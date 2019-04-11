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إمساكية رمضان لعام 2019: فى مصر و الدول العربية و عدد ساعات الصيام ومواعيد الصلاة طوال شهر رمضان

كتب سعيد عبد الفتاح آخر تحديث

ينتظر المسلمون حول العالم إقتراب حلول شهر رمضان المعظم، والذي يأتي دائما بالخير واليمن والبركات على كافة أرجاء الأرض، وتستعد جميع بلدان العالم الى استقبال هذا الشهر بالعديد والعديد من العادات والتقاليد حسب البلدان حيث له تجليات مختلفة فهو شهر القرآن، وشهر الرحمات حيث جاءت الكثير من الأحاديث التى تناولت فضل هذا الشهر الكريم، حيث يحل عليا شهر من العام كله وينتظره المسلمون من العام الى العام الآخر، ونرصد سويا مع قرب انتهاء شهر شعبان و حلول الشهر الكريم عدد من الاشياء التى يبحث عنها المسلمون حول امسكية لمعرفة توقيتات الصلاة فى شهر رمضان وأيضا مواعيد الإفطار والإمساك.

إمساكية رمضان لعام 2019 فى مصر

ومع الاحتفالات التى يقوم بها المسلمون حول العالم ومتابعة موعد بدء شهر رمضان ومعظم فى الكثير من الدول العربية لمتابعة توقيت الصلاة من موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لعدد من الدول، وأيضا  موعد صلاة الفجرة والعشاء

موعد شهر رمضان فى مصر

وعلى الجانب الآخر يبحث الكثيرون عن موعد شهر رمضان بعد إثارة الجدل حسب التصريحات التى تداولتها عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وغيرها من الصحف التى نشر عدد من التواريخ الغير صحيحة حيث أكدت كافة الاستطلاعات انه يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 ميلادية الموافق الأول من شهر رمضان لعام 1440 هجريا”

وتتمني اسرة نجوم مصرية أن يحل عليها هذا الشهر الكريم بالخير لكل المسلمين فى مصر والعالم العربى 

تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2019 – 1440 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2019 – 1440 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2019 – 1440 النهائية ان شاء الله

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان06 مايو03:32 ص05:08 ص11:52 ص03:29 م06:35 م08:01 م
الثلاثاء2 رمضان07 مايو03:31 ص05:08 ص11:52 ص03:29 م06:36 م08:02 م
الاربعاء3 رمضان08 مايو03:30 ص05:07 ص11:52 ص03:29 م06:37 م08:03 م
الخميس4 رمضان09 مايو03:29 ص05:06 ص11:52 ص03:28 م06:37 م08:04 م
الجمعة5 رمضان10 مايو03:28 ص05:05 ص11:52 ص03:28 م06:38 م08:05 م
السبت6 رمضان11 مايو03:27 ص05:05 ص11:52 ص03:28 م06:39 م08:06 م
الاحد7 رمضان12 مايو03:26 ص05:04 ص11:52 ص03:28 م06:39 م08:06 م
الاثنين8 رمضان13 مايو03:25 ص05:03 ص11:51 ص03:28 م06:40 م08:07 م
الثلاثاء9 رمضان14 مايو03:24 ص05:03 ص11:51 ص03:28 م06:41 م08:08 م
الاربعاء10 رمضان15 مايو03:23 ص05:02 ص11:51 ص03:28 م06:41 م08:09 م
الخميس11 رمضان16 مايو03:22 ص05:01 ص11:52 ص03:28 م06:42 م08:10 م
الجمعة12 رمضان17 مايو03:21 ص05:01 ص11:52 ص03:28 م06:43 م08:11 م
السبت13 رمضان18 مايو03:20 ص05:00 ص11:52 ص03:28 م06:43 م08:12 م
الاحد14 رمضان19 مايو03:19 ص05:00 ص11:52 ص03:28 م06:44 م08:13 م
الاثنين15 رمضان20 مايو03:19 ص04:59 ص11:52 ص03:28 م06:44 م08:14 م
الثلاثاء16 رمضان21 مايو03:18 ص04:59 ص11:52 ص03:28 م06:45 م08:14 م
الاربعاء17 رمضان22 مايو03:17 ص04:58 ص11:52 ص03:28 م06:46 م08:15 م
الخميس18 رمضان23 مايو03:16 ص04:58 ص11:52 ص03:28 م06:46 م08:16 م
الجمعة19 رمضان24 مايو03:16 ص04:57 ص11:52 ص03:28 م06:47 م08:17 م
السبت20 رمضان25 مايو03:15 ص04:57 ص11:52 ص03:28 م06:48 م08:18 م
الاحد21 رمضان26 مايو03:14 ص04:56 ص11:52 ص03:29 م06:48 م08:19 م
الاثنين22 رمضان27 مايو03:14 ص04:56 ص11:52 ص03:29 م06:49 م08:19 م
الثلاثاء23 رمضان28 مايو03:13 ص04:56 ص11:52 ص03:29 م06:49 م08:20 م
الاربعاء24 رمضان29 مايو03:12 ص04:55 ص11:53 ص03:29 م06:50 م08:21 م
الخميس25 رمضان30 مايو03:12 ص04:55 ص11:53 ص03:29 م06:50 م08:22 م
الجمعة26 رمضان31 مايو03:11 ص04:55 ص11:53 ص03:29 م06:51 م08:22 م
السبت27 رمضان01 يونية03:11 ص04:55 ص11:53 ص03:29 م06:51 م08:23 م
الاحد28 رمضان02 يونية03:10 ص04:54 ص11:53 ص03:29 م06:52 م08:24 م
الاثنين29 رمضان03 يونية03:10 ص04:54 ص11:53 ص03:29 م06:53 م08:24 م
الثلاثاء30 رمضان04 يونية03:10 ص04:54 ص11:53 ص03:29 م06:53 م08:25 م

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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