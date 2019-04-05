“المصرية للاتصالات”الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2019 وطرق سداد الفاتورة

يبحث الملايين من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي بكثافة عن طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل، وسنعرض لكم اليوم في مقالنا على موقع نجوم مصرية طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون وطريقة سداد الفاتورة من خلال شبكات الانترنت وخدمة فوري، حيث تحرص الشركة دائما على تقديم الكثير من الخدمات لكافة العملاء، وتسدد الفاتورة كل ثلاثة أشهر حيث أطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، كما إن هناك فترة سماح.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2019

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر لابد من الدخول أولا على رابط الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات، وفي السطور القادمة سنوضح بالصور كيفية الاستعلام عن الفاتورة وسدادها.

أولا الدخول على رابط الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

ثانيا نضع رقم الهاتف وكود المحافظة في المكان المخصص له كما هو موضح بالصورة التالية.

تظهر لنا قائمة بالفواتير المراد سدادها كما هو موضح بالصورة.

طريقة سداد فاتورة التليفون من خلال خدمة فوري

بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المصرية للاتصالات وإدخال رقم الهاتف وكود المحافظة وإظهار الفواتير، نقوم باختيار الفاتورة المطلوب سدادها، وبعد ذلك تظهر أيقونة أدفع يتم الضغط عليها ثم وضع البريد الإلكتروين الخاص بك ثم الضغط على أيقونة سدد، واختيار وسيلة الدفع المتاحة لك سواء كان الماستر كارد أو الفيزا، وإتباع الخطوات المطلوبة.

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