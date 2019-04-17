بالاسم والرقم القومي… أستعلم عن لجنتك الانتخابية من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

ساعات قليلة ويبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب على دستور مصر عام 2014، حيث يرى نواب الشعب المصري، بأن تلك التعديلات الدستورية هو أمر لا مفر منه للحفاظ على مكتسبات الشعب المصري وحماية أمنه واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فى خضم المخاطر التي تحيق بمصر وشعبها من الخارج والداخل من قبل أعداء أستقرار الأوطان.

أستعلم عن لجنتك الانتخابية :-

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم من أجل دعوة جموع الناخبين في مصر والخارج من أجل المشاركة في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب على دستور مصر عام 2014.

وقامت اللجنة الوطنية للانتحابات بتوفير 3 وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية باستخدام الاسم والرقم القومي كالتالي :-

1- من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتحابات بالضغط هنا

2- من خلال الاتصال برقم 141 الخط الساخن ويمكن الاتصال به من خلال أية خطوط أرضية أو محمولة.

3- من خلال إرسال الرقم القومي في رسالة نصية على الرقم 5151.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن عدد المواطنين الذين لهم الحق في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ نحو 61 مليون و344 ألف و503 ناخب في داخل مصر وخارجها، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من نحو 15 ألف 324 قاضيا على اللجان الانتخابية.

وأضاف بأن التعديلات الدستورية بعد إعلان نتيجتها ستكون نافذة ويتم العمل بها في أعقاب الإعلان عن النتيجة.

← إقرأ أيضاً: