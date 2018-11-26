تجديد البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) و الأوراق المطلوبة أون لاين

جميعنا لديه بطاقة هوية أو ما يعرف بالبطاقة الشخصية التي تحتوي بداخلها علي معظم بياناتك كالحالة الاجتماعية والجنس وتاريخ الميلاد واهم شئ تحتوي علي الرقم القومي الذي يحمل جميع بياناتك منذ يوم ميلادك لدي الدولة يمكنك الآن من خلال الطريقة التالية معرفة كيفية تجديد البطاقة الشخصية من خلال موقع وزارة الدفاع والأوراق اللازمة لتجديد البطاقة والطريقة الصحيحة للتعامل مع موقع وزارة الدفاع قطاع مصلحة الأحوال المدنية.
الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي 2019
- إحضار استمارة الحصول علي الرقم القومي من اقرب مركز شرطة أو من أقرب فرع بريد مصري
- يجب إحضار بطاقة الرقم القومي القديمة أو رخصة سير آو أي إثبات هوية لإثبات هوية الفرد
- إحضار صور ضوئية من شهادة الميلاد
- إحضار صورة من عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين
- للعاملين في القطاع التجاري يجب إحضار صورة ضوئية من السجل التجاري.
- أخيرا للدارسين يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي سواء الثانوية أو الجامعة.
خطوات تجديد البطاقة القومية للمواطن من علي الإنترنت
- قم بالدخول إلي موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://cso.gov.eg/NetServices
- بعد ذلك قم باختيار بطاقة الرقم القومي من القائمة الجانبية.
- تختار سبب استخراج البطاقة مثلا بدل فاقد أو أول مرة أو تجديد البطاقة
- إدخال البيانات اللازمة والأوراق التي يجب ملؤها من خلال الموقع
- أخيرا اختيار طريقة سداد تكلفة الخدمة سواء كان بواسطة الفيزا كارت أو عند الاستلام.
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