثناء التحديث حتى لا تحدث مشكلة .. وشكراً
زوجتي واصرف لها تموين ولكن فوجئت بعدم وجودها علي الموقع
عليك اضافتها … وشكراً
عندما ارت تصحيح الرقم في خانت التعديل يكتب لا يمكن تعديلها حتى تاكيد صحتها وهذامن مدة ثلاث ايام عا دى التخير دة وحتبق فى مشكلةولى لا
يتم في المعتاد المراجعه خلال 10 أيام وعليك المتابعة.. وشكراً
اسف جدا سؤال اخير
يعني ايه الدفع الالكتروني
هل هو الكود في قسيمة العداد الكارت … شكرا
معنى الدفع الإليكتروني هو سداد قيمة مالية بواسطة الكريدت كارد على شبكة الانترنت.. وشكراً
نحن اسره 5 افراد تم عمل بطاقة ل4 اشخاص فقط من 2011 وعند وفاه الزوج 2013 تم حذفه ولم يتم اضافة ابنته لكي تكون البطاقه 4 افراد بدل من 3 افراد بعد وفاته بناء علي القانون الصادر في هذا الوقت مع العلم ان ابنته مواليد 1981
عليك تحديث البيانات بدقة واضافتها وشكراً
سؤالين اخي الفاضل
الاول لما دخلت احدث البيانات ليه اسم الزوجة مش مكتوب مع الاولاد ضمن افراد البطاقة
السؤال التاني اعرف ازاي ان بيانات البطاقة تم تحديثها
بالنسبة للسؤال الأول… عليك تحديث البيانات واضافة زوجتك.
وبالنسبة للسؤال الثاني.. سوف يظهر لك على الشاشة بعد التحديث والتأكيد عليها عبارة تم الحفظ أو تم التحديث أو جارى المراجعة.. وشكراً
تحديث
الحمد لله أنه تم التحديث
انا معنديش بطاقات. تموين اعمل ايه علشان. يكون عندي. وحدة. انا وبنتي. واخي. عايشين. معا. بعض
عليكي التوجه إلى مكتب التموين التابع له محل السكن وسوف تجدي منشور معلق على الحائط هناك به كل الشروط والمستندات وبعد تجميعها عليك تقديمها هناك وبإذن الله يتم صدور بطاقة تموينية لكم.. وشكراً
هو تحديث البطاقه اني ادخل علي استكمال البيانات و اكتب رقم الهاتف و الموبيل فقط؟ كده انا عملت تحديث ؟؟
والتأكد من كل البيانات المثبته من أسماء وأرقام رقم قومي وكل شئ يكون صحيح.. وشكراً
اناعندى فردين زيادة ولا استطيع حزفهم عن طريق الموقع هل فى عقاب لى
هل تم حذفهم من قبل عن طريق مكتب التموين، ولا يتم صرف مخصصات تموينية لهم؟
انا دخلت اعمل التجديث ظهر ليا اسم صاحب البطاقه وفرد واحد مع العلم انه نازل علي العيش بس مش في التموين ولما جيت اعدل بياناته قال انه متشجله بياناته قبل كده وكمان انا وماما واخويا مظخرناش في افراد البطاقه
عليكي اضافة الأفراد الغير مسجلين بدقة شديدة فقط.. وشكراً
انا البطاقه بتاعتى فيها عدد 2 فرد ولما بدخل على النت بلاقي تسجيل لاولادى القصر 4 سنوات و3 سنوات مثبت ومكتوب مستفيد دول مضافين ولا ايه واكتبهم فى الاستمارة ولا لا
بالطبع يجب أضافتهم لعمل حصر بالمواليد الجدد ولكن لن يتم الصرف حتى أشعار آخر.. وشكراً
طيب لوسمحت انا عايزه احدث البطاقه قولي علي الصفحه اللي احدث منها
يتم التحديث من هنا .. وشكراً
انا طلع لى بطاقه غلط من الغربيه وانا من القاهره أخذوا ولم يطلع ثانى وبصرف بالورقيه بصرف من ورثها سعيد عبدالله زهراء عين شمس بطاقة قومي 25406260102801
عليك التوجه إلى مدير مكتب التموين التابعة له وعرض المشكلة عليه وسوف يتعاون معكي بأذن الله.. وشكراً
انامن خمس سنوات بصرف بالبطاقة الورقيةوارسلت اوراقى اكثرمن ثلاث مرات وغيرمستفيدباي شىءمن فرق الخبزنفسى يكون عندى بطاقةذكيه احناخمس افراد وغير مستفيدين بشىءمن خمس سنوات وعندماادخل على تحديث البيانات يقولواغيرصحيحةارجوكم ساعدونى من فضلكم انارجلاارزقى على باب الله اقل شىءيكون عندى بطاقةتموين زكيه
عليك التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم طلب سواقط وسوف تحل ان شاء الله.. وشكراً
انامن خمس سنوات بصرف بالبطاقة الورقيةوارسلت اوراقى اكثرمن ثلاث مرات وغيرمستفيدباي شىءمن فرق الخبزنفسى يكون عندى بطاقةذكيه احناخمس افراد وغير مستفيدين بشىءمن خمس سنوات
تم الرد في التعليق اللاحق .. وشكراً
ياجماعه ايه رقم بطاقة الذكية دا
رقم البطاقه الي موجو علي البطاقه تحت الرقم القومي
نعم انه الذى اسفل الرقم القومي.. وشكراً
سوف تجدي رقمين اسفل بطاقة التموين الأول هو الرقم القومي لصاحب البطاقة والرقم الثاني هو رقم البطاقة التموينية.. وشكراً
كل اللى بيحصل غلط
ماذا حدث؟
أسمى مكتوب صح بالبطاقة وخطأ على المنظومة ..هل هناك مشكلة ؟؟
وبعدين اسماء الافراد مش واضحة .. مش موجودة يعنى ..
واضفت طفلة من مواليد 2012 هل كدة تم الأضافة فعلا ؟؟
أشكركم على مجهوداتكم معانا ..
بالفعل يجب تحديث البيانات مع تصحيح الخطأ.. وشكراً
لقد تم كتابت الرقم القومى خط فكيف التصحيج
بالتعديل عليه وشكراً
لقد تم كتابت الرقم القومي غير صحيح فاكيف تغيره
تم الرد في التعليق اللاحق.. وشكراً
فين لينك التحديث يا ريت حد يكتبه او يعمله copy
من هذا الرابط … وشكراً
اسم الزوجة غير مدرج على الموقع وليس هناك فى موقع دعم مصر على ما يدل على اضافة مستفيدين
اضعط على ايقونة إضافة بأعلى الصفحة بعد دخول البيانات للبطاقة.. وشكراً
دخلت على الموقع ووجدت ان البطاقه مقيد نها خمسه وعند الصرف اصرف عدد اربعه ارجو الافاده
يوجد شخص على البطاقة لا يستحق الصرف .. وشكراً
شكرا جزيلا لما تعانيه من تكرار الاسئله والافاده والرد – وانا شخصيا فى انتظار نتيجة تحديث بياناتى – الف شكر
طب انا ابنى عملت له اضافة مواليد ولكنه مش مستفيد اكتبه برده من ضمن المستفيدين ولا ايه بالظبط والرقم الالكترونى موجود فين فى فاتورة الكهرباء
بالطبع يجب اضافته لحصر اعداد المواليد ولكن لن يتم الصرف له .. بالنسبة للرقم هو رقم بطاقة التموين وسوف تجدة بالأسفل ثاني رقم تحت الرقم القومي..وشكراً
طب انا معنديش اخر ايصال كهرباء ينفع وصل غاز او ايصال كهرباء قديم
يجوز ويختلف الأمر من موظف إلى آخر.. وشكراً
انا فرد فى التموين اما فى العيش 4 افراد
انا فرد فى التموين اما فى العيش 4 افراد
يجب تحديث بطاقة التموين واضافة الثلاثا أفراد الآخرين..وشكراً
تم الرد في التعليق الآخر.. وشكراً
تحديث البطاقه
نعم يجب تحديث البطاقة حتى لا يتم إيقافها
زوجتى معى فى البطاقه التموينيه من فترة كبيرة واثناء التحديث لم يكن اسمها موجود نهائيا ارجو الافادة
يتم تقديم طلب سواقط بمكتب التموين التابع له أو أضافتها عند تحديث البيانات.. وشكراً
كل ما أدخل على تعديل البيانات و أكتب رقم البطاقة و البيانات الخاصة بالأدارة و التاجر يظهر هذا التنويه ( عفواً، الرجاء التأكد من صحة البيانات المدخلة أو الاستفسار من المكتب التمويني التابع له.) مع أننى متأكد من صحة البيانات
دخلت على موقع تحديث البيانات ووجدت عدد افراد البطاقة سليم وعند صرف التموين اصرف ناقص فرد
هل يوجد فرد كان خارج البلاد.. وفي النهاية يجب التحديث لجميع الأفراد المقيمين داخل الجمهورية والذين على قيد الحياة..وشكراً
إذا غير مطلوب منك تحديث حالياً… وأن تطلب منك التحديث لم يستجب يجب التوجه فوراً إلى مدير مكتب التموين التابع له وسوف يتعاون معك.. وشكراً
من فضلكم انا حدثت البطاقة بس اسمي واسم اولادي بس اللى لقتهم ومش موجود اسم زوجي
يجب أضافة اسمه أن كان موجود من قبل ومستفيد في السابق.. وشكراً
انا مفيده في بطاقه ماما وانا متزوجه وباخد توميني منها هل بعد التحديث ساحزف منها وكيف انضم لزوجي وأولادي في البطاقه
لن يتم حذفك من بطاقة والدتك .. حيث يتم تحديث بياناتك معها.. وفي حالة رغبتك في ضمك على بطاقة زوجك .. يجب عمل خصم أولاً من بطاقة والدتك ثم اضافة إلى بطاقة زوجك.. كل هذا من مكاتب التموين التابعة لها.. وشكراً