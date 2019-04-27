بعد صورة محمد صلاح بـ”رامي و (أم التنانين) رسالة عمرو أديب للشعب المصري

لاقت صورة جمعت اللاعب المصري محمد صلاح ومهاجم ليفربول، بجانب المممثل الأمريكي رامي مالك من أصل مصري، إعجاب الإعلامي المصري عمرو أديب إذ جذبته إهتمامه الصورة ما حذاه لتوجيه رسالة إلى الشعب المصري. وألتقطت الصورة في نيويورك اثناء حضور صلاح حفل التكريم بصفته ضمن المئة شخصية أكثرها تأثيرا على مستوى العالم من قبل مجلة تايم.

وقدم أديب عبر برنامج الحكاية المعروض على إم بي سي، نصائح إلى أبناء مصر ان يحافظوا على مسيرتهم في تحقيق ما يطمحون إليه من أهداف. ووصف المذيع عمرو أديب اللاعب المحترف في صفوف ليفربول بأنه طاووس وكان يشعر بالعظمة أثناء إلتقاطه الصورة مبيناً ان ذلك حق له.

على شباب مصر الإقتداء بمحمد صلاح

أخبار محمد صلاح.

وأختير محمد صلاح كواحد من بين 100 شخصية الاكثر تاثيرا في العالم. وهو ما يجعل المصريين ينظرون لصلاح كباعث للاعتزاز والفخر، وهي المكانة والشهرة التي لم تصل اليها اي شخصية مصرية في تاريخ مصر. وخلال ذلك الحدث من قبل المجلة الأمريكية، ألتقط لاعب المنتخب المصري صوراً مع أبرز الشخصيات نفوذاً مثل الممثلة “اميليا كلارك” نجمة مسلسل صراع العروش.

وأضاف عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة mbc المصرية، في دعوته إلى المصريين بأن يتعلموا من هذه الصورة غير العادية. وأكد على وجوب بذل الكثير من الوقت في مواصلة الطريق المهني الذي يقود بالنهاية كل شخص إلى تحقيق ما يريده، كما نصح بعدم طرح التبريرات التي تشكل عائقاً مثل القول ان البلاد تحتاج الى الوساطات والشهادات.

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