أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية الخريطة الزمنية، للعام الدراسي الجديد 2018/2019 في اجتماعها بديوان عام الوزارة، حتى يتم حسم النقاش في الأجندة الدراسية لهذا العام، وتم تحديد ومناقشة موعد بدء الدراسة للتزامن مع المنهج الدراسي، وكذلك أخذ شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والإجازات الرسمية في الاعتبار، قائلا: ” انه لا يوجد تأجيل لموعد بدء الدراسة في هذه الفترة، وأن الجامعات جاهزة لموعد بدء الدراسة.

إعلان مواعيد بدء الدراسة بالجامعات والمدارس للعام الدراسي الجديد 2018/2019

حيث يعيش كل طلاب وأولياء الأمور التعليم في جمهورية مصر العربية، حالة من الترقب والتأهب لمعرفة ميعاد بدء الدراسة في مصر 2019/2018، مشيرا إلى أن الاعتبار الأول الذي تم الاعتماد في تحديد موعد بدء الدراسة للعام الجديد، وهو الالتزام ببدء الدراسة فى التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي في يوم واحد وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

الخريطة الزمنية بالجامعات والمدارس للعام الدراسي الجديد 2018/2019

وقد حددت موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2019/2018، على النحو التالي:

– بدء الفصل الدراسي الأول في 22 من سبتمبر 2018، ويستمر الفصل الدراسي الأول 15 أسبوعا.

– ينتهي الفصل الدراسي الأول في 3 من يناير 2019، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019 حتى 24 من يناير 2019.

– بدء إجازة نصف العام في 26 من يناير 2019 حتى 7 من فبراير 2019.

– بدء الفصل الدراسي الثاني في 9 من فبراير 2019.

– يستمر الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعًا، وينتهي في 30 من مايو 2019.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من يونيو 2019 حتى 20 من يونيو 2019.

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وقد حث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون القائم مع وزارة التعليم العالي، بضرورة الالتزام بالشروط الواجب توافرها في العديد من المجالات المختلفة، لتطوير نظم التعليم ومنها، برنامج إدارة مصادر التعلم، ومنظومة التصحيح،الإلكتروني والمحتوى العلمي لبنك المعرفة، وذلك قبل البدء في الدراسة، مؤكدًا على ضرورة تطوير خريجي كليات التربية، بضرورة الالتزام بالشروط الواجب توافرها والتدريب على منظومة التعليم الجديدة للتناسق مع التطورات التي تشهدها المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة .

ونعرض عليكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2018/2019

المناسبات الخريطة الزمنية بداية الفصل الدراسي الأول 22 سبتمبر 2018 نهاية الفصل الدراسي الأول 3 يناير 2019 بداية ونهاية أجازة نصف العام 26 يناير 2019 حتى 7 فبراير 2019 بداية الفصل الدراسي الثاني 9 فبراير 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني 30 مايو 2019 بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو 2019 حتي 20 يونيو 2019

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2019

المناسبة التاريخ اليوم عيد الميلاد القبطي 7 يناير الإثنين ثورة 25 يناير 25 يناير الجمعة عيد تحرير سيناء 25 أبريل الخميس عيد الفصح القبطي 28 أبريل الأحد عيد شم النسيم 29 أبريل الإثنين عيد العمال 1 مايو الأربعاء عيد الفطر المبارك 4 يونيو الثلاثاء أجازة عيد الفطر المبارك 5 يونيو الأربعاء عيد الثورة 23 يوليو الثلاثاء أجازة يوم وقفة عرفات 10 أغسطس السبت عيد الأضحى المبارك 11 أغسطس الأحد أجازة عيد الأضحى المبارك 12 أغسطس الإثنين بداية السنة الهجرية 31 أغسطس السبت عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر الأحد عيد المولد النبوي الشريف 9 نوفمبر السبت

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ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة لصفوف: KG1، KG2، والصف الأول الابتدائي تبدأ الدراسة بها قبل الموعد المشار إليه؛ لاستيعاب النظام التعليمي الجديد، مؤكدًا أن القرار النهائي سيعلن قريبًا. بعد أن انتشر من أخبار على بعض المواقع الإخبارية، بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس فقد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكدا بأن لم يصدر أي قرار بإلغاء إجازة يوم السبت، وأن عدد ساعات اليوم الدراسي كما هي موضحة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي، وأنه لا تغيير لإجازة السبت بالنسبة للمدارس التي تحصل على هذا اليوم كإجازة.

أعلن وزير التربية والتعليم أن بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2018/2019 في الأول من سبتمبر المقبل. تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

صرحت وزارة التربية والتعليم نشرة المصروفات ونقدم لكم مصاريف المدارس ابتدائي واعدادي وثانوي 2018-2019.

مصاريف الصف الأول الابتدائي مبلغ 95 جنيه.

