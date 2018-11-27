تظلمات تحديث بطاقات التموين الذكية الآن عبر “مكاتب وزارة التموين” .. تصحيح البيانات وإعادة المحذوفين

تحديث بطاقات التموين عن طريق موقع وزارة التموين صار الأمر الشاغل للشارع المصري، ومما هو جدير بالذكر بأن السيد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بالمد لفترة التحديث لبطاقات التموين حتى يوم 30 أكتوبر 2018 ، كما صرح سيادته بأن عمليات التحديث قد طالت نحو الـ 11 مليون بطاقة تموين ذكية من نحو الـ 19 مليون بطاقة تموين، كما أن الإقبال على مكاتب البريد كبير جداً بغرض استكمال البيانات الخاصة ببطاقات التموين الذكية.

أعلنت منذ الأمس وزارة التموين عن فتح الباب أمام تحديث بطاقات التموين منذ يوم السبت الماضي والموافق 1 أغسطس 2018، على أن تستمر عملية التحديث لنحو الـ 90 يوماً، و توقع أن تتم عمليات تحديث بطاقات التموين لنحو الـ 4.5 مليون بطاقة تموينية، حيث يأتي إجمالي المواطنين المسجلين في هذة البطاقات بنحو الـ 19 مليون من المواطنين المصريين، مؤكدة وزارة التموين والتجارة الداخلية، على طباعة نحو الـ 5 مليون استمارة تم توزيعها بالفعل على جميع مديريات التموين لتوزع بالمجان على المواطنين، كما سوف يتم العمل على تحويل البطاقات التالفة والورقية البالغ عددها ما يقارب الـ 302 ألف بطاقة إلى بطاقات تموينية ذكية.

الرابط الخاص بـ تحديث بطاقات التموين:

عن طريق الضغط هنــــــــــــا، سوف يظهر أمامك الموقع الرسمي موقع دعم مصر، وسوف تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات الذكية والمقصود بها استكمال تحديث البينات للبطاقة التموينية حتى يتم الصرف لكل أسرة مصرية الدعم المستحق لها، وتلك الخطوة قد أتت لحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية الزائد في وصول الدعم لمن يستحقه من المواطنين المصريين، ومن السلع التموينية الهامة السكر، والأرز، والخبز، والزيت.

تطبيق اسعار السلع التموينية الجديدة اليوم بعد الزيادة

خطوات تحديث بطاقات التموين من داخل الموقع الرسمي دعم مصر كالآتي:

– أول مربع يتم كتابة أسم المحافظة التابع لها صاحب البطاقة التموينية.

– ثاني مربع يكتب بها الإدارة التموينية التابع لها البطاقة التموينية.

– ثالث مربع يكتب به أسم التاجر التمويني الذي يقوم بصرف المواد التموينية شهرياً لصاحب البطاقة التموينية.

– ثم نجد الخانة الخاصة بتدوين الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.

– وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استكمال الموضحة أسفل خانة الرقم القومي.

بالصور إرشادات تحديث بطاقات التموين:

وهنا نكون قد انتهينا من عملية الاستكمال لـ تحديث بطاقات التموين، حتى يتم ضمان صرف الدعم المستحق لأسرة المواطن المصري، ويعلم الجميع بأنه من شهر إبريل الحالي سوف يتم البدأ في صرف سلع تموينية أساسية بنحو الـ 3 سلع فقط وهي: الزيت والسكر والأرز ويضاف لهم الخبز، وهذا بعد صدور قرار من السيد “على مصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية.

علماً بأن الصورة الموضحة بأعلى، سوف يتم التوزيع لها على جميع بقالين ومكاتب التموين، حتى يتثنى لـ أصحاب بطاقات التموين من العمل على تحديث البيانات الخاصة بأفراد أسرهم المقيدون بالبطاقة التموينية، وذلك سوف يتم العمل به من مطلع شهر أغسطس 2018 على أن يستمر لمدة نحو الـ 3 شهر.

على أن يتم إرفاق الاستمارة الخاصة بـ تحديث بطاقات التموين المجانية في البقالين ومكاتب التموين صورة بطاقة الرقم القومي لـ صاحب البطاقة، وأيضاً صورة الرقم القومي لجميع أفراد أسرته المقيدين بها بالنسبة للبالغين، بينما الأبناء القصر يتم إرفاق صور من شهادات الميلاد الخاصة بهم، وكما تعودتم منا دوماً نقوم بتقديم كل ما يسعنا من عون إلى كل أفراد شعب مصر، وفي حالة ورود أي استفسار عن سؤال يدور في عقلك يخص تحديث بطاقات التموين لا تتردد، كل ما عليك هو ترك استفسارك في صندوق التعليقات، وفي القريب العاجل سوف نأتي لك بالإجابة الصحيحة.

تحديث عن مدة استكمال تحديث بطاقات التموين :

– محدداً وزير التموين والتجارة الداخلية مدة تحديث بطاقات التموين ، والتي يبدأ العمل بها من يوم 1 أغسطس 2018 على أن تنتهي في يوم 7نوفمبر 2018، مشدداً سيادته على الأهمية البالغة لإتمام إجراءات عمليات التحديث لبطاقات التموين، ومن لم يقوم بتحديث بطاقة التموين الخاصة به سوف يتم وبصفة نهائية إلغائها، حيث أن ذلك القرارا قد صدر بعد رصد تكاسل من المواطنيين المصريين من إجراء استكمال تحديث بيانات بطاقات التموين .

– كما أن قضية تحديث بيانات البطاقات التموينية تم مناقشتها داخل أروقة مجلس النواب، حيث أن قيام المواطنين بتحديث البطاقات التموينية في غاية الأهمية، والتي تعتبر من أهم مقومات وصول الدعم لمن يستحقه وعدم إهدار مال الدولة العام على من لا يستحقه، ولهذا صار تحديث بيانات بطاقة التموين الذكية الشاغل الأول خلال الفترة القادمة لجميع المصريين، حيث قررت الحكومة المصرية بعدم منح الدعم للأشخاص التي ليس لها أي بيانات.

– يمكن تقديم إيصال غاز أو تليفون أو مياة بدلاً من إيصال الكهرباء.

-وتلك الخطوة قد أتت لحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية الزائد في وصول الدعم لمن يستحقه من المواطنين المصريين، ومن السلع التموينية الهامة السكر، والأرز، والخبز، والزيت

– حيث أن مهلة تحديث البطاقات التموينيه الذكيه امتدت حتى يوم 7 نوفمبر 2018، وكذلك إضافة المواليد لمن يستحق الرعاية فقط.

– صرح مستشار وزير التجارة الداخلية والتموين في إحدى برامج التوك شو، عن إيقاف تحديث بطاقات التموين الذكية وإضافة المواليد، عبر رابط تحديث البيانات الخاص بموقع دعم مصر الموضح أعلاه، منذ يوم 7 نوفمبر 2018، على ان يتم تقديم التظلمات من صباح اليوم التالي يوم 8 نوفمبر 2018، عبر مكاتب التموين فقط، عن طريق استمارة يبلغ ثمنها 1 جنيه مصري لاغير.

– يجب كتابة الرقم القومي الصحيح لجميع المستفيدين المدرج والغير المدرج والمحذوف حتى يتم إعادة المحذوفين على البطاقة.

– في حالة تحديث صاحب البطاقة التموينية الذكية للبيانات الغير صحيحه، سوف يتم الصرف للمحذوفين مع بداية الشهر القادم.