بمقدم 10 الاف جنيه وبالتقسيط على 20 سنه الأوقاف تطرح شقق أسكان إجتماعي تعرف على أهم تفاصيل الأعلان

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا التقرير عن شقق وزارة الأوقاف، التي أعلنت عنها هيئة الأوقاف المصرية، ويهتم كثيراً من المواطنين المصريين بالبحث عنها في مختلف محركات البحث، عن أهم التفاصيل الخاصة بالطرح، ونحن من خلال موقعنا يسعدنا أن نقدم لكم كل التفاصيل الدقيقة عن شقق الأوقاف، من ثمن الوحدة ومساحتها وطرق الدفع وشروط الحصول علي الوحدات وكراسة الشروط.

أعلنت هيئة الأوقاف مد فترة التقديم لأسكان العاشر والسادات حتي نهاية الشهر الجاري شهر يونيو للتقديم على الوحدات.

الشروط العامة لشقق وزارة الأوقاف

ثمن كراسة الشروط 250 جنيه تطلب من مقر هيئة الأوقاف بالدقي. صوره من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجه. شهادة بيانات صافي الدخل السنوي للزوجين موثقة ومعتمدة من جهة العمل أو أي دخل أخر أو شهادة محاسبة تثبت الدخل. تخصص نسبة 5% من الشقق لذوي الإحتياجات الخاصة. التقديم بنظام التمويل العقاري على ضوابط وشروط وزارة الأسكان وصندوق الأسكان الأجتماعي. تقبل طلبات الحجز من المتقدمين من جميع المحافظات المصرية. أن لا يكون قد حصل المتقدم وزوجته على وحده سكنية بالمدن الجديدة هم وأبنائهم القصر سواء بتنازل عنها والت للأسرة بالتنازل. أن يتراوح سن المتقدم للوحدة بين 21 إلي 50 سنه وألا يكون يمتلك وحدة سكنية وفي حالة الأرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية. أن لا يزيد دخل الأسرة عن 42 الف جنية في السنه . أن لا يقل الدخل الشهري عن 1000 جنيه للتعامل بنظام التمويل العقاري.

مواصفات وأسعار الوحدات السكنية بشقق الأوقاف.

ستتراوح الأسعار بين 101200 جنية إلي 190800 جنيه بدعم نقدي من الدولة يصل إلي 25 الف جنيه، وأسعار الفائدة تتراوح من 5% إلي 7% وتسدد 15% من سعر الوحدة مع بداية التعاقد.

مساحات شقق العاشر من رمضان من 59 متر إلي 81 متر.

مساحات شقق مدينة السادات تتراوح من 52 متر إلي 79 متر.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقعنا نجوم مصرية التوفيق لجميع المتقدمين لشقق الأوقاف.

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