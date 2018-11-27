تظلمات بطاقات التموين 2018 عبر موقع دعم مصر .. موعد نتيجة تظلمات البطاقات الموقوفة

إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2018 عبر موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجديدة علي البطاقات، حيث بدأت وزارة التموين في تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية بداية من الأربعاء 1 أغسطس وهو اليوم الثاني وتستمر لمدة ثلاثة أشهرـ تسمح الوزارة خلال هذه الفترة بإضافة المواليد لكل من بلغ عامين كحد أدنى وحتى سن 16 عام كحد أقصى، وذلك من خلال موقع دعم مصر لإضافة المواليد في بطاقة التموين لعام 2018 ، كما أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018 خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة وبينت كافة الشروط والطلبات لإضافة المواليد 2018، حيث طالب المواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجديدة علي البطاقات التموينية بسرعة التوجه إلي مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة أو الدخول على موقع دعم مصر لإضافة المواليد في بطاقة التموين .

لإضافة المواليد علي بطاقة التموين 2018 علي موقع دعم مصر اضغط هنا

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجديدة علي بطاقة التموين:

– صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

– صورة شخصية لصاحب بطاقة التموين.

– صور من شهادات ميلاد للأفراد الذي سيتم إضافتهم علي البطاقات التموينية.

– صور الرقم القومي لجميع المستفيدين من الدعم.

– أصل آخر إيصال كهرباء لصاحب بطاقة التموين

بهذه الطريقة يمكنك إضافة مواليدك الجديدة عبر رابط دعم مصر

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018 يقوم المواطن الراغب في إضافة المواليد علي بطاقة التموين بالدخول إلي موقع دعم مصر لتسجيل المواليد، وسرعة التوجه إلي مكاتب التموين بالمحافظات التابعين لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2018 .

ووضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه عقب انتهاء إجراءات مكاتب التموين يتم عمل تطبيق بطاقة التموين، موضحا أنه تم تقسيم بطاقة التموين إلى عشر فئات، مرادفا ” من تبدأ رقم بطاقته برقم صفر يكون من فئة تسجيل الأسبوع الأول ، وتنتهي تدريجيا على مدار عشرة أسابيع.

وفي حالة تخلف أحد المواطنين عن المعاد المحدد له، يكون له الأحقية بعد انتهاء المدة المحددة من جانب وزارة التموين في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر “.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت توجيهاتها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات لبدء إضافة المواليد الجديدة 2018 بداية من، أول الشهر الجاري وتضمنت إضافة المواليد الذين لم يتم إضافتهم منذ عام 2005، وتضمن التوجيه الوزاري رقم 19 لسنة 2018 صادر بتاريخ 30 يوليو.

قرار لوزير التموين بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد الجدد وفي إطار التسهيل على المواطنين ورفع كاهل الإرهاق والتعب عنهم، أصدر وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قرارًا بإلغاء برنت التأمينات في عملية إضافة المواليد الجديدة أو بعدم مطالبتهم ببحث اجتماعي وسيتم المطابقة مع التأمينات باستخدام الرقم القومى وكذلك مع المواطنين المستفيدين من المعاش الخاص بالضمان الاجتماعى .

وأعلن وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، قال أنه تم استقبال ٢٦٢ ألف طلب؛ لإضافة المواليد، وتم تسجيل أكثر من ١٤١ ألف مولود من إجمالي المستفيدين كما تم تعديل بيانات ٢٧٤ ألف بطاقة تموينية.

وزير التموين يصدر قرارات جدبدة لإضافة المواليدعلى البطاقات التموينية عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، استأنفت اليوم مكاتب التموين فى جميع محافظات الجمهورية، عملية إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عدة قرارات شملت: إلغاء البحث الاجتماعي للمهن الحرة، والعمال المؤقتة والموسمية، وحملة المؤهلات العليا بدون عمل، وأي شخص غير مؤمن عليه، ويتم المراجعة من قِبل الوزارة على أن يتحمل المواطن المسئولية كاملة وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات؛ يتم إيقاف البطاقة التموينية لدى المواطن.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، قال مصدر مسئول بوزارة التموين في تصريحات صحفية، إنه من المرجح أن تعلن الحكومة زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد في بطاقات التموين، حيث يتراوح بين 10 و20 جنيهً

وكشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تقرير تضمن موقف منظومة إضافة المواليد خلال الفترة من 1 أغسطس الجاري وحتى 27 الماضي من الشهر ذاته، أفاد خلاله بأن أكثر من 329 الف بطاقة سجلت عليها طلب إضافة مواليد بإجمالي 518 ألف مولود من خلال 1383 مكتب تموين بالمحافظات. الأسبوع الرابع لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بدأت مكاتب التموين على مستوى الجمهوية، يوم السبت الماضي، في استقبال طلبات راغبي إضافة المواليد الجدد لحاملي البطاقات التي تنتهي برقم 3 من جهة اليمين، حسب الجدول التي وضعته وزارة التموين، ومن المقرر أن يستمر هذا الأسبوع الرابع حتى السابع من شهر سبتمبر. الأوراق المطلوب لإضافة المواليد بالتبني على البطاقات التموينية اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى قرار جديد هو الأول من نوعه، فرصة إضافة أطفال التبني، ضمن إضافة المواليد الجدد. ووضعت وزارة التموين عددا من الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للأسر البديلة: عقد رعاية الطفل بمعرفة الشئون الاجتماعية.

صورة شهادة ميلاد الطفل.

الرقم التأميني للطفل

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صورة بطاقة تموين الأسرة البديلة

تحديث.. أكدت وزارة التموين أن في التحديثات الجديدة الخاصة ببطاقة التموين سوف يتم حذف كل موظف يتخطى راتبه مبلغ 2500 جنيه مصري، مشيرة إلي أن آخر موعد لتحديث البطاقات وإضافة المواليد علي البطاقات التموينية هو يوم 7 من شهر نوفمبر القادم.

خطوات تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين منذ 10-11-2018 في استقبال طلبات التظلمات في مكاتب التموين، وفيما يلي نعرض 8 خطوات لتقديم التظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين.

1- الحصول علي استمارة تظلم من مكتب التموين .

2- ملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من بطاقة التموين.

3- صور من أرقام البطاقات القومية لجميع أفراد الأسرة تقدم إلى مكتب التموين متضمنة رقم الهاتف.

4- تُسلم هذه الاستمارة إلى مكتب التموين ويحصل المواطن على إيصال يفيد بالتسجيل.

5- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي بإرسال هذه البيانات إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

6- تقوم هيئة الرقابة الإدارية بمراجعة البيانات وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

7- تقوم مكاتب التموين بإخطار المواطنين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.