ناشدت وزارة الداخلية المصرية على جميع المواطنين بضرورة سرعة تجديد بطاقة الرقم القومي وتعديل البيانات التي تتعلق بالرقم القومي أو استخراج البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) سواء من خلال الإنترنت أو عبر المكاتب المخصصة لذلك والتي تتمثل في مكاتب السجل المدني، ولم تخص الوزارة فئات معينه لذلك ولكنها شددت على جميع الأفراد في المجتمع واللذين تستدعي بطاقتهم التحديث مثل الزواج، أو الطلاق، أو تغير الإقامة، أو تعديل في البيانات السكنية، أو غيرها من التجديدات الخاصة ببطاقة الرقم القومي.
وهناك الكثير من الشروط والقواعد التي تحض بطاقة الرقم القومي وسوف نقوم عبر هذا التقرير بسرد جميع هذه التفاصيل من خلال قرارات وزارة الداخلية، وحددت وزارة الداخلية كحد أقصى ثلاث شهور لتجديد البطاقة بعد أن ينتهي الوقت المحدد للتجديد، ولكنها وضعت عدة عقوبات للأشخاص المخالفين لتلك التعليمات، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم كافة العقوبات بالإضافة إلى عدة خدمات يمكن اللجوء إليها بخصوص البطاقة الشخصية مثل المستندات المطلوبة للتجديد والروابط الرسمية لوزارة الداخلية.
خطوات استخراج البطاقة الشخصية أو تجديدها
ويسعى دائمًا موقعنا “نجوم مصرية” بتوفير كافة المعلومات الخدمية التي تساعد كافة المواطنين في إنجاز المهام المختلفة عبر الإنترنت، ونقوم الآن بتوضيح جميع الأوراق والمستندات والخطوات الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، ويتطبق أيضًا علي تجديد البيانات، وكذلك لاستخراج البطاقة لأول مرة.
- يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي الذي حددته وزارة الداخلية وللدخول اضغط هنا.
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على سلة الطلبات، واختيار بطاقة الرقم القومي.
- وبعد أن تقوم بالخطوات السابقة قم في هذه الخطوة بتحديد الخدمة التي تريدها استخراج أو تجديد، أو تغيير بيانات، أو بدل فاقد.
- الخطوة التالية يجب على المتقدم أن يملأ البيانات الخاصة به من الرقم القومي والبريد الإلكتروني، وتلفون المحمول، والأرضي، والعنوان وكافة البيانات بشكل صحيح.
- وبعد الانتهاء من تطبيق كافة الخطوات السابق ذكرها قم بتحديد نظام تسديد الرسوم المالية سواء بالشكل الإلكتروني أو في المكتب أثناء تسليم البطاقة.
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غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية
وتم تحديد مجموعة من الغرامات التي يتم تطبيقها علي سائقي السيارات في حالة ارتكابهم للمخالفات هدفًا في تقليل الحوادث علي الطرقات وتوخي الحظر، وقامت وزارة الداخلية بتحديد مجموعة من الغرامات والعقوبات على كل من يتأخر عن تجديد البطاقة الشخصية، أو استخراجها للمرة الأولى، ومن خلال الفقرة التالية سوف نوضح لكم جميع الغرامات التي قد حددتها الوزارة.
أما عن الغرامات التي حددتها وزارة الداخلية من أجل التطبيق على خدمات المرور في حالة وجود أي مخالفات على الطرقات فسوف نوضحها عليكم الآن عبر السطور القليلة القادمة.
- يتم دفع غرامة بقيمة 100 جنيه عن التأخر في استخراج البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) وذلك عن أول مرة، ولأول 6 أشهر فقط، أي أن عند بلوغ سن 16 و6 شهور، ويتم تحصيل تلك الغرامة عند عمل البطاقة لأول مرة.
- يتم دفع غرامة بقيمة 50 جنيه عند التعامل بالبطاقة القديمة أو الاحتفاظ بها.
- يتم دفع غرامة بقيمة 50 جنيه على مرور سبعة سنوات من تاريخ إصدار البطاقة.
- يتم دفع 50 جنيه في حالة عدم تحديث البطاقة بعد ثلاثة أشهر من الوقت الفعلي لتغير البيانات مثل الزواج أو الطلاق أو تغير المسكن أو غيرها من التجديدات.
