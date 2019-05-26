القبض على عاطل وسيدة وبحوزتهم 200 جرام من مخدر الهيروين بطنطا

في إطار ما تقوم مديرية أمن الغربية من مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة، بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين علي ذمة قضايا، ومداهمة البؤر الإجرامية، ولإحكام السيطرة الأمنية، في الشارع بغرض سيادة القانون ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.

تمكنت وحدة مباحث قسم أول طنطا، من ضبط شخصين وبحوزتهم مواد مخدره بقصد الإتجار، جاء ذالك بعد توافر معلومات أمام النقيب أحمد الكفراوي معاون مباحث القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد ألأكمنه الثابتة، والمتحركة ووضع خطة محكمة، وبمشاركة أفراد من الشرطة السرية، والنظامية تم القبض عليهم .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا، ومعاونه النقيب أحمد الكفراوي، وتحت إشراف العقيد وليد الصواف.

من ضبط كلا من:-

” ع. ا. ج ” وشهرته “جوده” يبلغ من العمر 29سنه عاطل ومقيم بوابه الكوليله أول طنطا ” ا . أ. م ” وشهرتها “أم هاشم” ربه منزل تبلغ من العمر 49 سنه ومقيمه بوابه الكوليله أول طنطا

وبحوزتهم 200جرام من مخدر الهيروين، وأدوات مستخدمة وهي عبارة عن، ميزان، وعدد 3 هواتف محمولة، وسلاح ابيض “مطواه”، و سيارة، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

← إقرأ أيضاً: