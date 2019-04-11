إمساكية رمضان لعام 2019: فى مصر و الدول العربية و عدد ساعات الصيام ومواعيد الصلاة طوال شهر رمضان

ينتظر المسلمون حول العالم إقتراب حلول شهر رمضان المعظم، والذي يأتي دائما بالخير واليمن والبركات على كافة أرجاء الأرض، وتستعد جميع بلدان العالم الى استقبال هذا الشهر بالعديد والعديد من العادات والتقاليد حسب البلدان حيث له تجليات مختلفة فهو شهر القرآن، وشهر الرحمات حيث جاءت الكثير من الأحاديث التى تناولت فضل هذا الشهر الكريم، حيث يحل عليا شهر من العام كله وينتظره المسلمون من العام الى العام الآخر، ونرصد سويا مع قرب انتهاء شهر شعبان و حلول الشهر الكريم عدد من الاشياء التى يبحث عنها المسلمون حول امسكية لمعرفة توقيتات الصلاة فى شهر رمضان وأيضا مواعيد الإفطار والإمساك.

إمساكية رمضان لعام 2019 فى مصر

ومع الاحتفالات التى يقوم بها المسلمون حول العالم ومتابعة موعد بدء شهر رمضان ومعظم فى الكثير من الدول العربية لمتابعة توقيت الصلاة من موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لعدد من الدول، وأيضا موعد صلاة الفجرة والعشاء

موعد شهر رمضان فى مصر

وعلى الجانب الآخر يبحث الكثيرون عن موعد شهر رمضان بعد إثارة الجدل حسب التصريحات التى تداولتها عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وغيرها من الصحف التى نشر عدد من التواريخ الغير صحيحة حيث أكدت كافة الاستطلاعات انه يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 ميلادية الموافق الأول من شهر رمضان لعام 1440 هجريا”

وتتمني اسرة نجوم مصرية أن يحل عليها هذا الشهر الكريم بالخير لكل المسلمين فى مصر والعالم العربى

تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2019 – 1440 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2019 – 1440 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2019 – 1440 النهائية ان شاء الله

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:32 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:29 م 06:35 م 08:01 م الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:31 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:29 م 06:36 م 08:02 م الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:30 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:29 م 06:37 م 08:03 م الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:29 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:04 م الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:28 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:05 م السبت 6 رمضان 11 مايو 03:27 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:26 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:25 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:40 م 08:07 م الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:24 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:08 م الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:23 ص 05:02 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:09 م الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:22 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:42 م 08:10 م الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:11 م السبت 13 رمضان 18 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:12 م الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:13 م الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:19 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:14 م الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:15 م الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:16 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:47 م 08:17 م السبت 20 رمضان 25 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:48 م 08:18 م الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:48 م 08:19 م الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:19 م الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:21 م الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:22 م الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:22 م السبت 27 رمضان 01 يونية 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:23 م الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:24 م الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:24 م الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م

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