- يتم دفع 50 جنيه غرامة في عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بدل الفاقد وذلك بعد مرور 15 يوم من فقد البطاقة.
- ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم استثناء ذو الاحتياجات الخاصة وكذلك كبار السن، من جميع الغرامات السابق ذكرها.
4 غرامات جديدة على بطاقة الرقم القومي
والصورة التالية سوف توضح لكم مجموعة الغرامات الجديدة والتي قامت وزارة الداخلية بالإعلان عنها وذلك عن التأخير في التجديد أو عملها لأول مرة، وتوضح لكم الغرامات الجديدة.
أسباب وزارة الداخلية في فرض الغرامة المالية في حالة عدم تجديد البطاقة الشخصية
- وقد شددت الوزارة على دفع الغرامة منعًا للغش والتلاعب بالبيانات، والحد من العمليات الإرهابية، واستغلال بعض الأشخاص عدم التعرف على المكان، أو التدليس، أو محالات والسرقة.
- في حالة فقدان البطاقة تعطي الفرصة لبعض الأشخاص بالقيام بالنصب والسرعة مستخدمًا البطاقة المفقودة فيجب الإبلاغ فورًا عقب فقدان البطاقة.
- هذا وبالإضافة إلى إمكانية عمل الجرائم المختلفة واستخدام البطاقات المفقودة لأصحابها ويعرضون أصحاب تلك البطاقات للخطر.
- وأخيرًا وليس أخرًا تحاول الوزارة توفير الأمن والآمان للمواطنين وعدم تفشى الإرهاب والسرقات في المجتمع.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى (أول مرة)
وسوف نعرض عليكم الآن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي المميكنة لأول مرة
- إحضار استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.
- يجب إحضار بطاقة تحقيق الشخصية سواء العائلة أو الشخصية، أو جواز سفر، وذلك لإثبات هوية شخصية الفرد.
- يجب إحضار صورة ضوئية من شهادة الميلاد.
- بالنسبة للمتزوجين، إحضار صورة لوثيقة الزواج.
- لأصحاب المهن النقابية، يجبب اعتماد المهنة الخاصة به.
- للعاملين في القطاع الخاص يجب تقديم خطاب التأمينات من الجهة المختصة.
- لأصحاب النشاط التجاري يجب إحضار صورة ضوئية من السجل التجاري.
- يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي من أجل الإطلاع عليه ثم إحضار صورة منه.
الأوراق المطلوبة للحصول على بدل فاقد أو تالف البطاقة الشخصية
وقد حددت وزارة الداخلية مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة التي يمكن من خلالها استبدال البطاقة وبدل التالف، وبدل الفاقد والتي حددتها الوزارة فتتمثل في التالي:-
- نموذج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق أي فرع في جميع المحافظات.
- إثبات شخصية للشخص الذي يريد تجديد البطاقة.
- في حالة التالف يجب تسليم البطاقة مع الاستمارة.
- يمكنك استرجاع بياناتك القديمة عن طريق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية وللدخول لها اضغط هنا.
- يتم إصدار البطاقة بعد 15 يوم من تاريخ التجديد.
الأوراق والمستندات المطلوبة لتغير محل الإقامة في الرقم القومي
ونرصد لكم الآن كافة المستندات والأوراق الواجب توافرها في حالة تغير محل الإقامة في الرقم القومي تبعًا لما صدر من وزارة الدخلية للمواطنين، لذلك ينبغي توافرها عند تعديل البيانات، وتتمثل تلك المستندات في النقاط التالية:-
- نموذج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق أي فرع في جميع المحافظات.
- تواجد أصل البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي.
- عقد إيجار للمكان الذي تريد فيه نقل محل الإقامة، (محضر موثق).
- يجب إحضار إيصال مياه، أو كهرباء، أو غاز، أو فاتورة تليفون أرضي.
- أما عن أرباب المعاشات فيجب إحضار خطاب موجة من الجهة الخاصة بصرف المعاش الخاص بهم.
- في حالة الطلاب، فيجب عليه أن يحضر خطاب من جهة العمل، سواء في القطاع العام أو جهة حكومية.
الشروط المطلوبة لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل
وحددت الوزارة، وزارة الداخلية مجموعة من الشروط والمعايير المطلوبة من أجل تجديد أو استخراج البطاقة فوري، ومن ثم يقوم المواطن بملء الاستمارة الخاصة بالرقم القومي، والتي بالفعل سبق ذكرها، ثم أحضر الملفات التي سيق ذكرها عند التجديد، وإذا رغبتم بالإطلاع على كافة التفاصيل قوم بزيارة هذا الرابط استخراج وتجدد بطاقة الرقم القومي، والتوجه إلى أقرب مكان للتجديد، سعر الاستمارة المستعجلة 105 جنيه، ومدة استلامها 72 ساعة.
ولا زالت وزارة الداخلية تسعى على حث المواطنين من أجل سرعة تحديث بيانات الرقم القومي، سواء التجديد أو عمل بطاقة جديدة، وذلك حتى يتم تجنب أي مخاطر قد تتعرضون لها بسبب عدم التجديد، هذا وبالإضافة إلى متابعة منا لأحدث التعديلات جديدة سوف نقوم بنشرها لكم على الفور، وذلك تبعًا لكافة القرارات الوزارية الخاصة بالأحوال المدنية.
وتسعى الدولة دائمًا لتوفير الوقت والجهد للمواطنين بهدف تسهيل الأمور بخصوص الخدمات التي يمكن أن تقديمها للمواطنين بشكل إلكتروني سعيًا لتوصيل جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين في كل مكان في الجمهورية، وذلك من أجل توفير الكفاءة المطلوبة، وتعد من الخطوات الخاصة بالحكومة الإلكترونية محاولة من الدولة على مواكبة العصر والتقنية الحديثة والتقنيات الداعمة لأحدث تكنولوجيا في العالم، وذلك محاولة منها من مواكبة تكنولوجيا العصر ومواكبة التكنولوجيا العالمية عن طريق إدخال التكنولوجيا على جميع الأمور الحياتية من أجل توفير المكان والزمان على المواطنين.
تنبيه.. ويذكر أن بخصوص البطاقات المفقودة فهناك العديد من البطاقات التي تم فقدها وعمل بها الجرائم المختلفة، فضلا على عدم الاستدلال على الأشخاص الحقيقي لارتكاب تلك الجرائم، وذلك بسبب عدم التبلغ عند البطاقات المفقودة، ولهذا فقد شددت الدولة بسرعة التجديد، وتعديل البيانات.
وبهذا فقد عرضنا عليك عزيز القارئ جميع التفاصيل التي تخص بطاقة الرقم القومي، جميع التفاصيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية من اجل الاستخراج أو التجديد أو عمل بدل تالف، وفي حالة تواجد أي تفاصيل جديدة أخرى سوف نعرضها لكم على الفور، هذا وبالإضافة إلى استعراض جمع المستندات من أجل تجديد البطاقة مع توضيح جميع الإجراءات التي تخص بطاقة الرقم القومي، مع توضيح أهمية تجديد البطاقة وتغيرها مع توضيح الإجراءات اللازمة ومن أجل القضاء على الغش والنصب والإرهاب وكل ما يربك الأمن العام.
وما زالت أسرة عمل نجوم مصرية تعمل جاهدة لتوفير كافة البيانات والمعلومات الصحيحة والقرارات الرسمية النابعة من وزارة الداخلية بخصوص تجديد البطاقة الشخصية، وإلى الآن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات جديدة بخصوص تلك الشأن، وفي حالة توفر أي معلومات جديدة أخرى سوف نقوم بعرضها على الفور، تابعونا فقط حتى يصلكم كل جديد.• آخر موضوع: التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة
التعليقات
ممكن.استلم البطاقة بعد الميعاد بيوم واحد لو سمحت الرد
لو سمحت يافندم انا لية سؤال بسيط لحضرتك لو ميعاد استلام البطاقة يوم السبت وانا للاسف مش موجودة ممكن استلمها الاحد ولا فية مشكلة
انا خارج الدولة من 9 سنين
عاوز اعرف ازى يمكنى تجديد بطاقة الرقم القومى
انامن.المرج.وعوزاعرف.اجدةالبطاقة.من.اى.مكان
البطاقه انتهت من شهر 11وهجددها ياترى ف غرامه وياترى ف التجديد هحتاج أوراق ولا الاستماره فقط شكرا
السلام عليكم انا سنى ٤٨ سنه وكنت عايز اطلع شهاده معافاه لعمل عمره ومن ضمن الاوراق المطلوبه البطاقه الشخصيه الورقيه القديمه ولا يوجد معى اى صوره منها او اى شئ فما هى الطريقه لاستخرج بينات لهذه البطاقه وشكرا
هل ممكن استخراج بطاقه الرقم القومي في نفس اليوم
ابني معه بكلوريوس هندسه من الكويت وهو مقيم هناك هل يستطيع تغير المهنه من طالب في جواز السفر الي حاصل علي بكلوريوس من الكويت لحين عودته ومعادلة الشهاده
هل يمكن تجديد البطاقه وانا خارج مصر..
