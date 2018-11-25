الرئيس السيسي يُعلن عن جائزة قيمتها مليون جنيه لطلاب الجامعات المصرية

خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنعقد تحت عنوان “قيادة التحول الرقمي” أعلن سيادته عن إطلاق جائزة مصر وقيمتها مليون جنيه فى مجال تطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، والجائزة هى الأولى من نوعها فى مصر.

ويشارك فى هذه الجائزة السنوية دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن اتفاقية الشراكة بين البلدين فى مجال تطوير العمل الحكومي، وهذه الاتفاقية قد تم توقيعها بين كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من مصر مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل فى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك فى شهر فبراير الماضي ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات.

وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، وهى الجائزة الأولي من نوعها فى مصر تهدف إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية والمقدر عددهم بحوالي 3 مليون طالب وطالبة ينتمون لحوالي 50 جامعة حكومية وخاصة فى مصر، كما تهدف من هذه الجائزة لتطوير حلول إبداعية مبتكرة فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية للحصول على الخدمات الحكومية على مدار 24 ساعة بإجراءات مبسطة وسهلة وبكفاءة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

وتعمل جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية على تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية بالمشاركة فى تطوير العمل الحكومي ومشاركة الشباب فى تطوير أداء العمل الحكومي وإضافة بصمتهم فى مجال تصميم تطبيقات الخدمات الإلكترونية الحكومية وسوف تقوم الحكومة ورئيس الجمهورية بتكريم الفائزين وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه مصري.