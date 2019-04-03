نرصد لكم من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو الجاري بعد فتح باب الاستعلام، حيث تعمل دائمًا الشركة المصرية للاتصالات على توفير كل السُبل من أجل تقديم أفضل خدمة للعملاء سواء الجدد أو الحاليين، واليوم تقدم لكم أسرة نجوم مصرية الموقع الرسمي التي أطلقته الشركة من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

وكل ذلك ليتمكن جميع العملاء من الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك والتعرف الطرق الخاصة بسداد الفواتير، ويمكنكم من خلال زيارة رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات التعرف على فاتورة التليفون الأرضي، وذلك بعد كتابة كود المحافظة الكائن بها المستعلم ورقم الهاتف والضغط على عرض الفاتورة، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض الفاتورة بالتفاصيل، ومن الجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات قامت بطرح شبكة المحمول الرابعة والتي تحمل أسم وي، وتحمل أيضًا كود 015، بالإضافة إلى استخدامها تقنية 4G مع تقديم أفضل خطة أسعار مقترحة، ويبلغ سعر الشريحة نفسها خمسة عشر جنيه، يمكن الحصول عليها من اقرب فرع إليك يتبع الشركة.



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات

وسنقدم اليوم طريقة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي 2019 من موقع المصرية للاتصالات والذي من المقرر أن تقوم الشركة بالإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد زيارة “رابط المصرية للاتصالات“ على شبكة الإنترنت، ومن ثم كتابة كود محافظتك ورقم التليفون الأراضي المراد الاستعلام عنه، بعدها عليك بالضغط على عرض الفاتورة وسيقوم الموقع بعرض الفواتير الخاصة بك بالتفصيل، والتي تشمل قيمة اشتراكك الشهري وقيمة المكالمات الإضافية والضرائب المضافة.

طرق دفع فاتورة الأرضي أون لاين السداد الإلكتروني



وقد صرحت المصرية للاتصالات أن هناك طرق كثيرة لسداد فاتورة الأرضي عن طريق كل فروع السنترات في كافة المحافظات والتي تتواجد بكثرة، أو منافذ فوري، أو الفيزا كارت وهي الدفع أو السداد الإلكترون، وهي الوسيلة الخاصة بالدفع الأكثر سهولة، وسوف نعرضها عليكم بالتفصيل.

ويمكن لجميع العملاء تسديد فاتورة التلفون الأرضي من خلال الفروع المتاحة للمصرية للاتصالات المتواجدة في كل المحافظات.

إمكانية الدفع عن طريقة أي ماكينة فوري المتواجدة في كل مكان فقط عن طريق كود المحافظة ورقم التليفون.

الدفع عن طريق أي ماكينة من ماكينات فوري فقط برقم الهاتف وكود المحافظة.

عن طريق الفيزا كارت من خلال موقع الشركة على الإنترنت، وتعتبر تلك الطريقة هي طريقة السداد الإلكتروني أون لاين من المنزل.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019

ونحن الآن في انتظار فتح باب الاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات وفي حالة فتح باب الاستعلام سوف نقوم بتحديث المقال على الفور وإبلاغكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، ومن الجدير بالذكر أن الموقع الخاص بالاستعلام عن فاتورة التليفون يمكن من خلاله الاستعلام بشكل مباشر فقط برقم التليفون، أو رقم الحساب، تابعونا من اجل معرفة كافة التفاصيل في حالة وجود أي تعليمات جديد.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يناير

وحددت المصرية للاتصالات يوم 14 فبراير أخر موعد للسداد ومن ثم سوف يتم رفع الخدمة مؤقتًا على هيئة أن يكون التليفون في حالة الاستقبال فقط ولمدة شهر، ومن ثم سوف يتم قطع الخدمة لحين سداد الفاتورة، وفي حالة تسديد الفاتورة سوف يتم استرجاع الخدمة خلال ساعة من تسديد الفاتورة، ومن ثم استخدام جميع الخدمات الذي يتيحها لك التليفون الأرضي، وفي حالة عزيزي القارئ رغبتك في أن نقوم بالاستعلام لك عن فاتورة استهلالك الخاصة بالهاتف الأرضي قم فقط بترك تعليق أسفل الموضوع ويرجى وضع كود المحافظة أيضًا من أجل تسهيل عملية البحث والاستعلام، كل ذلك من الخدمات التي يقدمها موقعنا نجوم مصرية لك، فقط راسلونا من خلال التعليقات.

