ماهي الفياجرا النسائية في مصر واسعارها وفوائدها واضرارها

الفياجرا النسائية في مصر انتشرت بكثرة فى الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة ، ذلك بعد قيام شركة أدوية بطرحها فى الأسواق والمتاجر بعد قبولها من وزارة الصحة، لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدي النساء ، حيث تعتبر الفياجرا النسائية لها أهمية كبيرة فى القضاء على الضعف الجنسى، السبب الذى أثر على العديد من الأسر المصرية ورفع معدلات حالات الطلاق، لذلك تقوم وزارة الصحة بطرحها لعلاج الحياة الزوجية.

اسعار الفياجرا النسائية

حددت شركة الأدوية أن سعر الفياجرا النسائية فى الأسواق 20 جنيهآ للقرص الواحد ، يستعمل فى حالات معينة وهى عند حدوث اضطراب فى الرغبة الجنسية وضعف الرغبة التى لا تتعلق بأسباب طبية أو آثار جانبية ننيجة تعاطى أدوية أخرب أو أى أمراض نفسية ، ولا يتم استعمالها عقب الأداء الجنسي.

اضرار الفياجرا النسائية

وفى السياق ذاته أكدت استشاري الطب الجنسي العلاقات الزوجية، الدكتورة المصرية هبة قطب ، أن الفياجرة النسائية فى العموم تسبب احتقانا في الحوض، حيث أنها في البداية تم استعمالها لمداواة ضغط الدم، موضحة الى أن كل ما تفعله تلك الأدوية أنها تزيد من ضربات القلب وضخ الدم في الأعضاء التناسلية للنساء ، بذلك يسبب للسيدة احتقانا في الحوض.

فوائد الفياجرا النسائية

تعمل الفياجرا النساءية على زيادة الرغبة الجنسية لدي السيدات ، كما تحقق توازن فى الهرمونات، تعمل على رفع نسبة إصدار السوائل الحميمة والتخلص من حالات الإجهاد وتحسين المزاج، كما أنها تساعد على عدم الشعور بالألم أثناء الجماع، تعمل على رفع نسبة وصول السيدات الى قمة النشوة الجنسية عن طريق الشعور بالمناطق الحميمة.