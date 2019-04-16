المالية تنفى تعرض مصر لأى أزمة مالية

قامت وزارة المالية بنفى كافة الإشاعات التى ترددت الفترة الاخيرة عن تعرض مصر لازمات اقتصادية حادة نتيجة الاشتراطات ، والفوائد التى يفرضها قرض صندوق النقد الدولى حيث اكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه في ظل الاهتمام بالأمور العامة التى تشغل الرأى العام قد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية فيما يخص الإشاعات المنتشرة عن تعرض الاقتصادي المصرى لازمة نتيجة قرض صندوق النقد الدولى لتقوم الوزارة ينفى تلك الانباء

ولم تكتفى وزارة المالية بنفى تلك الاشاعة فقط ولكنها نفت ايضا اعتزام الوزارة فرض اى ضرائب اضافية الفترة القادمة، وهو الامر الذى تم اقراره في الموازنة الخاصة بالعام القادم، وان كل تلك الاشاعات تهدف الى زعزعة الاستقرار العام، واثارة حالة من الغضب لدى المواطنين، وان اى اضافة للضرائب تتم من خلال قانون يتم اقراره من قبل مجلس النواب.

وفيما يخص تعرض البلاد لازمة اقتصادية كبرى خاصتا بعد الارتفاع الملحوظ في فوائد الديون فقد نفت الوزارة تعرض مصر لاى ازمات مستقبلية، وشددت على نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى مستدله بشهادة العديد من المراكز الدولية المتخصصة في تصنيف الدول اقتصاديا، والتى اكدت تحسن الوضع الاقتصادى في مصر بشكل عام خلال السنوات الاخيرة، وان برنامج الإصلاح الخاص بالاقتصاد المصرى قد نجح بالفعل في تحسين الوضع الاقتصادى العام للبلاد في الفترة الماضية

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