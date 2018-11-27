النقل تطلق مسارات شركة مواصلات مصر على جوجل ماب Google Maps

بعد أن انتهت وزارة النقل من التعاقد مع شركة جوجل العالمية، شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية في عملية إطلاق مسارات شركة مواصلات مصر على Google Maps وذلك لنقل تحركات شبكة مركباتها عبر تطبيق جوجل ماب الموجود على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الأندرويد و IOS ، وبذلك تعتبر القاهرة أول مدينة في الشرق الأوسط وإفريقيا تعمل حركة شبكة مركبات شركة المواصلات أون لاين على جوجل.

كما وحضر كلا من الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو، إطلاق مسارات شركة مواصلات مصر على جوجل

وأكّد عرفات على اهتمام الحكومة الكبير الذي توليه لمنظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى باعتباره أحد أهم الحلول التي تسهم في تحقيق الإنسيابية المرورية ومنع الاختناقات داخل المدينة، واشار إلى أن الوزارة تقوم بالعمل على تحقيق تكامل بين شبكة النقل العام ومترو الأنفاق، وذلك من خلال ربط أماكن انتظار مواصلات مصر بمحطات مترو الأنفاق، الأمر الذي يعود بالإيجاب على الخدمة المقدمة للركاب.

ونوَه عرفات إلى أهمية التطبيق حيث يقدم خدمة جديدة من شأنها تسهيل تنقّل المواطنين، وذلك ضمن إطار سعي الوزارة لتطبيق التكنولوجيا الرقمية في صناعة النقل في مصر.