اليوم مبارك يعود لمحكمة الجنايات للشهادة ويلتقي الرئيس المعزول محمد مرسى وجهاً لوجه

محمد حسنى مبارك، رئيساً ثم مُتهماً واليوم شاهداً، مراحل مرت بالرجل الذي قاد مصر وحكمها لمدة ثلاثون عاماً أُجبر بعدها على التنحي عن الحكم إبان أحداث الخامس والعشرين من يناير للعام 2011، وحسب ما أفادت وكالات أنباء محلية وعالمية، يعود الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمحكمة الجنايات ولكن هذه المرة شاهداً وليس مُتهماً ليتلقى حسب مجرى التحقيقات وفصول القضية المنظروة اليوم الأحد أمام محكمة جنايات القاهرة الرئيس المعزول محمد مرسى وجهاً لوجه . فإليكم التفاصيل .

اليوم يشهد مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة

حيث يقوم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر ديسمبر للعام 2018 بالإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اقتحام السجون المتورط فيها جماعة الإخوان المحظورة بالتواطؤ مع عناصر من الخارج وتسهيل اقتحامها للحدود الشرقية مما أسفر عن اقتحام غالب أقسام الشرطة بالجمهورية، فضلاً عن السجون العمومية مما أدى إلى هروب عناصر الأخوان بالسجن وفى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى .

واليوم عندما يقف الرئيس الأسبق مبارك ليدلى بشهادته في تلك القضية باعتباره كان رئيساً للبلاد أثناء وقوع عمليات الاقتحام للحدود الشرقية وسجون وأقسام مصر، سوف يلتقي مبارك مع مرسى وجهاً لوجه اليوم حيث يعد محمد مرسى و 27 آخرون من تنظيم الإخوان في مقدمة المتهمين بالقضية التي سوف يُدلى فيها مبارك بشهادته، فضلاً عن عناصر أجنبية من حركة حماس متهمة بذات القضية .