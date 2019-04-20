الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة أماكن لجان الاستفتاء علي الدستور 2019 بالرقم القومي

الهيئة الوطنية للانتخابات أماكن لجان الاستفتاء, استفتاء الدستور 2019, التعديلات الدستورية مرحباً بكل زوار موقع نجوم مصرية في كل مكان في هذه الأيام يحدث حدث تاريخي في جمهورية مصر العربية بخصوص الاستفتاء علي الدستور والتعديلات علي بعض مواد الدستور المصري بعد اقرار التعديل وموافقة مجلس الشعب عليه, والخطوة الثانية بعد موافقة مجلس الشعب يطرح التعديل للشعب للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض وتم تحديد ثلاث أيام للتصويت ( 20 ، 21 ، 22 / 4 / 2019 ) ومن خلال موقع نجوم مصرية ننصح الجميع بالنزول والمشاركة في التصويت ولك حرية الرأي ولكن لابد أن تتعرف علي التعديلات الدستورية وأهميتها لبلدنا الحبيبة مصر .

الهيئة الوطنية للانتخابات

من ضمن المساعدة التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذه الأيام أن يتعرف المواطن أين يدلي بصوته؟ قبل أن يذهب للجنة ومن المنزل عن طريق الدخول للموقع مباشر من جهاز كمبيوتر أو تليفون فقط يكون متصل بالانترنت, وشباب مصر وأغلب المحلات في هذه الأيام يساعدون أي مواطن يريد معرفة لجنته الانتخابية بدون مقابل عن طريق ادخال الرقم القومي والحصول علي جميع البيانات وأهمها اسم اللجنة ومقرها ورقمها والرقم في الكشوفات.

أماكن لجان الاستفتاء

يمكن معرفة أماكن لجان الاستفتاء كما ذكرنا من المنزل فقط عليك الدخول للموقع ويمكن ذلك من الرابط المتوفر في نهاية هذا الموضوع عليك الدخول إليه والتعرف علي الخطوات وسوف تحصل علي جميع البيانات وننصح الجميع بالنزول من أجل بلدنا ولك حرية الاختيار.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

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