أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن 10 خدمات إلكترونية مختلفة مقدمة لأصحاب المعاشات يمكن الحصول عليها عبر الهاتف أو تطبيق معاشي لهواتف الأندرويد، أو من خلال مكاتب التأمينات، وذلك للتقليص من الأعداد المتزاحمة على طوابير المعاشات، حيث تتميز منظومة الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات بتنوعها، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة لخدمة كبار السن من مستحقي المعاشات، ويمكن الحصول على هذه الخدمة عن طريق تطبيق معاشي أو الخدمات الصوتية عبر الهاتف وكذلك مكاتب التأمينات المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعدد 600 مكتب مختلف، ويمكن الحصول على الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات عن طريق نقاط البيع المتواجدة بمكاتب التأمينات.

تطبيق معاشي لخدمات أصحاب المعاشات

يمكنكم من خلال تطبيق معاشي الذي يتوفر لهواتف الأندرويد ونظام IOS الحصول على العديد من الخدمات المختلفة لأصحاب المعاشات بطريقة إلكترونية، وهو ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي والخاص بمنظومة دفع الفواتير، وكذلك يمكنكم الاستعلام عن رصيد المعاشات وإنشاء عملية طلب كشف حساب المعاشات، وتعديل وإصدار ووقف البطاقة وكذلك تغير الرقم السري.

خدمات تطبيق معاشي

يقدم تطبيق معاشي مجموعة مختلفة من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات كما يلي:

خدمات دفع فواتير الكهرباء ورسوم الجامعات.

الاستعلام عن رصيد بطاقة المعاش.

طلب كشف حساب بطاقة المعاشات.

تنشيط ووقف بطاقة المعاش.

تغير وإعادة الرقم السري للبطاقة.

رقم الخدمة الصوتية لأصحاب المعاشات

من خلال الخدمة الصوتية لأصحاب المعاشات يمكن الاتصال بالرقم 19630 للاستعلام عن الرصيد المتاح في بطاقة استلام المعاش، واجراء كافة العمليات والاستعلامات المختلفة الخاصة ببطاقة المعاش، مثل وقفها وإعادة تفعليها، وكذلك يمكن لصاحب البطاقة أن يطلب كشف حساب بطاقة المعاش.

الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات عن طريق مكاتب التأمينات

تنتشر مكاتب التأمينات بشكل كبير بعدد 600 مكتب مختلف على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يمكن لأصحاب المعاشات التحصيل والدفع الإلكتروني، مثل دفع الفواتير وكذلك اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

والجدير بالذكر أنه تم تقرير زيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو القادم بالتزامن مع قرارات السيسي نحو ذلك، ويمكنكم التعرف على مقدار زيادة المرتبات والمعاشات بالتفصيل.

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