تجديد بيانات البطاقة الشخصية الرقم القومي من المنزل على الإنترنت 2018 .. تعرف على تفاصيل خطوات تجديد البطاقة .. عقوبة المخالفين

وكان أهم أسباب القرارات الأخيرة من وزارة الداخلية والتشديد عليها هو تلاعب العديد من الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس، كما أن الحالة الاجتماعية وصلت نسبة التلاعب فيها لمستويات خطيرة مما كان داعيا على اتخاذ قرارات هامة والتشديد عليها لإلزام المواطنين.
تجديد بيانات البطاقات الشخصية
خطوات استخراج البطاقة الشخصية
- . الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9
- . الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى
- . اختيار نوع البطاقة التي سيتم استخراجها “تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات”
- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .
- التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.
عقوبة عدم تحديث البطاقات الشخصية
- 100 جنيه غرامة عن التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 16 سنة و6 شهور، ويتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية الأولى.
- 100 جنيه غرامة عن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.
- 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار.
- 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن.
- 50 جنيه غرامة عن عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.
- تكون فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستثنين من الغرامات السابقة.
الغرامات الخاصة بعدم استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي في المواعيد المحددة
|مبلغ الغرامة
|سبب الغرامة
|50 جنية مصري
|عدم استخراج بطاقة جديد في حال فقد أو تلف البطاقة القديمة
|50 جنية مصري
|عدم تحديث أو تجديد البطاقة الشخصية في حال تغير البيانات الموجودة فيها من زواج أو محل إقامة أو غير ذلك
|100 جنية مصري
|في حال احتفاظ المواطن ببطاقة الرقم القومي القديمة والتعامل بها مع حملة لبطاقة شخصية جديدة
|50 جنية مصري
|في حال التعامل ببطاقة الرقم القومي لمدة تفوق سبع سنوات من تاريخ إصدارها دون استخراج بطاقة شخصية جديدة
|100 جنية مصري
|التخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي الأولى والتي تصدر عند عمر الستة عشر عام
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في إطار الأمن القومي أيضا، يقوم الإلزام بتحديث بطاقة الرقم القومي، البيانات الشخصية فيها، من الأشخاص المسجلين خطر والمجرمين الجنائيين والإرهابيين، ممن يتخفوا خلف شخصياتهم القديمة للتهرب من الأحكام القضائية أو الملاحقة القانونية.
وقد تم القبض على العديد الأشخاص في القضايا التي تهرب فيها المواطنين من شخصيتهم الحقيقية وقاموا باستخدام شخصيتهم القديمة للفلات من المسئولية الأدبية والاجتماعية والقانونية، وتحت تلك المسئوليات الثلاث العديد من التفسيرات والتفصيلات كان حتما عليها تحديث بيانات كل مواطن الشخصية وتغليظ العقوبة أيضا.
كما قام العديد من الآباء باستخدام بطاقة أعزب أو طالب للتهرب من نفقات الزوجات أو الأبناء، وانتحال صفته الأولي مما أضر بتحقيق العدالة، والالتزام بمسئولياته تجاه الأسرة والطفل، مما كان واجبا وحتما تحديث بيانات البطاقة.
يرى الكثيرين عقوبة عدم تحديث البيانات بالغرامة المالية للمخالفين، غير كافية، حيث أن استغلال البطاقات القديمة يتباين ما بين السرقة والتهرب والإرهاب، لذلك يرى الكثيرين تغليظ العقوبة بالحبس أو الحجز للتحري لردع المخالفين عن التحديث.
ولكن رغم كل الاعتراضات إلا أن العقوبة الحالية تعتبر عقوبة مبدئية ومن المتوقع لها التدرج، كما أن أعمال النصب التي تقوم بالبطاقات القديمة او المزورة لها عقابها في قانون العقوبات، والتي قد تمتد أيضا لأكثر من الغرامة، وربما الحبس لمدد تستمر ل عشرة سنوات.
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التعليقات
كبار السن المعفيين من الرسوم يبدأ من سن كام؟
لو سمحت انا جايب 67%ثانوية صنايع شعبه كهرباء ممكن اعرف المعاهد او الكليات اللي تناسبني
هل فيه بيانات تستكمل عن طريق التليفون
انا على المعاش وعمر ٦٣ ءنةوبحاول تجدي الرقم القومى من على الموقع الرسمي وحاولت عدة مرات دون فائدة ولم يتم لماذا ؟
اريد استخراج بطاقة وبحاول منذ خمس سنوات وعمرى ٥٥ سنة
سيسى خان الشعب المصرى وسارق الثورهخ
محافظه القليوبيه رقم الجلوس ٧٢٨٣٩اداره بنها
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28504162701251
تا2انلامصثصم
2نم
انا معاق من سكان القاهرة الكبرى وتقدمت اكثر من مرة لتجديد الرقم القومى وفى كل مرة يكون سبب الرفض التقدم لاقرب سجل مدنى للتصوير ؟!…فإذا لم يكن الاجراء المتخذ من الوزارة يفيد ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فمن يفيد ؟!
البرنامج غير مستجيب معي واريد استخراج بطاقه بدل فاقد
طريق التجديد من الانترنت متاحه لسكان القاهرة فقط زى ما كاتبين
انا من اسكندرية ممكن اقدر احدث بيانات و اطلعها برضو من الموقع
حكننالاتلتننط