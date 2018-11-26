انتحار الطالبة إيمان صالح من الطابق الرابع بسبب التنمر… تعرف على التفاصيل

في سابقة لم تحدث من قبل، وللأسف يحزن لها القلب أنه التنمر الذي إدي إلى انتحار الطالبة إيمان صالح من الطابق الرابع في مكان دراستها وهو مبني الطالبات التابع للمعهد الفني الصحي بمجمع (بشاير الخير) الكائن بـ محرم بك بمدينة الإسكندرية، حيث تعرضت إيمان للعديد من أشكال التنمر مثل المضايقات من المسئولين في المعهد والمدرسين أيضا، حيث تم أبلاغ أجهزة الأمن في المحافظة عن حالة سقوط طالبة من الدور الرابع في مبنى المعهد الفني الصحي، ونتج عن سقوط الطالبة إيمان صالح من الدور الرابع وفاتها في الحال وهي تبلغ من العمر 22 عاما.

أسباب انتحار الطالبة إيمان صالح من الطابق الرابع

قامت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية بعمل التحقيقات اللازمة حول سبب انتحار الطالبة إيمان صالح حيث كشف أصدقائها عن سبب انتحارها وهو تعرضها لتنمر بصفة مستمرة من جانب مشرفات المعهد حيث كانوا دائما يسخرون من لون بشرتها وهيئتها العامة ودائما يقولون لها أنها تشبه الذكور لا سيما عن الإساءة المستمرة من جانبهم.

الجدير بالذكر أن والدة إيمان صالح السيدة أمنية عبد العزيز قامت بتوجيه الاتهامات إلي المشرفات الثلاث والعاملين بالمعهد بأنهم السبب في انتحار بنتها، حيث كانوا يعاملون إيمان بقسوة شديدة ووصفها بألفاظ غير لائقة على الإطلاق وكانت إيمان تشكو بشكل دائم لوالدتها من الـ 3 مشرفات ومن جانب الأم كانت تحاول تهوين الأمر عن بنتها وتنصحها بالانتظار حتي تنتهي الدراسة من المعهد وتتخرج دون حدوث أي مشكله.

أن السيدة أمنية عبد العزيز والدة إيمان قد قدمت شكوي منذ عدة أشهر ضد الـ 3 مشرفات بسبب معاملتهم السيئة وتنمرهن بإيمان والتلفظ بألفاظ خارجة خادشة للحياء ولكن الشكوي كانت دون جدوي، وقد أشاد زميلات إيمان بحسن معاملتها لهن وتربيتها الحسنة.

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