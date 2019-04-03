ناشدت وزارة الداخلية المصرية على جميع المواطنين بضرورة سرعة تجديد بطاقة الرقم القومي وتعديل البيانات التي تتعلق بالرقم القومي أو استخراج البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) سواء من خلال الإنترنت أو عبر المكاتب المخصصة لذلك والتي تتمثل في مكاتب السجل المدني، ولم تخص الوزارة فئات معينه لذلك ولكنها شددت على جميع الأفراد في المجتمع واللذين تستدعي بطاقتهم التحديث مثل الزواج، أو الطلاق، أو تغير الإقامة، أو تعديل في البيانات السكنية، أو غيرها من التجديدات الخاصة ببطاقة الرقم القومي.

وهناك الكثير من الشروط والقواعد التي تحض بطاقة الرقم القومي وسوف نقوم عبر هذا التقرير بسرد جميع هذه التفاصيل من خلال قرارات وزارة الداخلية، وحددت وزارة الداخلية كحد أقصى ثلاث شهور لتجديد البطاقة بعد أن ينتهي الوقت المحدد للتجديد، ولكنها وضعت عدة عقوبات للأشخاص المخالفين لتلك التعليمات، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم كافة العقوبات بالإضافة إلى عدة خدمات يمكن اللجوء إليها بخصوص البطاقة الشخصية مثل المستندات المطلوبة للتجديد والروابط الرسمية لوزارة الداخلية.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية أو تجديدها

ويسعى دائمًا موقعنا “نجوم مصرية” بتوفير كافة المعلومات الخدمية التي تساعد كافة المواطنين في إنجاز المهام المختلفة عبر الإنترنت، ونقوم الآن بتوضيح جميع الأوراق والمستندات والخطوات الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، ويتطبق أيضًا علي تجديد البيانات، وكذلك لاستخراج البطاقة لأول مرة.

يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي الذي حددته وزارة الداخلية وللدخول اضغط هنا.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على سلة الطلبات، واختيار بطاقة الرقم القومي.

وبعد أن تقوم بالخطوات السابقة قم في هذه الخطوة بتحديد الخدمة التي تريدها استخراج أو تجديد، أو تغيير بيانات، أو بدل فاقد.

الخطوة التالية يجب على المتقدم أن يملأ البيانات الخاصة به من الرقم القومي والبريد الإلكتروني، وتلفون المحمول، والأرضي، والعنوان وكافة البيانات بشكل صحيح.

وبعد الانتهاء من تطبيق كافة الخطوات السابق ذكرها قم بتحديد نظام تسديد الرسوم المالية سواء بالشكل الإلكتروني أو في المكتب أثناء تسليم البطاقة.

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غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية

وتم تحديد مجموعة من الغرامات التي يتم تطبيقها علي سائقي السيارات في حالة ارتكابهم للمخالفات هدفًا في تقليل الحوادث علي الطرقات وتوخي الحظر، وقامت وزارة الداخلية بتحديد مجموعة من الغرامات والعقوبات على كل من يتأخر عن تجديد البطاقة الشخصية، أو استخراجها للمرة الأولى، ومن خلال الفقرة التالية سوف نوضح لكم جميع الغرامات التي قد حددتها الوزارة.

أما عن الغرامات التي حددتها وزارة الداخلية من أجل التطبيق على خدمات المرور في حالة وجود أي مخالفات على الطرقات فسوف نوضحها عليكم الآن عبر السطور القليلة القادمة.

يتم دفع غرامة بقيمة 100 جنيه عن التأخر في استخراج البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) وذلك عن أول مرة، ولأول 6 أشهر فقط، أي أن عند بلوغ سن 16 و6 شهور، ويتم تحصيل تلك الغرامة عند عمل البطاقة لأول مرة.

يتم دفع غرامة بقيمة 50 جنيه عند التعامل بالبطاقة القديمة أو الاحتفاظ بها.

يتم دفع غرامة بقيمة 50 جنيه على مرور سبعة سنوات من تاريخ إصدار البطاقة.

يتم دفع 50 جنيه في حالة عدم تحديث البطاقة بعد ثلاثة أشهر من الوقت الفعلي لتغير البيانات مثل الزواج أو الطلاق أو تغير المسكن أو غيرها من التجديدات.

يتم دفع 50 جنيه غرامة في عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بدل الفاقد وذلك بعد مرور 15 يوم من فقد البطاقة.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم استثناء ذو الاحتياجات الخاصة وكذلك كبار السن، من جميع الغرامات السابق ذكرها.

4 غرامات جديدة على بطاقة الرقم القومي

والصورة التالية سوف توضح لكم مجموعة الغرامات الجديدة والتي قامت وزارة الداخلية بالإعلان عنها وذلك عن التأخير في التجديد أو عملها لأول مرة، وتوضح لكم الغرامات الجديدة.

ونجد أن الدولة تسعى دائمًا إلى الحد من الإرهاب، فلذلك تشدد على المواطنين عملية تجديد وتحديث البيانات الخاصة بهم، حتى يتم الكشف والتطوير الدائم المستمر في الكشف عن محاولات السرقة والاحتيال، وعدم الغش، والتلاعب ببيانات المواطنين.

أسباب وزارة الداخلية في فرض الغرامة المالية في حالة عدم تجديد البطاقة الشخصية

وقد أعلنت وزارة الداخلية ضرورة تجديد البيانات الخاصة بالبطاقة الشخصية لكافة المواطنين، وذلك عن الأشخاص الذين تغيرت بياناتهم مثل تغير العنوان، تغير الحالة الاجتماعية، مثل الزواج أو الطلاب، تجديد الشهادة العلمية، والحد الأقصى لتجديد البطاقة هو ثلاثة أشهر.

وقد شددت الوزارة على دفع الغرامة منعًا للغش والتلاعب بالبيانات، والحد من العمليات الإرهابية، واستغلال بعض الأشخاص عدم التعرف على المكان، أو التدليس، أو محالات والسرقة.

في حالة فقدان البطاقة تعطي الفرصة لبعض الأشخاص بالقيام بالنصب والسرعة مستخدمًا البطاقة المفقودة فيجب الإبلاغ فورًا عقب فقدان البطاقة.

هذا وبالإضافة إلى إمكانية عمل الجرائم المختلفة واستخدام البطاقات المفقودة لأصحابها ويعرضون أصحاب تلك البطاقات للخطر.

وأخيرًا وليس أخرًا تحاول الوزارة توفير الأمن والآمان للمواطنين وعدم تفشى الإرهاب والسرقات في المجتمع.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى (أول مرة)

وسوف نعرض عليكم الآن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي المميكنة لأول مرة

إحضار استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.

يجب إحضار بطاقة تحقيق الشخصية سواء العائلة أو الشخصية، أو جواز سفر، وذلك لإثبات هوية شخصية الفرد.

يجب إحضار صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

بالنسبة للمتزوجين، إحضار صورة لوثيقة الزواج.

لأصحاب المهن النقابية، يجبب اعتماد المهنة الخاصة به.

للعاملين في القطاع الخاص يجب تقديم خطاب التأمينات من الجهة المختصة.

لأصحاب النشاط التجاري يجب إحضار صورة ضوئية من السجل التجاري.

يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي من أجل الإطلاع عليه ثم إحضار صورة منه.

الأوراق المطلوبة للحصول على بدل فاقد أو تالف البطاقة الشخصية

وقد حددت وزارة الداخلية مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة التي يمكن من خلالها استبدال البطاقة وبدل التالف، وبدل الفاقد والتي حددتها الوزارة فتتمثل في التالي:-

نموذج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق أي فرع في جميع المحافظات.

إثبات شخصية للشخص الذي يريد تجديد البطاقة.

في حالة التالف يجب تسليم البطاقة مع الاستمارة.

يمكنك استرجاع بياناتك القديمة عن طريق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية وللدخول لها اضغط هنا.

يتم إصدار البطاقة بعد 15 يوم من تاريخ التجديد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتغير محل الإقامة في الرقم القومي

ونرصد لكم الآن كافة المستندات والأوراق الواجب توافرها في حالة تغير محل الإقامة في الرقم القومي تبعًا لما صدر من وزارة الدخلية للمواطنين، لذلك ينبغي توافرها عند تعديل البيانات، وتتمثل تلك المستندات في النقاط التالية:-

نموذج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق أي فرع في جميع المحافظات.

تواجد أصل البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي.

عقد إيجار للمكان الذي تريد فيه نقل محل الإقامة، (محضر موثق).

يجب إحضار إيصال مياه، أو كهرباء، أو غاز، أو فاتورة تليفون أرضي.

أما عن أرباب المعاشات فيجب إحضار خطاب موجة من الجهة الخاصة بصرف المعاش الخاص بهم.

في حالة الطلاب، فيجب عليه أن يحضر خطاب من جهة العمل، سواء في القطاع العام أو جهة حكومية.

الشروط المطلوبة لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

وحددت الوزارة، وزارة الداخلية مجموعة من الشروط والمعايير المطلوبة من أجل تجديد أو استخراج البطاقة فوري، ومن ثم يقوم المواطن بملء الاستمارة الخاصة بالرقم القومي، والتي بالفعل سبق ذكرها، ثم أحضر الملفات التي سيق ذكرها عند التجديد، وإذا رغبتم بالإطلاع على كافة التفاصيل قوم بزيارة هذا الرابط استخراج وتجدد بطاقة الرقم القومي، والتوجه إلى أقرب مكان للتجديد، سعر الاستمارة المستعجلة 105 جنيه، ومدة استلامها 72 ساعة.

ولا زالت وزارة الداخلية تسعى على حث المواطنين من أجل سرعة تحديث بيانات الرقم القومي، سواء التجديد أو عمل بطاقة جديدة، وذلك حتى يتم تجنب أي مخاطر قد تتعرضون لها بسبب عدم التجديد، هذا وبالإضافة إلى متابعة منا لأحدث التعديلات جديدة سوف نقوم بنشرها لكم على الفور، وذلك تبعًا لكافة القرارات الوزارية الخاصة بالأحوال المدنية.

وتسعى الدولة دائمًا لتوفير الوقت والجهد للمواطنين بهدف تسهيل الأمور بخصوص الخدمات التي يمكن أن تقديمها للمواطنين بشكل إلكتروني سعيًا لتوصيل جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين في كل مكان في الجمهورية، وذلك من أجل توفير الكفاءة المطلوبة، وتعد من الخطوات الخاصة بالحكومة الإلكترونية محاولة من الدولة على مواكبة العصر والتقنية الحديثة والتقنيات الداعمة لأحدث تكنولوجيا في العالم، وذلك محاولة منها من مواكبة تكنولوجيا العصر ومواكبة التكنولوجيا العالمية عن طريق إدخال التكنولوجيا على جميع الأمور الحياتية من أجل توفير المكان والزمان على المواطنين.

تنبيه.. ويذكر أن بخصوص البطاقات المفقودة فهناك العديد من البطاقات التي تم فقدها وعمل بها الجرائم المختلفة، فضلا على عدم الاستدلال على الأشخاص الحقيقي لارتكاب تلك الجرائم، وذلك بسبب عدم التبلغ عند البطاقات المفقودة، ولهذا فقد شددت الدولة بسرعة التجديد، وتعديل البيانات.

وبهذا فقد عرضنا عليك عزيز القارئ جميع التفاصيل التي تخص بطاقة الرقم القومي، جميع التفاصيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية من اجل الاستخراج أو التجديد أو عمل بدل تالف، وفي حالة تواجد أي تفاصيل جديدة أخرى سوف نعرضها لكم على الفور، هذا وبالإضافة إلى استعراض جمع المستندات من أجل تجديد البطاقة مع توضيح جميع الإجراءات التي تخص بطاقة الرقم القومي، مع توضيح أهمية تجديد البطاقة وتغيرها مع توضيح الإجراءات اللازمة ومن أجل القضاء على الغش والنصب والإرهاب وكل ما يربك الأمن العام.

وما زالت أسرة عمل نجوم مصرية تعمل جاهدة لتوفير كافة البيانات والمعلومات الصحيحة والقرارات الرسمية النابعة من وزارة الداخلية بخصوص تجديد البطاقة الشخصية، وإلى الآن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات جديدة بخصوص تلك الشأن، وفي حالة توفر أي معلومات جديدة أخرى سوف نقوم بعرضها على الفور، تابعونا فقط حتى يصلكم كل جديد.

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