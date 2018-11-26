تجديد البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) و الأوراق المطلوبة أون لاين

جميعنا لديه بطاقة هوية أو ما يعرف بالبطاقة الشخصية التي تحتوي بداخلها علي معظم بياناتك كالحالة الاجتماعية والجنس وتاريخ الميلاد واهم شئ تحتوي علي الرقم القومي الذي يحمل جميع بياناتك منذ يوم ميلادك لدي الدولة يمكنك الآن من خلال الطريقة التالية معرفة كيفية تجديد البطاقة الشخصية من خلال موقع وزارة الدفاع والأوراق اللازمة لتجديد البطاقة والطريقة الصحيحة للتعامل مع موقع وزارة الدفاع قطاع مصلحة الأحوال المدنية.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي 2019

إحضار استمارة الحصول علي الرقم القومي من اقرب مركز شرطة أو من أقرب فرع بريد مصري يجب إحضار بطاقة الرقم القومي القديمة أو رخصة سير آو أي إثبات هوية لإثبات هوية الفرد إحضار صور ضوئية من شهادة الميلاد إحضار صورة من عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين للعاملين في القطاع التجاري يجب إحضار صورة ضوئية من السجل التجاري. أخيرا للدارسين يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي سواء الثانوية أو الجامعة.

خطوات تجديد البطاقة القومية للمواطن من علي الإنترنت