المواعيد الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خلال العام

وقامت المصرية للاتصالات بتحديد مواعيد من أجل الاستعلام المباشر عن الفاتورة عبر رابط وي علي الإنترنت علي مدار العام كل ثلاثة أشهر.

أسعار تركيب خط أرضي جديد وطريقة التعاقد والأوراق المطلوبة كما يمكنك خطك التليفوني من إجراء جميع المكالمات سواء المحلية أو المباشرة أو الدولية أو المحمول أو الدخول إلى الإنترنت كل ذلك من داخل المنزل، ولكي تتواصل بشكل دائم مع كل من حولك، قم بزيارة أقرب فرع سنترال في المكان الذي تسكن والتعاقد على الخطوط الجديدة. ويتم دفع رسوم التعاقد على الخط الأرضي بقيمة 150 جنيه مصري ولا تشمل الضريبة والدمغة: الوصف القيمة بالجنيه المصري إجمالي مصاريف الطلب و التركيب والتعاقد علي الخط المنزلي شاملة اشتراك 3 شهور مقدما لباقة WE أرضي 20 بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب 150 جنيه الدمغات 6.10 جنيه + 1 جنيه لكل ورقة الضريبة 14%

أسعار المكالمات في التليفون الأرضي

الجدول التالي يوضح لكم قيمة المكالمات الأرضية والمحلية وكيفية محاسبتها في الشركة المصرية للاتصالات، ويتضمن المكالمات المحلية، النداء الآلي، المحمول.

تحديد نوع المكالمة السعر (قرش / ثانية ) المكالمات المحلية.. وهي إجراء مكالمات من خط أرضي لخط أرضي آخر في نفس المحافظة

الخدمة متاحة لجميع الخطوط المنزلية من الشركة المصرية للاتصالات -سعر فتح الخط : 5 قروش

-سعر الدقيقة: 3 قروش النداء الألي.. وهو إجراء مكالمات من أرضي لجميع المحافظات أي من خط أرضي إلى خط أرضي أخر في محافظة أخرى الخدمة متاحة لكافة عملاء الخط المنزلي -سعر المكالمة أقل من 60 كم :8 قروش

-سعر المكالمة أكثر من 60 كم :16 قرش المحمول.. وهي عمل مكالمات من الهاتف الأرضي لأي شبكة محمول الخدمة متاحة للخط المنزلي بناءً على طلبك عن طريق تقديم في الفروع على هذه الخاصية سعر الدقيقة 14 قرش، وهناك 10 قروش رسوم فتح الخط

أسعار المكالمات الدولية من التلفون الأرضي

أما عن الجدول التالي سوف نقوم بتوفير كافة الأسعار للمكالمات الدولية مقابل الجنيه المصرية من داخل الشركة المصرية للاتصالات، وذلك للدول العربية والدول الأجنبية، والبلاد الأخرى.

أسعار المكالمات الدولية (جنيه للدقيقة) وقت الذروة بالجنيه غير وقت الذروة بالجنيه الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية 5.25 4.05 أوروبا وكندا 6.15 5.25 بقية دول العالم 7.65 6 البلاد الأخري 12 12

الأرقام المختصرة لشركة المصرية للاتصالات

الجدول التالي فهو يوضح لكم الأرقام المختصرة من أجل التسهيل على العملاء استخدام الخدمات على الهاتف المحمول التابع للشركة المصرية للاتصالات شبكة المحمول الرابعة وي WE

الخدمة الأرقام المختصرة

معرفة رقم الهاتف *688# الاستعلام عن الرصيد *322# شحن الرصيد *555*الرقم السري# تحويل الرصيد لرقم آخر *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 كلمني شكرا *515*رقم الهاتف# سلفني شكرا *04# خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 من خلال أي شبكة أخرى كود كلمني شكرا 515 رقم الهاتف # للاستعلام عن الاستخدام *414

ومن خلال الجداول السابقة تم توضيح كافة الأسعار التي تخص الشركة المصرية للاتصالات بالإضافة إلى جميع الأكواد المدرجة من أجل استخدام الخدمات بشكل أسهل اختصارًا للوقت والجهد من أجل الحصول عليها في أسرع وقت، وفي حالة توفر أي معلومات جديدة أخري سوف نوضحها لكم علي الفور فقط تابعونا حتي نرصد لكم كل ما هو جديد.

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