الداخلية : تكشف تفاصيل حادث استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وسائق شرطة وإصابة اثنين آخرين

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، منذ قليل، بيانا رسميا عن حادث استشهاد النقيب ماجد احمد عبد الرازق ، معاون المباحث بقسم شرطة النزهة وسائق السيارة الخاصة بالقوة الأمنية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية انه أثناء قيام النقيب ماجد احمد عبد الرزاق بالمرور ومرافقة القوة الأمنية، وذلك لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة، تلاحظ له وللقوة الأمنية توقف أحدى السيارات ذات لون اسود وتحمل لوحات معدنية بيضاء مكتوبة بخط اليد، وكانت واقفة في شارع طه حسين.

كان يستقل هذه السيارة 4 أشخاص مجهولين الهوية، وعندما توجهت القوة الأمنية إلى السيارة من اجل استبيان الأمر وفحص السيارة ومن يستقلها، بادر قائد السيارة بالنزول منها وتوجه نحوهم واطلق النيران على القوة الأمنية من بندقية ألية مما أدى إلى استشهاد معاون المباحث النقيب ماجد عبد الرازق ـ وإصابة اثنين من فردي الشرطة وإصابة سائق السيارة ، ولكن سائق السيارة توفي متأثرا بإصابته.

قامت القوات الأمنية إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وجاري تمشيط المنطقة وتفريغ الكاميرات ومواصلة التحقيقات للكشف عن المجرمين.

وجاء نص بيان وزارة الداخلية كالاتي”بتاريخ اليوم الموافق 7 الجاري وأثناء مرور النقيب / ماجد أحمد عبد الرازق محمد ، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم .. تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون ” مدونه بخط اليد” بشارع طه حسين ، يستقلها 4 أشخاص مجهولين ، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته ، نتج عن ذلك استشهاد النقيب/ماجد أحمد عبد الرازق ، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته .. تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج” .

على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث .. وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ”