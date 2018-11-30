قرار من الحكومة بـ وقف إصدار تراخيص التوك توك مؤقتا... تعرف على التفاصيل

أصدرت الحكومة المصرية قرار بوقف صدور تراخيص التوك توك ولكن بشكل مؤقت، هذا القرار يرجع إلى خطورة استخدام الشباب للعمل على التوك توك، وهناك عدد كبير من الأطفال يقومون بالعمل عليه وهذا خطر عليهم، كما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي بأن الحكومة المصرية تركت للمواطن بعض التسهيلات فيما يخص استخدام التوك توك في الشوارع المصرية، ولكن وجد عدد كبير من الشباب أن هذه المهنة سهلة فبادروا بالعمل بها والابتعاد عن المهن الجادة والتي تحقق تنمية الوطن.

لماذا تم وقف إصدار تراخيص التوك توك مؤقتا

طلب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري من المحافظين المصريين بضرورة التعامل بشدة وحسم مع أي تجاوزات يقوم بها سائقين التكاتك ولا بد من ضبط ة التاكاتك المخالفة والهدف من ذلك هو عودة النظام والضبط للشوارع المصرية والحد من الظواهر السلبية التي تم نشرها عبر استخدام التكاتك في جميع أنحاء الجمهورية.

وبالفعل طلب رئيس الوزراء من المحافظين بوقف تراخيص التوك توك مؤقتا ، وضرورة التعامل بحزم مع من يقود التوك توك سواء كان شاب أو طفل، من جانب أخر ساعد انتشار التكاتك في انتشار الجريمة مثل الخطف والسرقة والاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم وذلك باستخدام التوك توك، كما قامت الحكومة بتحديد مدة وقف تراخيص التوك توك والتي سوف تبدأ من شهر نوفمبر الحالي وتنتهي بعد 6 أشهر.

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