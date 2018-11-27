تظلمات بطاقات التموين 2018 عبر موقع دعم مصر .. موعد نتيجة تظلمات البطاقات الموقوفة

لإضافة المواليد علي بطاقة التموين 2018 علي موقع دعم مصر اضغط هنا
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجديدة علي بطاقة التموين:
– صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
– صورة شخصية لصاحب بطاقة التموين.
– صور من شهادات ميلاد للأفراد الذي سيتم إضافتهم علي البطاقات التموينية.
– صور الرقم القومي لجميع المستفيدين من الدعم.
– أصل آخر إيصال كهرباء لصاحب بطاقة التموين
بهذه الطريقة يمكنك إضافة مواليدك الجديدة عبر رابط دعم مصر
إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018 يقوم المواطن الراغب في إضافة المواليد علي بطاقة التموين بالدخول إلي موقع دعم مصر لتسجيل المواليد، وسرعة التوجه إلي مكاتب التموين بالمحافظات التابعين لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2018 .
ووضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه عقب انتهاء إجراءات مكاتب التموين يتم عمل تطبيق بطاقة التموين، موضحا أنه تم تقسيم بطاقة التموين إلى عشر فئات، مرادفا ” من تبدأ رقم بطاقته برقم صفر يكون من فئة تسجيل الأسبوع الأول ، وتنتهي تدريجيا على مدار عشرة أسابيع.
وفي حالة تخلف أحد المواطنين عن المعاد المحدد له، يكون له الأحقية بعد انتهاء المدة المحددة من جانب وزارة التموين في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر “.
قرار لوزير التموين بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد الجدد
وزير التموين يصدر قرارات جدبدة لإضافة المواليدعلى البطاقات التموينية
عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، استأنفت اليوم مكاتب التموين فى جميع محافظات الجمهورية، عملية إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عدة قرارات شملت: إلغاء البحث الاجتماعي للمهن الحرة، والعمال المؤقتة والموسمية، وحملة المؤهلات العليا بدون عمل، وأي شخص غير مؤمن عليه، ويتم المراجعة من قِبل الوزارة على أن يتحمل المواطن المسئولية كاملة وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات؛ يتم إيقاف البطاقة التموينية لدى المواطن.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، قال مصدر مسئول بوزارة التموين في تصريحات صحفية، إنه من المرجح أن تعلن الحكومة زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد في بطاقات التموين، حيث يتراوح بين 10 و20 جنيهً
وكشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تقرير تضمن موقف منظومة إضافة المواليد خلال الفترة من 1 أغسطس الجاري وحتى 27 الماضي من الشهر ذاته، أفاد خلاله بأن أكثر من 329 الف بطاقة سجلت عليها طلب إضافة مواليد بإجمالي 518 ألف مولود من خلال 1383 مكتب تموين بالمحافظات.
الأسبوع الرابع لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
بدأت مكاتب التموين على مستوى الجمهوية، يوم السبت الماضي، في استقبال طلبات راغبي إضافة المواليد الجدد لحاملي البطاقات التي تنتهي برقم 3 من جهة اليمين، حسب الجدول التي وضعته وزارة التموين، ومن المقرر أن يستمر هذا الأسبوع الرابع حتى السابع من شهر سبتمبر.
الأوراق المطلوب لإضافة المواليد بالتبني على البطاقات التموينية
اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى قرار جديد هو الأول من نوعه، فرصة إضافة أطفال التبني، ضمن إضافة المواليد الجدد.
ووضعت وزارة التموين عددا من الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للأسر البديلة:
- عقد رعاية الطفل بمعرفة الشئون الاجتماعية.
- صورة شهادة ميلاد الطفل.
- الرقم التأميني للطفل
- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة بطاقة تموين الأسرة البديلة
تحديث.. أكدت وزارة التموين أن في التحديثات الجديدة الخاصة ببطاقة التموين سوف يتم حذف كل موظف يتخطى راتبه مبلغ 2500 جنيه مصري، مشيرة إلي أن آخر موعد لتحديث البطاقات وإضافة المواليد علي البطاقات التموينية هو يوم 7 من شهر نوفمبر القادم.
خطوات تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين
نتيجة تظلمات تحديث بطاقة التموين
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ظهور نتيجة تظلمات تحديث بطاقات التموين، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، حيث يتم مراجعة التظلمات قبل الرد بعودة المحذوفين أو إصدار البطاقة.
التعليقات
انا ادمت طلب لاضافت موليد للتموين قامو شالوهم من على العيش
انا معملتش اضافه للمواليد اه الحل
لو سامحت المواليد هاتنزل امتا
عندى خصم فرد والبطاقه 2 فرد الان فرد واحد بالى سنه ونص على كده وكل يوم ياوله مفيش تعلمات
عندى خصم فرد من البطاقه من سنه ونص ومش عارف اعمل ايه عملت كل الاوراق فى مكتب التموين ولحد اليوم كل يوم ياوله مفيش تعلمات
لو سمحت عايز الرقم السري بتاع البطاقه التموينيه
اموقع مش بيفتح يدوب نكتب الرقم القومى ورقم بطاقة التموالتموين وال،قم والرقم الكودى ولايقبل ان يفتح
لو سمحت محتاج الرقم السري بتاع البطاقه