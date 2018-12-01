تبدأ الحكومة متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 في ضخ بنزين 95 premium وإكسترا 95 فى 300 محطة وقود، تابعة لشركتي «التعاون» و «مصر للبترول»، وذلك في أكثر من نحو 20 محافظة.

وزير البترول: بنزين 95 الجديد موفر لشريحة كبيرة من مستخدميه

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول: «يعمل بنزين 95 premium وإكسترا 95 الذي سيتم بيعهما لأول مرة في شركتي التعاون ومصر للبترول، على تحسين أداء محرك السيارة، كما يحافظ على السيارة ويرفع من كفاءتها، ويعمل على توفير استهلاك الوقود، مما يحقق وفرا لشريحة كبيرة من مستخدميه».

عدد المحطات التي تبدأ الحكومة بضخ البنزين الجديد فيها

ويتم ضخ بنزين 95 premium وإكسترا 95 فى 17 محطة بـ«القاهرة» و«الجيزة» و«القليوبية»، و13 محطة بـ«البحيرة» و«الإسكندرية» و«مطروح»، و9 محطات فى «بورسعيد» و«الإسماعيلية» و«السويس» و«البحر الأحمر»، و7 محطات وقود في محافظات وجه قبلي «الصعيد»، و12 محطة وقود في محافظات الوجه البحري.

تقليل الموازنة لدعم البنزين

ويذكر أن بنزين 95 premium وإكسترا 95، يتم طرحه بنفس سعر بنزين 95 العادي مما سيخفف الضغط على بنزين 92 الذي تقوم الدولة بدعمه بقيمة أكبر من قيمة دعم بنزين 95، وبالتالي يتم تقليل جزء من الموازنة التي تذهب لدعم البنزين.