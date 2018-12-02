بالفيديو .. عمرو أديب : هذه السلع ستتضرر من رفع سعر الدولار الجمركي منها الكافيار واسماك الزينة

قال الإعلامي عمرو أديب أن هناك العديد من السلع التي ستتضرر نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي كلها سلع غير ضرورية أو ترفيهية كأسماك الزينة والكافيار والسيارات الخاصة.

وأضاف أديب من خلال برنامجه ” الحكاية ” على قناة MBC مصر أن الدولة قامت بتثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنية على السلع الأساسية فقط وقامت برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الغير ضرورية وسوف أوضح لكم ما هي السلع التي يتحدث عنها الناس وحزين بسببها وهى :

الكافيار والجمبري المستورد والاستاكوزا والببغاوات والخمور وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور والتليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الألي بانواعها والواردات التي لها مثيل محلى مثل أنواع الأحذية والأثاث حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة.

وأضاف أديب أن هناك بعض الواردات الخاصة مثيل السيارات الملاكي والموتسيكلات والتكاتك بدء من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر 2018.

واكد أديب أن من كان ينتظر هبوط أسعار السيارات فى يناير القادم لن يتحقق لأنه يوجد العديد من السيارات التي سوف تطبق عليها الزيادة .

وشدد أديب على أن هناك أشياء فى الدولة يجب أن يكون لها الأولوية وهناك أشياء لا يجب أن تكون لها الأولوية والأولويات هي أن يبقى رغيف العيش بخمسة قروش وان يبقى التموين كما هو وان يبقى الدعم على المحروقات وعلى الكهرباء وان يبقى التعليم مجاني وان يكون العلاج فى أماكن كثيرة يكون مجاني .

وختم حديثه إن هناك بعض الناس من يرى انه خطا ولكنى أقول ما أنا مقتنع به لان الأشياء الغير ضرورية مثل السيارات والموبايلات الأشخاص يقومون بشرائها مرة واحدة أما العيش فالناس تشتريه كل يوم.