مصاريف الصف الأول الابتدائي مبلغ 100 جنيه.

مصاريف الصف الأول الثانوي مبلغ 130 جنيه.

مصاريف الصف الأول الثانوي الفني ” دبلوم صناعي تحاري زراعي فني” مبلغ 120 جنيه.

بعد ان حددت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس نقدم لكم مصروفات المدارس الرسمية لغات لعام الدراسي الجديد 2018-2019، لجميع المراحل الدراسية بداية من “الحضانة والإبتدائي والإعدادي والثانوي”.

النشرة الرسمية التى اصدرتها وزارة التربية والتعليم لمصروفات المدارس التجريبية “الرسمية لغات” 2018-2019

– مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول وهي 966.58جنيه.

– رياض الأطفال المستوى الثاني هي 947.43 جنيه.

– الصف الأول الإبتدائي هي 970.65 جنيه.

– الصف الثاني الإبتدائي هي973.47 جنيه.

– الصف الثالث الإبتدائي هي 975.75 جنيه.

– الصف الرابع الإبتدائي هي 538.32 جنيه.

– الصف الخامس الإبتدائي هي 540.61 جنيه.

– الصف السادس الإبتدائي هي 540.61 جنيه.

– الصف الأول الإعدادي هي 653.08 جنيه.

– الصف الثاني الإعدادي هي 657.59 جنيه.

– الصف الثالث الإعدادي هي 648.7 جنيه.

– الصف الأول الثانوي هي 777.75 جنيه.

– الصف الثاني الثانوي علمي هي 783.94 جنيه.

– الصف الثاني الثانوي أدبي هي 700.94 جنيه.

– الصف الثالث الثانوي علمي علوم هي 813.03جنيه.

– الصف الثالث الثانوي علمي رياضة هي 839.83 جنيه.

– الصف الثالث الثانوي أدبي هي 707.15 جنيه.

المصاريف الخاصة بالمدارس المتميزة التجريبية لللغات للعام الدراسي 2018-2019

مرحلة رياض الأطفال التجريبية 1400 جنيه.

المرحلة الابتدائية في المدارس التجريبية لغات 1700 جنيه.

المرحل الاعدادية في التجريبية المتميزة 2000 جنيه.

المرحلة الثانوية 2300 جنيه .

صدر اليوم الخميس 16 أغسطس 2018 قرارا من وزارة التعليم بتأجيل بدء الدراسة فى رياض الاطفال وأولى ابتدائى الى يوم 22 سبتمبر 2018.

من أبرز أسباب تأجيل الدراسة لمرحلة رياض أنه حتى الأن لم يتم طباعة كتب الصفوف الأولى “رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي”،ما عدا كتاب اللغة الانجليزية للصف الأول الابتدائي.

سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حتى نهاية شهر مايو 2018،

مع تمنياتى لجميع الطلاب بالنجاح.

وقد اكدت الوزارة ان الخطة الجديدة تستهدف التوسع فى إنشاء كليات للتكنولوجية للنهوض بالعملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

أكدت البحوث الفلكية أن المولد النبوي الشريف سيوافق يوم 20 نوفمبر القادم وبذلك يكون غرة شهر ربيع الأول ستوافق 9 نوفمبر 2018.

واذلك تكون أجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 12 ربيع أول 1440 هجريا هى الإجازة الرسمية الوحيدة المتبقية في عام 2018 بمصر فى القطاع العام والخاص والمدارس.

اعلن مجلس الوزراء ان الثلاثاء المقبل موعد الإجازة الرسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقطاع العام والمصالح الحكومية.

غدا الثلاثاء إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف فى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية فى الفصل الدراسي الأول والتى ستبدا من يوم الأربعاء الموافق 19 /12 /2018.

جداول امتحانات الترم الاول بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

– الصف الأول الابتدائي شفويًّا يوم الأربعاء 19/12/2018

– الصفين الثاني والثالث الابتدائي يوم الخميس 20/12/2018

– الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الثلاثاء 25/12/2018

– الصف الأول الثانوي : العلمي والأدبي يوم السبت 22/12/2018

– النقل الإعدادي والثانوي يوم الأحد 20/12/2018

– النقل بالمعاهد الإعدادية والثانوية والعلوم الإسلامية الأزهرية يوم الإثنين 14/1/2019

– الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم الأربعاء 2/1/2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء امتحانات الصف الاول الثانوى “أولى ثانوي” حيث ستبدأ امتحانات الترم الأول يوم السبت 12 يناير 2019 ، وتنتهي فى يوم 24 يناير من نفس الشهر.

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018/2019 والتى ستبدأ يوم الاربعاء الموافق 2 يناير 2019.

جدول ومواعيد اأمتحانات الصف الأول الثانوي العام الامتحان الاول بنظام التراكمية الجديد 2019 الذى سيطبق لاول مرة هذا العام.