أستاذ أحمد صبحي لو تكرمت إقامتي منتهيه وأنا حاليا خارج البلاد وقدمت علي الموقع للتجديد هل سيتم تجديدها أو لازم أكون موجود بمصر للتجديد..
أرجو الرد جزاكم الله خيرا لشخصكم الكريم
اتاخرت اسبوع عن موعد الاستلام اروح بكره استلمها من نفس المكان ولا اروح مكان اخر
أستاذ احمد صبحي المحترم ارجو الرد انا بطاقتي منتهيه وأريد ان اجددها عن طريق الاون لاين ممكن اخوي يستلمها لانه انا خارج مصر
الكلام غير حقيقي وانا من اسكندريه ودخلت الموقع اللكنروني وعملت الطلب ورغم ان البطاقه فيها ايام صلاحيه الا انهم وبعد اتصالي برقم الداخليه .. قالك لازم تصوير وتجيب استماره وتختمها من النقابه … مافيش خدمه الكترونيه للتجديد كذب كذب كذب .. ممكن بدل تالف او بدل فاقد لكن تجديد لا الكاذبون ومش بس لازم تصوير كل سبع سنوات قالك علشان الوش بيتغير واقسم بالله ما اقوله صحيح
بطاقتي انتهت من 8سنين وانا مقيم بالسعودية واريد تجديده سالت في القنصلية في الخارج مفيش تجديد فما الحل
بطقتي خلصت ليه 9سنين ممكن اعرف الغرامه كام لو سمحت
حضرتك بطقتي خلصت من 9سنيه ممكن اعرف الغرامه كام
بطاقتي انتهت شهر 6 كدة الغرامة كام وممكن اعمل تجديد من اي قسم قريب مني ولا لا؟؟
يا فندم انا حضرتك بطاقتى انتهت من حوالى خمس سنوات ممكن اعرف الغرامه كام
رسوم تكاليف تجديد البطاقه
اريدكشف عن تحقيق الشخصيه اسلام احمد عبدالفتاح عبدلله
انا من بورسعيد وجددت بطاقه الرقم القومى من اسبوع هل يسرى على جميع المحافظات تجديد الكترونى وكام يوم والبطاقه تخلص
لو سمحت انا طالب عندي ١٨ وداخل علي ال ١٩ سنه هادفع غرامه ١٠٠ جنيه بس ولا اكتر
عندي البطاقة يافندم وعايزة اغيرهه واكتب متزوج وهي في الوقت الحالي مكتوب فيها اعزب
هو 15 من يوم الطلب
ولا 15 يوم بعد الفحص
طلبنا بطاقة رقم قومي .لزوجتي … اون لاين … هل ممكن استلم البطاقة بدل زوجتي و مع رقم الطلب و اصل البطاقة المطلوب تجديدها… هل ممكن جعلها مستعجل و تصل اسرع .. شكرا للاهتمام و الرد.
تم تقديم طلب تجديد بطاقة رقم قومي لزوجتي .. هل تصل بعد اسبوعين ام يمكن استعجالها … هل ممكن استلمها مكان زوجتي اثناء وصلها بالبريد .و معي اصل بطاقتها المطلوب تجديدها ….. شكرا للاهتمام و الرد
لو سمحت عايز اعرف التسليم في خلال كام يوم عن طريق الانترنت انا قدمت من ٣ ايام علي النت وحددلي المبلغ بس محدش قاللي الميعاد
لو سمحت انا قدمت علي بطاقه مستعجله علي الموقع الالكتروني تجديد بيانات استلمها في خلال قد ايه
عوزة اعمل بدلا فاقد
يافندم البطاقه اتسرقت من مراتى هى والفلوس ومش معانا حتى صوره للبطاقه بس معانا شهاده الميلاد وكمان عايز ين نستخرج غبرها وبسرعه فى اقل من اسبوع لدواعى السفر ارج البلاد ارجو الافاده
اهم شء ان يكون مكان استحراج اابطاقة والوقت الضايع فيه يجب مراعاة الاهتمام بهذه الامور اولا..سجل مدنى الهرم طوابير و زحام طول اليوم حتى يتمكن الموااطن من تقديم طلب …ارجو زيادة عدد الشبابيك لكى تقل الطوابير
الولد تم 16 عام وهو خارج مصر ويتقدم لعمل البطاقة بعد نزوله إجازة
هل عليه غرامة
طيب اللى كمل 16 سنة وهو خارج مصر وان شاء الله بيرجع مصر عنده 18 سنة لدخول الجامعة
هل عليه غرامة والجواز به مايثبت انه كان خارج البلاد
انا متجوز من عشرة اشهر و بطاقتى انا و زوجتى ساريه ممكن اعرف الاوراق المطلوبه منى انا وزوجتى وقيمة الغرامه لينا احنا الاثنين
لو انا مفصول من الكلية ولسة ماخدتش الملف اختم ورق البطاقة من أين
وهو ينفع يتحتم من الكلية ولابتجدد علي البيانات القديمة
أنا بطاقة انتهت من 30/5/2017 وعندى تربيه عسكريه فى الكليه بس لسه حضرتك فى شهر 6 2019 ومش عايزين يختم ليا الاستماره فى الكليه ارجو الافاده
هل ممكن جوزي يستلم البطاقة مكاني
نعم بالكعب
هل ممكن جوزي يستلم البطاقة م
كاني
حضرتك انا نقلت لمكان جديد بس مش استلمت عقد الشقة الا بعد فترة من الانتهاء من جميع اقساطها وده هياخد فترة كبيرة ازاى اثبت اغير بطاقتى لعنوانى الجديد بدون عقد
عند تجديد زوجتي البطاقة هل لابد من حضور الزوج
هارب.من.التجنيد.البطاقه.الشخصيه.جالي.عليها.رفض.السن.المطلوب.لاستخراج.البطاقه
جميع الأوراق المطلوبة موضحة أعلى المقال
حضرتك انا وديت بطقتى لمكتب لخدمة حكومية برضو .. عشان يغير من طالب إالى حاصل ع دبلوم تجارة .. بس لقيتها بعد ما جبها مكتوب فيها دبلوم تجارة بس ؟ كدة عادى ولا لازم يكون مكتوب حاصل ع دبلوم تجارة !!
لا كده عادي
لقد استخرجت بطاقة الرقم القومي إلكترونيا وازدواجية أن أعرف كم تستغرق من الوقت لاستلامها وشكرأ
15 يومًا
هو ينفع اجدد بطاقة والدتي من خلال بريدي لالكتروني واي المطلوب مني بالضبط
اتبع التعليمات السابقة في المقال
يافندم لو البطاقه منتهيه من شهر 10 غرامه اد ايه عليه
قرابة 50 جنيه، يمكنك التأكد من المكتب التابع لك
يتم تسليم البطاله الجديدة في المنزل في خلال مده؟؟؟
مفيش ياجماعة الكلام ده هتتسلم ازاي قبل م تروح وتتصور للبطاقة
الكلام متواج بشكل حقيقي في حالات التقديم وعمل بدل فاقد للبطاقة
15 يوم
طلبات التجديد فقط هي نفسها الاصدار الجديد
بالظبط يافندم
ممكن اعرف انا من اي مكان ممكن اجدد البطاقه …وهل التجديد فقط يستلزم كل الاوراق ام الاستماره فقط
الاستمارة فقط
عايزة اعرف غرامة التأخير عن عدم تجديد البطاقة الشخصية منذ 3سنوات هتكون كام
يتم دفع غرامة بقيمة 50 جنيه على مرور سبعة سنوات من تاريخ إصدار البطاقة.
يفندم عندي البطاقة صالحه فيها حوالي8شهور ممكن نجددها والا نستنه لم تخلص
عادي يا فندم، يمكنك التجديد في أي وقت