السكة الحديد : تطلق قطار المفاجآت في شم النسيم في هذا الموعد

أعلنت هيئة سك حديد مصر اليوم عن إطلاق قطار المفاجآت في شم النسيم، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019 وذلك من اجل إدخال الفرحة والسرور على المصريين ومشاركتهم فرحتهم ومناسباتهم السعيدة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم في شم النسيم.

وفقد أعلن اشرف رسلان ، رئيس هيئة سكك حديد مصر، عن تجهيز السكة الحديد مفاجأة سعيدة للمصريين في عيد شم النسيم، وهو إطلاق قطار المفاجآت حيث يتجه القطار بركابه إلى احد المناطق الشاطئية والساحلية لقضاء يوم شم النسيم على احد هذه الشواطئ ويعود القطار في تمام الساعة السابعة مساءا من نفس اليوم وبذلك حسب جدول مواعيد وتشغيل القطار.

وكشف رئيس هيئة سكك حديد مصر عن المفاجأة تتمثل في سعر التذكرة، وهو أن التذكرة لا يتعدى سعرها سوى 15 جنية للفرد ذهابا وعودة و10 جنية للطفل، وان القطار سيكون من الدرجة الثانية المميزة، والقطار عبارة عن عشر عربات لكي يستوعب اكبر عدد من الركاب، وان موعد القطار سيكون الساعة 5.45 دقيقة صباحا من محطة رمسيس متجها إلى احد المحافظات الشاطئية بالوجه البحري.

وأشار رسلان إلى انه لا يجوز أن يركب المواطن بهذه التذاكر أي قطار أخر وانه إذا قام بفعل ذلك سيعرض نفسه إلى الغرامة، وسيتم تحصيل رحلة السفر كاملة حسب سعر التذكرة في الرحلة التي قطعها بالفعل.

واكد رسلان على أن هذا الأجزاء ليس بجديد على هيئة سكك حديد مصر ولكنها تقوم بإطلاق القطار في مثل هذا الوقت من كل عام وفي كل شم نسيم لمشاركة فرحة المصريين.

← آخر خبر: