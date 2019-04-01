الآن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي من المنزل على الإنترنت أبريل 2019 .. تعرف على تفاصيل خطوات تجديد البطاقة .. عقوبة المخالفين

موقع إدارة دعم مصر في خطوة هامة نحو وصول الدعم للمستحقين فقط فقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ، يوم الجمعة 1 مارس 2019 خطوة تنقيح البطاقات التموينية وتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بحذف غير المستحقين للدعم وذلك حسب للمعايير الخمسة التي أعلنها موقع وزارة التموين ، وذلك حسب القدرات المادية لمن يمتلك بطاقة تموين، فقد بدأت ظهور علامة على بون صرف المقررات التموينية لشهر مارس،و تنص على عبارة عدم استحقاق الدعم لأن استهلاك الكهرباء يتخطى ما هو مُعلن، وسيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا بداية من أبريل المقبل.

تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي بمصر فقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضرورة تجديد بيانات البطاقة الشخصية لجميع المواطنين، ممن تغيرت بعض بياناتهم، من الزواج أو الطلاق، العمل أو إن كان ما يزال طالب، الزواج أو العزوبية، وتغيير محل الإقامة، كما قامت بالتشديد على تجديد البطاقة في حال انتهاء موعد تجديدها، بحد أقصى 3 شهور من انتهاء الفترة المحددة، وقامت الوزارة بوضع العديد من العقوبات للمخالفين.

وكان أهم أسباب القرارات الأخيرة من وزارة الداخلية والخاصة تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي والتشديد عليها هو تلاعب العديد من الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس، كما أن الحالة الاجتماعية وصلت نسبة التلاعب فيها لمستويات خطيرة مما كان داعيا على اتخاذ قرارات هامة والتشديد عليها لإلزام المواطنين.

تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي

أدت العديد من الأسباب إلى ضرورة تحديث البيانات، وكان للعمليات الإرهابية بالدولة، واستغلال عدم معرفة المكان، وعدم تغيير محل الإقامة بالبطاقة لعدم وضوح العديد من البيانات عن المواطنين المشاركين في العمليات، ويأتي تشديد الوزارة في إطار المكاشفة والتطوير والتزام المواطن تجاه الدولة وعدم الغش أو التدليس في البيانات مما قد يضر بالفرد والمجتمع.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

. الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9 . الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى . اختيار نوع البطاقة التي سيتم استخراجها “تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات” كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان . التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.

عقوبة عدم تحديث بطاقات الرقم القومي