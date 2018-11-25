وصول جثمان الصيدلي أحمد طه المقتول في السعودية إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة

وصل بالأمس جثمان الصيدلي أحمد طه المقتول في السعودية، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو خريج كلية الصيدلة دفعة 2012 حيث تعرض أحمد للقتل أثناء ممارسته عمله اليومي في الصيدلية في مدينة جازان السعودية، وكان من المفترض أحمد يسافر إلي القاهرة في يناير القادم خلال إجازة من أجل أن يشتري شقة حتي يتزوج فيها ويبحث عن زوجته المستقبلة ولكن قضاء الله كان مختلف عما كان يرتب له أحمد حيث أنه مات شهيدا أثناء تأدية عمله وهو في منزله كبري عند الله عز وجل.

تفاصيل مقتل الصيدلي أحمد طه

تعرض أحمد لـ 7 طعنات في صدره أدت إلى وفاته في الحال وكان السبب يرجع إلي أن مواطن سعودي من أصل يمني أشتري بعض الأدوية من الصيدلية وبعد يومين أراد أن يقوم بإرجاع هذه الأدوية بدون فاتورة ولكن أحمد رفض لأن هذا مخالف لقوانين الصيدلية وقال أحمد لمشتري الأدوية أنه سوف يبحث عن الفاتورة وبالفعل وجدها وقام بإرجاع ثمن الأدوية لهذا المواطن وللأسف الشديد قام هذا المواطن بإخراج الخنجر الخاص به وطعنه بشكل مفاجئ وتوفي.

بالأمس وصل جثمان الفقيد أحمد طه إلى مطار القاهرة الدولي ثم تم نقل الجثمان إلى مسجد أبو المكارم بمنطقة صلاح سالم بالتحديد أسفل كوبري الفردوس لأداء صلاة الجنازة، حيث شارك في الجنازة الآلاف من الأقارب والأصدقاء والمواطنين وعدد كبير من أعضاء نقابة الصيادلة، كما شارك في الجنازة الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام الصيادلة كل هؤلاء جائو ليودعوا المغفور له الصيدلي أحمد طه.

كما تعهد الدكتور محي الدين عبيد بأنه سوف يباشر الإجراءات لنيل القصاص من مرتكب هذه الجريمة البشعة وذلك عقب قيامة بواجب العزاء، الجدير بالذكر أن مرتكب الجريمة قام بالاعتراف بجريمته وسوف تقوم السلطات السعودية بمحاكمته وتحقيق القصاص العادل، من جانب أخر قد قامت السلطات السعودية بنقل وتوصيل جميع ممتلكات ومستحقات أحمد طه إلى القنصلية المصرية.

اقرأ أيضا:

شاهد بالفيديو تفاصيل مقتل أحمد طه ترويها أمه

جنازة الصيدلي أحمد طه