بطاقة الرقم القومي المصرية.. خطوات الحصول على الرقم القومي وتغيير محل الإقامة

صرحت وزارة الداخلية المصرية، بأنها أصدرت قرار هام بأن على كل مواطن مصري القيام بتجديد معلوماته الشخصية في البطاقات الشخصية أو بطاقات العدد القومي، ويكون التجديد لكل من تغيرت بياناتهم سواء ذلك بسبب التحويل من طالب لعامل أو موظف، أو كان التحويل في الوضعية الاجتماعية من زواج أو طلاق، وحتى تحويل مكان معيشة صاحب بطاقة الرقم القومي، وشددت بأنه سوف يطبق جزاءات وغرامات مالية على كل من يتجاهل مراسيم وأوامر وزارة الداخلية في استخراج وتحديث بطاقات الرقم القومي لكل مواطن ببيانات صحيحة، وأتباع خطوات بسيطة للعمل على تجديد البيانات الشخصية.

الرقم القومي المصري

فقد كان استخراج البطاقة الشخصية منذ فترة مقتصر فقط على التوجه إلى الأماكن المختصة وتقديم الأوراق والبيانات التي تثبت شخصية المتقدم، ولكن في وقتنا الحالي تغير الحال ليكون أسهل لكل من يستطيعوا التوجه إلى مكاتب استخراج البطاقات الشخصية، حيث قامت وزارة الداخلية بتقديم موقع إلكتروني خاص بها يعمل على تقديم طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات الشخصية، شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، وثيقة زواج، وثيقة طلاق، قيد عائلي، قيد فردي، فمن خلال هذا الرابط الإلكتروني يمكنك استخراج الشهادات والبطاقات التي تريدها أو تجديدها.

وأما عن استخراج بطاقات الرقم القومي فيمكنك الدخول عبر الرابط إلكتروني https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9 ، ثم القيام بالخطوات التالية لاستخراج الرقم القومي والتي تتمثل في الأتي:

الدخول على موقع الحكومة الرسمي من هنا اختيار أيقونة بطاقة الرقم القومي الضغط على أيقونة التالي أسفل الصفحة اختيار نوع البطاقة المراد استخراجها كتابة بيانات الوثيقة المطلوبة من الاسم، اسم الأم، نوع الوظيفة، الرقم القومي للمتقدم بالطلب ثم إدخال بيانات مقدم الطلب ثم إدخال طريقة السداد عن الاستلام أو عن طريق الدفع الإلكتروني الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

استخراج بطاقات الرقم القومي عن طريق الإنترنت

الدخول على موقع الإنترنت www.cso.gov.eg

ثم تدوين البيانات المطلوبة لطالب الخدمة والمستفيد منها

سداد قيمة الخدمة عن طريق البطاقة الائتمانية

ويتم دفع قيمة الخدمة عند الاستلام

الأوراق المطلوبة لتغير محل الإقامة في البطاقة الشخصية

مستند البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية.

أصل البطاقة الشخصية.

عقد إيجار لمحل السكن الذي تريد تغيير محل الإقامة فيه.

إيصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو إيصال غاز، أو فاتورة تليفون حديثه.

ولأصحاب المعاشات يجب إحضار خطاب من الجهة التي يصدر منها المعاش.

بالنسبة للطالب يجب أن يحضر خطاب من المدرسة أو من جهة حكومية.

كما أشار الموقع الإلكتروني إلى أسعار الأوراق الرسمية التي يمكن استخراجها من خلال خدمة الأنترنت والدفع الإلكتروني فتتمثل في الأتي:

بطاقة الرقم القومي ( للبدل التالف أو الفاقد) 155 جنيه

( للبدل التالف أو الفاقد) 155 جنيه صورة شهادة الميلاد مميكن 54 جنيه

صورة شهادة الوفاة مميكن 54 جنيه

صورة وثيقة الزواج مميكن 59 جنيه

صورة قيد طلاق مميكن 59 جنيه

صورة قيد عائلي مميكن ثاني مرة 54 جنيه

ملحوظة هامة

قدمت وزارة الدخلية بيان هام بأنه يجب قراءة الإرشادات عند الدخول في كل خطوة بعناية لمعرفة طريقة تدوين بيانات صاحب الطلب بدقة، وتكون الإرشادات في الجهة اليسرى من الصفحة الإلكترونية.

شرح بالصور خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

غرامات وزارة الداخلية على تأخير بطاقة الرقم القومي

كما قد صرحت وزارة الداخلية على العقوبات التي وضعتها عند التخلف عن تجديد البطاقة بعد 3 شهور أو عدم تحديث البيانات خلال 3 شهور سواء كان للزواج أو طلاق أو وفاة أو تغيير مهنة، في هذه الحالة يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية على أنه العقوبات سوف تتمثل في دفع غرامة مالية عند التأخير عن الموعد التي قامت بتحديده الوزارة وهو أقصى مدة لتغيير بيانات الرقم القومي أو استخراج بطاقة جديدة هو 3 شهور من تاريخ التغيير، ومعنى ذلك بأنه في حالة استخراج بطاقة جديدة لمن هم أتموا السن القانوني 16 عام، ووجب استخراج بطاقة شخصية، تمنحه وزارة الداخلية مهلة لمدة 6 شهور من تاريخ أتمام السن القانوني لاستخراج البطاقة له، وفي حالة عدم استخراجها في الوقت المحدد يدفع مقدم طلب استخراج البطاقة غرامة مالية تقدر بنحو 100 جنيه مصري، مضاف إليها قيمة استمارة البطاقة الشخصية.

بعض الضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الإنترنت والموقع الإلكتروني المحدد لبطاقة رقم قومي أول مرة طبقا للضوابط القانونية في الحالات الآتية: